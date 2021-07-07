الفقيه حسن الشاذلي.. واكب التقدم الطبي بالفتوى

الدكتور حسن الشاذلي (1925ـ2018) واحد من علماء الشريعة الذين لمع اسمهم في عصر الصحوة الإسلامية والتقدم العلمي، وتركوا من الآثار العلمية ما خلد ذكراهم بعد أن عانوا من التضييق الشديد وسد المنافذ خلال خمسينيات وستينيات القرن المنصرم.

لمعان اسمه في الكويت

كان الدكتور حسن الشاذلي من أبرز العلماء الذين ظهر نجمهم العالي في الكويت، إذ عمل عميدا لكلية الشريعة بجامعة الكويت، وكان قد شغل هذا المنصب قبله الدكتور بدر المتولي عبد الباسط. وشارك الدكتور حسن الشاذلي في كل مؤسسات الكويت المتصلة بتخصصه؛ فإضافة إلى مهامه بكلية الشريعة، كان من خبراء الموسوعة الفقهية، ومن المتعاونين الدائمين مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وكان أيضا نائبا لرئيس هيئة الفتوى، ورئيسا للجنة العامة فيها.

تكوينه

ولد الدكتور حسن علي أحمد الشاذلي في قرية النخيلة بمحافظة أسيوط -وهي قرية الشاعر محمود حسن إسماعيل- وكان والده من علماء الأزهر الشريف، وقد اقتدى بوالده في دراسته حتى تخرج في كلية الشريعة عام ١٩٥٠، ونال شهادتها العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي عام ١٩٥٢، ثم نال أيضا العالمية مع الإجازة في التدريس في كلية اللغة العربية عام ١٩٥٣، في توجه ذكي منه إلى ازدواج التخصص وهو نهج كان يسلكه النابغون.

حصوله على الدكتوراه في الفقه المقارن

شق الدكتور حسن علي الشاذلي طريقه إلى الدراسات العليا في أصعب أوقات التضييق على الأزهريين، لكنه تمكن من الحصول على دبلوم في العلوم القانونية ثم الماجستير عام ١٩٦٦، ثم حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن عام ١٩٦٨، وفي أثناء ذلك عمل بالتدريس، ثم انتقل إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حيث عمل عضواً فنياً.

عمله في كلية الشريعة وقيامه بعمل العميد

بعدما حصل الدكتور حسن علي الشاذلي على درجة الدكتوراه، انتقل إلى العمل بكلية الشريعة مدرسا فأستاذا وترأس قسم الفقه المقارن، وتولى وكالة الكلية، كما قام بأعمال العميد، وكان في كل ذلك قادرا على الاشتباك بقضايا المجتمع وما يستحدث من أطروحات العصر في مواجهة الفقه التقليدي.

عمله في الجامعات العربية

عمل الدكتور حسن الشاذلي عميدا لكلية الشريعة بجامعة الكويت، ورئيسا لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، وكلية المعلمين في ليبيا، وعمل خبيرا في مجمع الفقه الإسلامي في جدة، وفي الموسوعة الفقهية.

وفي مصر، حاضر الدكتور حسن الشاذلي في جامعات عين شمس والمنيا.

آثاره

تاريخ التشريع الإسلامي

النظريات الفقهية

الجنايات والحدود

الاقتصاد الإسلامي والموارد المالية للدولة والعلاقات الدولية

أصول الفقه

حكم نقل أعضاء الإنسان

حق الجنين في الحياة

بداية حياة كل إنسان ونهايته

تنظيم النسل

الاستنساخ

البصمة الوراثية

وفاته

توفي الدكتور حسن الشاذلي في 11 فبراير/شباط 2018.