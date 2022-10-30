تنظيم الوقت سبيل نجاح المرأة

تنظيم الوقت أمر أساسي للنجاح، ومميز للمرأة التي تعرف كيف ترتب وقتها وترقّم أولوياتها، فالمرأة المنظمة هي أساس نجاح كل أسرة، وهي صمام الأمان لكل من يحيط بها، حيث ينعكس تنظيم الوقت على صحتها النفسية والجسدية. فمن تنظم وقتها ستترك متسعا لها لتتنفس من أعباء يومها وممارسة هوايتها بعيدا عن ضغوط المنزل والوظيفة والعائلة.

المرأة المنظمة هي التي تشعر بجانبها بالأمان، فهي امرأة تعرف توزيع أولوياتها وتدرك ألا وقت لتهدره، شعارها الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. تستيقظ صباحا فتضع جدولا لما ستفعله هذا النهار، أو تستعد بكتابة ورقة في الليلة السابقة، وتكون في نفس الوقت مرنة، أي أنها تبدي تقبلا لأي طارئ أو تغيير قد يحدث خلال يومها حتى لو كان مجرد تغير في مزاجها، فهي متفهمة لنفسها متقبلة لشخصيتها، دونما مشقة وعصبية، تترك مساحة لنفسها، تأخذ نفسا عميقا، تدرك ضرورة وضع خطة تضمن تعلم شيء جديد تمرن فيه جسدها وعقلها، مثل هذه المرأة ساحرة بكل تفاصيلها وتفاصيل حياتها، فهي تملك البهارات اللازمة وتعرف متى وأين تضعها، إنها امرأة تستحق التقدير والاحترام بقدر ما تحترم نفسها ووقتها ووقت غيرها.

لماذا تترك المرأة نفسها رهينة للعبثية والعشوائية والفوضى، هذا العمر يمر، وكل دقيقة سنحاسب عليها!

لا أفهم سببا للعبثية، ولا ترى امرأة عشوائية وغير منظمة إلا تجدها دائمة الشكوى والتذمر سريعة الانفعال، عادة مشغولة بتفاصيل حياة من حولها، لا تجد وقتا لا لنفسها ولا لمن حولها. تنظر دائما للمكاسب التي تأتي لغيرها على أنها حظوظ تفتقر هي لها، في كثير من الأحيان إذا صادفت امرأة منظمة تصفها بالمعقدة، يمرّ عمرها وهي لا تعرف بداية لهدف -أي هدف- ولا نهاية، تعيش ويمضي بها العمر ولا تتعلم منه أي جديد.

لماذا تترك المرأة نفسها رهينة للعبثية والعشوائية والفوضى؟ هذا العمر يمر، وكل دقيقة سنحاسب عليها. رَوى ابنُ حِبَّانَ والترمذيُّ في جامِعِه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ، عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ".

العلم بالتعلم، فإن كنت لا تجيدين تنظيم وقتك فاكتبيه هدفا لك وتعلمي، لا تدعي العمر يمضي بك وبمن يتأثرون بك سدى، هذه مهارة إذا تعلمتها ستعلمينها لأولادك ولمن حولك، وهي مفتاح النجاح.

لا توجد عشوائية في الحياة، فكل شيء له زمن ووقت، وأي اختلال في ذلك تكون عواقبه وخيمة

إحداهن كانت تعاني دائما من عدم وجود وقت لنفسها ترتاح فيه، فأولادها ينامون في وقت متأخر جدا، وهي تائهة دائما بين أعمال تنظيف البيت التي لا تنتهي، ومتى شاء الأطفال يلعبون يأكلون ينامون. وهي تصادف الكثير من الأيام التي لا تنام فيها جديا، حيث لا ينام أطفالها في وقت واحد، وقد وصلت لمرحلة من الإعياء والتعب.

كانت قد رأت فيديو عن تنظيم الوقت عند المرأة لإحدى المؤثرات، وكيف تغيرت حياتها بعد تنظيم وقتها وأثره على صحتها النفسية والجسدية، فقررت أن تبدأ، فوضعت جدولا لأهم المهارات التي تفتقدها في تنظيم الوقت وتريد تعلمها، وبدأت تبحث وتتعلم، وخلال أسبوع وضعت خطة وبدأت وضع جدول لأهم التغييرات التي يجب عليها فعلها في حياتها وحياة عائلتها، فنظمت وقت النوم ووقت تناول الطعام، وخلال شهر واحد لمست التغيير الذي طرأ على حياتها، وهكذا إلى أن وصلت في النهاية إلى تنظيم وقتها بالكامل ولمست الفرق في حياتها.

لو تأملنا الأديان السماوية فسنجد أنها وجدت لتنظم لنا وقتنا، فهناك وقت محدد للصلاة ووقت للصوم ووقت للزكاة وسائر العبادات والطاعات ولا شيء فيها عبثي.

لا توجد عشوائية في الحياة، فكل شيء له زمن ووقت، وأي اختلال في ذلك تكون عواقبه وخيمة. المرأة أساس الحياة ونبعها المعطاء، وإذا بدأت هي فسينتشر عبق أريجها ليملأ الكون حولها، فأبدئي الآن ولا تتردي، ونظمي وقتك، ويا حبذا لو كان بالورقة والقلم.