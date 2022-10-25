التطاول على الجناب النبوي ومنهجية المعالجة

لعل من أكبر معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم؛ هذا الحب الذي يسري مسرى الدم في العروق في قلوب المسلمين له، وتلك الغيرة المشتعلة في الصدور على مقام جنابه الكريم وكل ما له صلة به صلى الله عليه وسلم، وهذا الإجلال الذي يسكن النفوس ويملؤها شوقا وتعظيما ومهابة من أناس ما جالسوه ولا رأوه إلا أنه معهم وفيهم يحبهم ويحبونه، فهو كما قال الله تعالى عنه من أنفسهم: {لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم} (آل عمران-164).

ولا عجب بأن يطلع علينا بين الفينة والأخرى شقي هالك يعيش في الظلمات أقضّ مضجعه نور أحمد الذي أضاء الدنيا وزيّنها فيهلك نفسه ويزيدها شقاء بمحاولة التطاول على الجناب النبوي الكريم.

منهجية التعامل مع الحدث

رغم أن الأمة الإسلامية في حالة ضعف وتتلقى صنوف من الإهانة والظلم إلا أنها تترك هذا كله خلفها، فتهب للذود عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبيعي، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والنصرة واجبة على كل مسلم. قال الله تعالى: {إلا تنصروه فقد نصره الله} (التوبة-40).

ولهذه النصرة أساليب عديدة فمنها المظاهرات العارمة، والمقاطعة الاقتصادية، والهجاء للمسيء وتوحيد الهاشتاغات وغير ذلك، إلا أن المؤسف أن بعض الناس تنتصر بما لا يشرع فيسيؤون من حيث أرادوا إحسانا، وإن الله تعالى لا يتعبد بمعصيته ولا ينتصر له بمخالفة شرعه، وقد حصلت أحداث مؤسفة كالفحش بالقول والتخريب الهمجي واللجوء للعنف والاعتداء، وأسوء ما حصل حوادث العنف التي قام بها شباب لا يدركون مدى فداحة فعلهم وعظيم أثره وخطورة جرمهم وهم يظنون أنهم يتعبدون الله تعالى بذلك.

مع تكرار حوادث الإساءة للنبي الكريم وتوسع رقعتها وأشكالها لم يعد من المجدي أن يستمر الدعاة بتكرار نفس المنهجية في خطابهم مع الجماهير دون تغيير واتساق مع الأحداث

ترشيد الخطاب

ما إن تحصل الإساءة حتى ينبري العلماء والدعاة لتذكير الناس بواجبهم تجاه رسول الله فيلهبون المشاعر ويشعلون جذوة الحب التي تسكن في القلوب فيندفع المسلمون بحماس للذود عن عرض النبي الكريم، وهذه الحالة صحية تعبر عن يقظة هذه الأمة وأنها حية لا تموت {فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} (الأعراف-157).

لكن مع تكرار الحوادث وتوسع رقعتها وأشكالها لم يعد من المجدي أن يستمر الدعاة بتكرار نفس المنهجية في خطابهم مع الجماهير دون تغيير واتساق مع الأحداث، فالمآلات الحاصلة، والظروف الراهنة، وطبيعة المجتمعات المختلفة، وردود الأفعال غير المنضبطة أصبحت تستدعي معالجة جادة وحقيقة ومنهجية خطاب مختلفة عما سبق، فالحماس والعاطفة الدينية والغيرة على المقدسات أمور مهمة لكنها بحاجة لضبط وترشيد بما يخدم القضية حتى تكون ردود الأفعال مدركة وواعية ومثمرة دون شطط أو انحراف.

التعميم ومشكلاته

المشكلة الأخيرة التي حصلت في الهند تختلف مآلاتها وما يترتب عليها عما حصل في هولندا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، والصادرة عن أفراد تختلف عن التي تصدر عن هيئات رسمية حكومية، فالاختلافات عميقة وكبيرة سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو المدنية، وطريقة تعامل الجمهور مع هذه القضايا وردود الأفعال حولها، ومن ينبغي أن يرد عليه ومن ينبغي تجاهله وغير ذلك من ملابسات.

وما يجب أن ندركه أن الناس أنفسهم في تلك الدول والبيئات يختلفون في نظرتهم ونفسيتهم وتعاملهم وهم ليسوا نسخا متكررة، فالشعوب مسالمة بطبيعتها ولا تحمل في داخلها حمى الكراهية التي يمتلكها أفراد منهم سواء كانوا نخبا أم عواما، وحتى أولئك الكارهون تختلف أسبابهم، فمنهم من له غاية سياسية أو نفعية مادية ومنهم من تعثر فهمه واصطدم بما شوه معرفته، وفي كل مجتمع هناك طيف من العقلاء ممن يسعون جاهدين لإطفاء شعلات الكراهية والأحقاد التي يثيرها السفهاء من الناس، وواجبنا أن نحكّم صوت العقل ونلجم هذه الأصوات الشاذة ونعمي عنها حتى لا تجد لها آذانا صاغية ولا طريقا يعبث بالحياة المدنية الحضارية التي تعيشها المجتمعات.

تتدافع الشعوب باستمرار في حركة انسيابية، لكنها قابلة للاشتعال والعدوانية بسرعة إن شعرت بخطر ما صغير أو كبير

ما بين التدافع والتحارب حكمة مضيعة

قال تعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا} (الحج-40).

تتدافع الشعوب باستمرار في حركة انسيابية، لكنها قابلة للاشتعال والعدوانية بسرعة إن شعرت بخطر ما صغير أو كبير، فتنجذب للمشابه وتنتصر له دون وعي وتنفر من المخالف وتعاديه، فالإنسان يميل لشبيهه ومن له معه جامع مشترك، فيرى فيه حصنه وملاذه، كالجامع الطائفي والقبلي أو الديني أو القومي أو الوطني والعرقي، وبدل أن نساعد هذه النار على الاشتعال علينا أن نعين على إخمادها بسلوك حكيم نلامس من خلاله الضمير الحر الذي يرفض الظلم والاعتداء فلا نخلق لنا أعداء لا دخل لهم أصلا بالقضية.

وسائل النصرة

أهم ما ينبغي في وسائل النصرة أن تكون مشروعة لا عدوان فيها ولا عنف، فاعلة، عاقلة، تتساوى أو تتقارب فيها الأثمان المدفوعة مع النتائج المرجوة وليست مجرد رد فعل عاطفي لتفريغ شحنات الغضب بدون انتصار حقيقي له قيمة، ومن وسائلها:

تربية أبنائنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وبسيرته.

اللجوء للوسائل القانونية والحقوقية التي تجرم الإساءة لمعتقدات الآخرين وتمنع التحريض على العنف.

استغلال المنصات الاجتماعية والإعلامية للتعريف بالنبي الكريم بكافة اللغات الممكنة، فالمحتوى الإسلامي في وسائل الاتصال الحديثة ضعيف، وما يصل للأقوام الأخرى نتيجة الانفتاح على العالم ويشتهر بينهم كثير منه انتقائي مشوه ولا يعكس صورة موضوعية عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم.

وغير ذلك من الوسائل المتبعة كالمقاطعة الاقتصادية المدروسة، والضغط الرسمي الحكومي، والمظاهرات والوقفات المرخصة، واستحداث هيئة متخصصة تتواصل مع الأقليات وتدعمهم ماديا ومعنويا وتتدارس معهم كيفية الاستفادة من القوانين والحقوق المدنية لمنع هذه الإساءات بالسبل الحضارية الممكنة.

وآخر ذلك الإعراض عنهم وتجاهلهم {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} (الحجر-94)، بدون غفلة عنهم أو تبلد تجاه إساءاتهم.

ما يحب أن نعلمه، أن هذه الإساءة لا أثر لها على شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطال إلا صاحبها، فمقامه محفوظ بحفظ الله تعالى له، لكن مطلوب منا أن نضبط ردود أفعالنا حتى لا تكون هي مصدر إساءة وتشويه للإسلام ونبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.