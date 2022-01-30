من هو إيدي كوهين؟

ما عمله الحقيقي؟ وما الوظيفة التي لم تعرها الخارجية أي اهتمام حين طلب الالتحاق بها؟

ولد "الصُهَيِّن" الصغير الكاذب إيدي كوهين في حي أبو جميل ببيروت الغربية بلبنان سنة 1972 لأم يهودية لم تذكر يوما أي معلومة عن والده الحقيقي، كان هذا الحي وقتها محميا من الفصائل الفلسطينية التي كانت تمد سكانه بالطعام والشراب بالمجان، ومن ضمنهم طبعا إيدي كوهين وأمه اليهودية، كان هذا باعتراف شخصي منه سنة 2017 على قناة "مساواة" الفلسطينية التي تبث من مدينة رام الله المحتلة.

اسم إيدي كوهين الحقيقي كما هو مدون بجواز سفره اللبناني هو إدوارد هاني كوهين حلاله، كما قال عن نفسه في مقابلة له سنة 2019 على قناة صوت اليهود السفارديم، إذ كان يهدف من خلال حديثه للتذكير بالكيفية التي قُتل والده بها من قبل حركة المستضعفين في الأرض بلبنان منتصف الثمانينيات لأجل استعطاف اليهود بدولة الكيان الصهيوني لأغراض حزبية وانتخابية وإعلامية، حين قال وقتها إن اسم والده هو كوهين حلاله، لكن حين سأله المذيع عن جده روفين أجاب بأنه لا يعرف عنه شيئا سوى أنه من يهود السفر الذين عاشوا في أصفهان بإيران، ومن ثم انتقل إلى لبنان حيث ولد والده وأعمامه قبل أن يهاجروا إلى فلسطين المحتلة مطلع الأربعينيات، في حين بقي هو ووالدته بلبنان، غير أنه ظل ينتقل سنويا بين لبنان وفلسطين المحتلة -على حد قوله- خاصة فترتيّ السبعينيات والثمانينيات عبر منفذ أنطوان لحد الحدودي من أجل زيارة أعمامه في المنطقة المحتلة المحوَّر اسمها إلى رمات هشارون بتل الزعتر.

والدة كوهين تدعى راشيل، وهي من يهود ليتوانيا الذين فروا إبان الحرب العالمية الثانية إلى لبنان، ومن ثم استقرت ببيروت هي وعائلتها. التحق الأخير بمدرسة الحكمة المسيحية، وكان الأطفال اللبنانيون المسيحيون والمسلمون كذلك يسخرون منه ويتجنبون الحديث معه ويعيرونه بوالدته، وكانوا يعتقدون أن أغلب يهود لبنان هم صهاينة يكنّون العداء الكبير للعرب ومتعاونون مع دولة الكيان وأن آباءهم وأمهاتهم يعملون في أعمال مخزية.

لكن كان هناك استثناء -على حد قوله- إذ كان شخص واحد يتعاطف معه ويجالسه وهو الإعلامي اللبناني الكبير الذي كان زميله في الدراسة أنطوان الغريِّب، الذي كان يرى أنه ليس كل يهودي صهيوني، وأن يهود لبنان فيهم الوطنيون، لذلك كان الوحيد على الإطلاق الذي تحدث مع كوهين كصديق في المدرسة، ويقول كوهين إنه حين هاجر إلى فلسطين المحتلة سنة 1995 حاول أن يتصل بأنطوان لكنه لم يُجب بالمرة بسبب مقته للاحتلال ودولته وسرقته للأراضي العربية في سوريا ولبنان.

يقول إيدي كوهين إنه عاش مراهقته منبوذا، وعندما انتقل إلى بيروت الشرقية سنة 1985عقب سيطرة حزب الله على بيروت الغربية، كان يقوم بتعبئة السواتر الترابية لحزب الكتائب اللبناني الموالي للصهيونية ولدولة الإحتلال أثناء ذهابه وعودته إلى المدرسة، وكان يخفي ذلك عن صديقه الوحيد أنطوان.

في سنة 1989 عندما انتقل مع والدته وشقيقته وشقيقه الأكبر روفن إلى العاصمة المكسيكية حيث التحق الأخير بالجيش المكسيكي حين أرادوا جميعا الاستيطان هناك، انتقل بعد ذلك بسنة واحدة فقط في 1990 إلى فرنسا بعد أن بلغ سن 18 سنة حين راسل منظمة صهيونية لمساعدته على إكمال دراسته هناك لأنه كان يجيد اللغة الفرنسية كونه درس في مدرسة الحكمة اللبنانية التي كانت لغتها الفرنسية.

وفي فرنسا سكن مع مجموعة من الطلبة اليهود في شقة صغيرة في مدينة نيس جنوبي البلاد، حيث التحق أيضا بمدرسة لتقوية لغته الفرنسية سنة 1991، يقول كوهين إنه عانى هناك معاناة لا تقارن بمعاناته بلبنان حين كان يقع على مسامعه كلمات سيئة ونابية ليس من عرب ومسلمين فحسب، ولكن أيضا من فرنسيين، حيث اضطر في لحظة من اللحظات إلى إخفاء حقيقته اليهودية، وقد ذكر ذلك في مقال صحفي له نشر بصحيفة إسرائيل توداي الصهيونية الإلكترونية حين حصل على بطاقة صحفية سنة 2020 حيث لم يعترف به أحد كصحفي قبل ذلك التاريخ، لكنه اضطر بعد ذلك لإنهاء دراسته بنيس عندما راسل منظمة صهيونية أخرى بفلسطين المحتلة لتساعده على الهجرة إلى هناك وتحمل نفقات دراسته في إحدى الجامعات الصهيونية سنة 1992 حيث جاءه الرد بالموافقة بعد 3 سنوات أي سنة 1995.

في هذه السنة انتقل إلى تل الزعتر المحتلة ودخل مباشرة إلى مدرسة لتعلم اللغة العبرية التي لم يكن يجيدها بالمرة، وكان ذلك كنصيحة من المنظمة ليكون مستوطنا صهيونيا جديدا، ثم أصبح طالبا في قسم العلوم السياسية في جامعة بار إيلان اليمينية المتطرفة، وكله أمل أن يدخل في السلك الدبلوماسي الذي كان حلم شبابه، ثم أكمل الماجستير في مركز أبحاث بيغن السادات، التابع للجامعة نفسها، الذي كان يبحث في عدم إمكانية السلام مع سوريا ولبنان مع إمكانية حفظ السلام معهما، وحصل على الدكتوراه عن بحث الهولوكوست في نظر محمود عباس سنة 2012 والذي طبعه ككتاب له فيما بعد.

سنة 2012 حاول جاهدا الحصول على وظيفة في خارجية الكيان الصهيوني، لكن تم رفضه حسب ما صرح به سفير الاحتلال الحالي في بروكسيل إمانويل نحاشون أثناء حديث له على قناة 20 الصهيونية سنة 2018، حيث هاجم كوهين الوزراة على إثر رفضه حين اعتبروه أنه لا يصلح أبدا للعمل الدبلوماسي، علما أنه قام بتذكيرهم أنه عندما كان طالبا عمل في جهاز المخابرات وكان يبعث بتقارير عن زملائه وعن آراء أساتذته اليساريين في الجامعة عن حزب العمل وحزب ميرتس اللذين يدينان سياسة الدولة في الأراضي المحتلة سنة 67 من بناء للمستوطنات، وكذلك عن نشاطات الطلاب الفلسطينيين في الجامعة وطلاب اليسار وطلاب الحريديم الذين لا يؤمن معظمهم بدولة الكيان الصهيوني ولا بالصهيونية.

لكن وظيفته القذرة تلك لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدمه للخارجية، وفي سنة 2005 عمل باحثا في مجلس وزراء دولة الكيان حتى سنة 2008، ولم يُجدد له بعد ذلك حتى موعد حصوله على الدكتوراه سنة 2012 حين عمل بعدها باحثا في مركز أبحاث بيغن السادات للأبحاث ودراسات الشرق الأوسط وأستاذا محاضرا في كلية العلوم السياسية بجامعة بار إيلان في رمات غان بتل الزعتر براتب شهري 700 شيكل، وهو يسكن في شقة متواضعة بمنطقة متواضعة في ريشون لتسيون جنوب تل الزعتر.

وفي سنة 2018 اتصلت به قناة "بي بي سي" القسم العربي في فترة الظهيرة، فطلب من المتصلة من طاقم العمل إرسال سيارة أجرة له لتوصله من مدينة تل الزعتر إلى القدس المحتلتين لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة الوقود، علما أنه يذهب إلى الجامعة صباحا في حافلة الجامعة ولا يستخدم سيارته إلا نادرا جدا.