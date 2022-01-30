تمرّد كازاخستان.. ساحة مواجهة مفتوحة بين موسكو وواشنطن

هل كانت صدفة اندلاع أعمال شغبٍ في كازاخستان عشية محادثات روسية أميركية كانت مرتقبة في حينها؟ الجواب عن هذا السؤال بـ"نعم" أو "لا"، ليس أكيدا. فالطرفان يتبادلان التُهم، ويسوقان الحجج والبراهين كلٌ وفق وجهة نظره.

وسائل الإعلام في الولايات المتحدة اتهمت الحكومة الكازاخية بطلب المساعدة العسكرية من منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" بحجة "الإرهاب"، واعتبرت أنّ روسيا أرسلت قواتها إلى الأراضي الكازاخية "بشكل سريع"، ثم عزت ذلك إلى هواجس موسكو من تحوّل نور سلطان إلى سيناريو "الحرب الشيشانية"، مع احتمال تسلّل العناصر الإرهابية مثل "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) و"القاعدة" إلى تلك المنطقة.

وفوق هذا، صوّر الإعلام الأميركي الجيش الروسي بصور الجيش الغازي الذي ارتكب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في مواجهة التظاهرات والمتظاهرين، وحذّر القوات الروسية من مغبّة "السيطرة" على مؤسسات إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، كما توعّد الإعلام الأميركي موسكو بأنّ العالم كلّه "يراقب أي انتهاك لحقوق الإنسان".

يضاف إلى هذا أن واشنطن حاولت التشكيك مع بداية دخول القوات الروسية إلى كازاخستان، في قدرة الجيش الروسي على "فتح جبهات صراع جديدة، وسط صراعها المتنامي مع أوكرانيا"، واعتبر بعض المحللين الأميركين أنّ انسحاب واشنطن من أفغانستان جعل منطقة آسيا الوسطى عبئاً ثقيلاً على روسيا، وهذا ما دفع موسكو إلى التحرك باتجاه كازاخستان وغيرها من دول المنطقة.

أما عن أهمية كازاخستان بالنسبة لروسيا، فرأى محللون أميركيون أنّها كبيرة، لأنّها واحدة من أهم الدول المحيطة بالأراضي الروسية والتي ترتبط بأمنها القومي ارتباطاً وثيقاً. فضلا عن أهميتها الاقتصادية، إن كان في التنقيب عن اليورانيوم أو في استثمارات الغاز والنفط، خصوصا في حوض بحر قزوين الذي يمثل مصدراً مهماً للثروة الروسية، فضلا عن قاعدة "بايكونور" الفضائية التي تُطلق منها الصواريخ إلى الفضاء الخارجي. وبالتالي فإنّ أيّ خلل في كازاخستان سيشكل حكما "مصدرَ تهديد لروسيا واستقرارها".

وفي العلاقة بين روسيا والصين، يسوّق الإعلام الأميركي أنّ كازاخستان كانت تاريخياً -وما زالت- "محلَ صراع نفوذ بين الروس والصينيين"، وهذا ما دفع بموسكو لتقديم العون إلى السلطات الكازاخية سريعا وتفعيل معاهدة الأمن الجماعي، "رغم أنّها تنص على المساعدة في حال وجود تدخل خارجي".

وعزا الإعلام الأميركي هذا التدخل أيضاً إلى "حماية الأقلية الناطقة بالروسية" هناك، واحتمال امتداد أعمال العنف نحو الداخل الروسي، وهو الهاجس نفسه الذي أثارته موسكو مع نشوء حركة "طالبان" في أفغانستان.

أما من الجانب الروسي، فاعتبرت موسكو والإعلام الموالي لها أنّ تصريحات الولايات المتحدة تجاهها كانت "لا تخلو من الاستفزاز المتعمّد"، وخصوصا تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب السلطات الكازاخية بتعليق طلب المساعدة من منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" التي تجمعها مع الاتحاد الروسي؛ وكان ذاك بمثابة بداية المواجهة بين موسكو وواشنطن في بلدان منطقة آسيا الوسطى.

ساق الإعلام الموالي لروسيا مؤشرات عدّة تدلّ على أنّ هذه المواجهة آخذة بالتمدد، أبعد وأعمق من الأزمة في كازاخستان. إذ اتهم الولايات المتحدة بـ"التزام الصمت" خلال اندلاع الاضطرابات في كازاخستان، وذلك كان إشارة إلى نوايا واشنطن في اتهام الاتحاد الروسي بممارسة التعدي، بعد إدخال موسكو "وحدة حفظ سلام" إلى الأراضي الكازاخية.

الأوساط الروسية اتهمت واشنطن بـ"تورّطٍ غير مباشر" في تنظيم ما اعتبرته "انقلابا" على السلطات الكازاخية القائمة، وذلك وفق سيناريو يشبه إلى حدّ بعيد السيناريوهات التي شاهدناها خلال انتفاضات وانقلابات "الربيع العربي".

هذه الأوساط تحدثت عن تدخل مالي لواشنطن في كازاخستان، كاشفة عن خصّ كازاخستان بـ10 ملايين دولار خلال العامين 2020 و2021، تحت اسم "تطوير المؤسسات الديمقراطية"، أوكلتها الولايات المتحدة لوكالة التنمية الدولية التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

هذه الأموال وُزّعت على المنظمات العامة الكازاخية، التي تراها موسكو "متورطة" مع واشنطن في "زعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نور سلطان". كما اعتبرت أن تعيين السياسي أوسكار عمروف -المعروف بمعاداته للاتحاد الروسي- وزيرا للإعلام في كازاخستان، كان "تأكيداً واضحاً على تدخل الولايات المتحدة في الأحداث الأخيرة" في كازاخستان. كاشفة أنّ هذه الدلائل تسمح بـ"التنبؤ صراحةً ببدء تنامي المشاعر القومية ضد الروس في كازاخستان"، وذلك على غرار ما يحدث إلى اليوم في أوكرانيا.

فضلا عن اتهام موسكو بعض الناشطين ممن ينتسبون إلى الحراك السياسي الذي تدعمه الوكالة الأميركية، بالتورط في برامج "الخيار الديمقراطي لكازاخستان" الذي أخذ على عاتقه تنظيم الدعوات للتجمّع والمشاركة في الاحتجاجات، وإثارة أعمال الشغب واستفزاز السلطات الحكومية.

وهذا كله بدا في نظر الأوساط الروسية واضحا، من خلال نشاط هذه المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي في دول آسيا الوسطى، ويضاف إلى ذلك النقاشات الجدّية التي رصدتها موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير صراحة إلى احتمال تورط هؤلاء الناشطين بالأعمال المذكورة.

وفق العديد من الخبراء السياسيين الروس، فإنّ كل ما فعلت واشنطن كان الهدف منه "فتح أبواب النقاش واسعاً حول قدرة نور سلطان على إعادة الهدوء إلى البلاد، وتنظيم شؤونها الداخلية بشكل مستقل"، وذلك من أجل القول إنّ "روسيا تتدخّل في شؤون كازاخستان"، وكل ذلك من أجل "خلق مشاعر معادية للروس في المنطقة".