علي مملوك الكيماوي..

كشف الأستاذ محمد برو في كتابه الأخير "تدمر.. ناجٍ من المقصلة" -الذي وثّق فيه شهادته على سجنه في تدمر- عن حقيقة مهمة وخطيرة لا بد أن تلقى آذانا صاغية وهمة عالية من حقوقيين ومحامين وسياسيين وناشطين، وكل إنسان يعنى بالشأن العام، حيث يحكي برو في كتابه بالصفحة 328 عن تجارب كيميائية جرت على ضباط وطيارين عسكريين معتقلين في سجن تدمر، وأشرف عليها اللواء علي مملوك الذي يشغل الآن منصب مستشار الأمن الوطني لرئيس النظام السوري بشار الأسد، فيقول ".. بعدها بأيام يتم سوقهم مشاة إلى مبنى يبعد عن القاعدة مئات الأمتار، وهم حفاة، وقد لبس الوهن أجسادهم وأرواحهم، ليُعرضوا على ضابط كبير كان يتولى الإشراف على تلك الاختبارات، وسيميّزه عدد منهم من صوته، إنه المقدم علي مملوك، الذي يعرفونه جيدا من خلال زيارته المتكررة إلى المطارات التي طالما حلّقوا منها، والذي رُقّي لاحقا لرتبة لواء، وتولى رئاسة المخابرات الجوية، صاحبة الباع الأطول في قمع السوريين". ويقدر برو عدد الذين قضوا تحت هذه التجارب الكيميائية بأكثر من 500 شخص، عدا الذين تضرروا عصبيا وظهرت آثار ذلك عليهم بشكل واضح بعد خروجهم من السجن.

علي مملوك المولود في دمشق عام 1949 من أسرة علوية مهاجرة من لواء إسكندرون، وكان قد تدرّج بمناصب عدة في إدارة المخابرات، ومشهود بولائه لإيران، وقد تولى ملف الأسلحة الكيميائية وأشرف عليه منذ بدايته، بما يعكس مدى الثقة التي محّضه إياها النظام السوري، ولذا فهو يتولى حاليا ملف تسويق النظام السوري إلى دول عدة عبر البوابة الأمنية، وهي المعلومات التي يسيل لها لعاب دول عدة، وهو المنتوج الوحيد الذي يملكه النظام اليوم بالإضافة إلى منتوج الحشيش، ويقوم مملوك حاليا بزيارات إلى دول عربية وغير عربية في محاولة يائسة لكسر عزلة النظام السوري.

منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، ومعهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مدعوَّة لمتابعة المجرم علي مملوك، الذي يعد أحد المسؤولين المباشرين عن 300 هجوم كيميائي بحق السوريين خلال السنوات الماضية التي راح ضحيتها آلاف الضحايا، كما على الفعاليات السياسية والإعلامية السورية التحرك بقوة ضد هذا المجرم، وتحديدا ذوي شهداء سجن تدمر، وأن يتحركوا في كل المحافل الدولية والإعلامية.

ويتوجب على مراكز الدراسات السورية عقد مؤتمرات وورش عمل يحضرها الكاتب محمد برو وسجناء تدمر، ممن أفرج عنهم للإدلاء بشهاداتهم الخطيرة، فلعلها تكشف المزيد، وتحديدا دعوة الضباط الذين تم الإفراج عنهم، كون التجارب استهدفت الضباط بشكل أساسي.

إن المجازر التي نُكب بها الشعب السوري مرشحة للحدوث مجددا في أية لحظة، ودول الجوار ليست بمنأى عن هذا النظام، ما دام القتلة والمجرمون طليقي الأيدي، ولم تَطلهم يد العدالة، فالخطر ما زال قائما، ويبقى المجرم يعاود تكرار جريمته، وما على الشعب السوري -ولي الدم- إلا أن يبادر بملاحقة هذا المجرم تحديدا نظرا لتحركاته الدولية المكوكية، بما يجعل توقيفه ومحاكمته أسهل من غيره، فلا شيء يوقف الجريمة والمذبحة كملاحقة أصحابها ومحاكمتهم، لينالوا جزاءهم العادل والناجز، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.