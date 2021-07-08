آل الأسد.. شرعية القوة

للمستبد شرعية واحدة هي شرعية القوة، فهو يدرك تمامًا منذ اللحظة الأولى التي سطا فيها على السلطة بالقوة أن من عاش بالسيف بالسيف يمت، ومن ثم عليه أن يجتهد بشكل متواصل ومستمر في أن يطيل أمد بقائه بعيدًا عن السيف كما يخال، فحياته مرهونة بنزيف خصومه ومن انقلب عليه. والنظام الأسدي يدرك تمامًا مع تصفية كل خصومه السياسيين وحتى رفاقه الحزبيين، ثم بقضائه على انتفاضة الثمانينيات وما حلّ بمجزرة حماة ومجازر تدمر وحلب وجسر الشغور وغيرها، أنها كلها أكدت له أن شرعيته بتوحشه المتواصل على الشعب الرافض له ولحكمه، وأتت ثورة 2011 لتؤكد من جديد أن شرعية الأسد هي الدم، تمامًا كراكب دراجة هوائية، سيقع في اللحظة التي يتوقف فيها عن الدوران، وفي حالة الأسد بالتوقف عن سفك دماء الآخرين.

وللمنظر اليساري الفرنسي المعروف دوبريه عبارة تلخص الحالة الأسدية وأمثالها (العسكري لا يحترم إلا ما يخشاه)، ولذلك وجدنا كيف بدأ ضباط النظام السوري يجمعون أسرهم ويرسلونها على الفور إلى لبنان وغيره يوم هدده الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرد على مجزرة الغوطة الكيماوية، وسريعًا ما عاد كل شيء إلى حالته الدموية الطبيعية حين سحب أوباما التهديد وابتلع خطه الأحمر.

حين تقرأ الكمّ الهائل الذي نزل إلى أسواق النشر هذه السنوات عن مجزرة تدمر وكيف تعاطى السجان الأول حافظ الأسد مع سجناء تدمر تدرك شرعية الدم التي يراها النظام هي الشرعية الوحيدة داخليًّا بإرهاب وإخافة الشعب السوري، وخارجيًّا كذلك، وكأن لديه شيكًا على بياض لقتل السوريين وتهجيرهم بالسلاح الذي يراه وتفضله ساديته، وقد كان له ذلك على مدى نصف قرن، وفي النهاية إصرار من العالم المجرم على القبول به رئيسًا على من فعل بهم كل هذه الأفاعيل.

فها نحن نقرأ في كتاب "من بيروت إلى القدس" المنشور عام 1989 للصحفي الأميركي المعروف توماس فريدمان مبررًا قتل 50 ألف سوري، وهو ما ردده لاحقًا السفير السابق في دمشق نيقولاس فان دام بطريقة أو بأخرى في تعليقه على الثورة الحالية. يقول فريدمان في كتابه المذكور "إن مذبحة حماة يمكن تبريرها لأنه يجب أن ينظر إليها على أنها رد فعل طبيعي لشخصية سياسية تطمح إلى التحديث في دولة قومية جديدة نسبيًّا، وكان يحاول الأسد درء العناصر الرجعية التي تستهدف تقويض كل ما حققه على طريق بناء سورية لتكون جمهورية علمانية في القرن الـ20، لهذا السبب أيضًا لو أن شخصًا ما قد تمكن من إجراء استطلاع موضوعي للرأي في سوريا بعد مذبحة حماة، فمن المحتمل أن تعامل الأسد مع التمرد كان سيحظى بموافقة كبيرة حتى بين كثير من المسلمين، ربما قالوا شهر حماة أفضل من 14 عامًا من الحرب الأهلية مثل لبنان"، أي حقارة وأي احتقار لـ50 ألف إنسان قضوا فيها، وقصف بالطيران والمدفعية والدبابات والصواريخ وذبح بالسواطير وخطف للفتيات؟! وكل هذا فقط ردع، والكلام لا يمكن التعليق عليه لأنه لا يصدر إلا عن حاقد على كل ما هو سوري!

روى لي مسؤول تركي رفيع سابق لقاءه بأحد المسؤولين السوريين قبل الثورة، وحين نصحه التركي برفع الرواتب للموظفين لأن هذا سيحسن الوضع الاقتصادي للشعب والبلد، ردّ عليه المسؤول السوري بعقليته الاستبدادية الدموية "إذا زدنا في رواتبهم فسينشغلون بنا"، فقال له المسؤول التركي "ولكن هم سينشغلون أيضًا إذا جاعوا"، فما كان من المسؤول السوري إلا أن أنهى الحديث بقوله "حينئذ لدينا صلاحية بقتل 5 ملايين شخص"، وما زلنا نتذكر كيف حدثت مجزرة حماة الرهيبة دون أن يؤثر ذلك في حكم المقبور دوليًّا.

وتذكر أوراق ويكيليكس حديث مدير المخابرات العسكرية السورية الجنرال آصف شوكت لمدير المخابرات العسكرية الباكستانية محمود أحمد حين ضرب رأس ضحيته في السجن بالجدار مما أدى إلى خروج المخ ، فقال له نظيره الباكستاني "أليس لديك من يضربه عنك؟"، ربما لم يكن يعرف خان أن العقليتين متباينتان، فهنا عقلية حاقدة شرعيتها الدم ولا شيء غيره.