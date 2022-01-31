هل ما زلنا نخشى النوم في الصالة؟

منذ بداية البشرية والكائن البشري يتعايش مع أُنثاه التي قد تقلّ أحيانًا، وقد تكثر في أوقات أخرى، وبسبب شُحّها في بعض الأزمنة تَكوَّنت العديد من العادات والتقاليد حول الزواج بين الإقدام والإحجام حِفاظًا على الموروث، وخوفًا على انقراض السُلالة!

ومرّت الدهور والقرى الصغيرة تصغر أكثر بسكانها الذين يبحث أغلبهم عن "ضلعه الأعوج" في المُنتجات الأصلية التي يجب أن يراها قائد الأسرة المُمتدة كذلك، وإلا لما سمح له بذلك! ومن ثمّ تضيق الدائرة أكثر فأكثر أمام كل من يشعر بدُوار الأنوثة يعبث بلُطف في جميع أرجاء كيانه.

ورغم وجودها حتى اليوم، فإن الأسرة المُمتدة خَفّ تأثيرها مع تناقص الشُحّ الذي كانت تفرضه سابقًا قواعد المجتمع الذي ذاب اليوم، بسبب العولمة والرأس مالية، في بعضه بشكل معقول إلى حد ما.

وهذا ما قارب المسافات بين كثير من أطيافه الذين زحفوا نحو المدينة بزخم يتزايد يومًا بعد يوم جعلهم يُعيدون النظر في بعض القواعد التي كانت تُضيّق دائرة نون النسوة، فأصبحت كثير من الخيارات مُتاحة في ساحات العمل، والمُجاورة في السكن، وطُغيان الفردية على الجماعية، فعندما يُصدر القلب أحكامه تأتي المبررات الملائمة في الوقت المناسب، وحينئذ سنسمع جملة (طالما أنهم أحبوا بعضهم بعضا، خلاص سنُتمّم لهم زواجهم).

ثم ماذا؟ ثم حياة يشق أطرافها طريق البدايات في شُقة صامتة تبحث عن ضوئها الخاص بين مصابيح المدن الكاشفة، شُقة يبحثون فيها عن إثبات أصالة قراراتهم الفردية في ليالي المدينة النائمة.

وتمر الأيام والليالي والأنوثة تُطل عليهم في كل مكان، فتَظهر لهم في الواقع، وعلى شاشات العولمة مما يجعل القلق يُخرج قميص البشرى من المنزل! وعندئذ تظهر جملة الآباء والأجداد مُجددًا في حياتهم؛ كأن التاريخ يُعيد نفسه (أخشى أن أنام في الصالة)!

والغريب أن هذه الجُملة يقولها الرجال أكثر من النساء! فهل النساء لا يهمهنّ أمر النوم في الصالة؟ وهل أصلًا ما زال لهذه الجملة أثرها في إخافة الرجل في زمن تقاربت المسافات بين الجميع؟ أم إن تاريخ صلاحية هذه الجملة انتهى، وأصبحت من تُراث (زمن الطيبين)؟

ستظل هذه الجملة محور اختلاف بين كثيرين، لأن الإشكالية ليست في زحمة نون النسوة، والاعتقاد الواهم بتعدّدية الخيارات! إنما تكمن في النوعية، فهناك أنثى تساوي جميع إناث العالم وتفوقهن لتُمسك ببوصلة قلب شريكها، وتُصبح هي "فناره" الذي يرى من خلاله جمال العالم.. وحينئذ فقط لن يخشى الجميع النوم في الصالة! لأنهم سينامون أثناء الفيلم الذي استغرَقهم الجُهد وهم يتابعونه في الصالة.