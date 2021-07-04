حرائق الحر في كندا.. ما السبب؟

سجلت بلدة "ليتون" الجبلية الصغيرة بمحافظة كولومبيا البريطانية في كندا، أعلى درجات الحرارة في تاريخ كندا طوال هذا الأسبوع وبأرقام متزايدة، آخرها كان 50 درجة مئوية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ كندا.

وقالت شرطة مدينة فانكوفر -مساء الثلاثاء- إن مركز الشرطة استجاب لأكثر من 65 حالة وفاة مفاجئة منذ بدء موجة الحر يوم الجمعة 25 يونيو/حزيران. وقال ستيف أديسون الرقيب في شرطة فانكوفر -في بيان- "لم نر شيئا كهذا من قبل، قد كسرت قلوبنا".

هذه أرقام مدينة فانكوفر فقط، أما في المحافظة كلها فقد أعلنت السلطات يوم الأربعاء عن 486 حالة وفاة مفاجئة، وأغلبها كانت من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في مساكن دون تهوية جيدة.

تسببت موجة الحر غير المسبوقة هذه في حرائق غابات عديدة في الأيام الأخيرة، إذ يكافح الدفاع المدني أكثر من 26 حريقا في جميع أنحاء المقاطعة، وهي مهمة زادت تعقيدا بسبب الآثار المستمرة لدرجات الحرارة القياسية التي لم يعتدها رجال الإطفاء.

أجبر سكان بلدة ليتون على مغادرة منازلهم إلى خارج المدينة يوم الأربعاء دون سابق إنذار. تسابقوا خارج المدينة حيث قضت النيران على البلدة بأكملها، في واحدة من أكثر حالات طوارئ الحريق تدميراً في ذاكرة كندا الحديثة. وقال النائب المحلي في البرلمان إن 90% من القرية قد اختفت كليا. أثناء عملية الإخلاء فقد الكثيرون أفرادا من عائلاتهم، وتقوم السلطات المحلية الآن بعملية بحث موسعة عن المفقودين.

تقول بوني نيكسون، وهي امرأة مسنة عاشت في بلدة ليتون لمدة 8 سنوات، "كنت أبكي وأبكي، نمت وأنا أبكي، ثم استيقظنا هذا الصباح وها نحن ذا، قد خسرنا كل شيء، لقد فقد الجميع في ليتون كل شيء، بما في ذلك أختي التي كان لديها منزل هناك". توجد نيكسون حاليا في مركز إجلاء في مدينة "ميريت"، حيث يمكنها البقاء فيه لمدة 7 أيام على الأقل.

صرح وزير الدفاع الفدرالي هارجيت ساجان لـ"سي بي سي" (CBC) أن الحكومة الفدرالية ستنسق أيضًا مع حكومة كولومبيا البريطانية بشأن كيفية تقديم الدعم وإعادة البناء. تعد كل هذه الأحداث غير مسبوقة بالنسبة للكنديين، ولتقليل عدد الخسائر البشرية والمادية، تنظم الحكومة حملات توعية بشأن كيفية التعامل مع درجة الحرارة المرتفعة والحرائق.

ربط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو موجة الحر الأخيرة غير المسبوقة بالاحتباس الحراري، محذرا من أن من المحتمل أن تصبح هذه الظواهر المناخية أكثر شيوعا في المستقبل. يقول ترودو "قلبي مع الذين خسروا أفراد عائلاتهم وأملاكهم، لكن بالطبع علينا أيضًا أن نفكر في أن أحداث الطقس الاستثنائية أصبحت تتزايد. وللتغير المناخي دور أساسي في ذلك، لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن تغير المناخ ليست له آثار مدمرة على الكوكب بأكمله".

يقول علماء الأرصاد الجوية إن موجة الحر قد وصلت ذروتها في محافظة كولومبيا البريطانية، وأنه بدءا من الأسبوع القادم ستصبح الحرارة أقل حدة، كما أكد العلماء أن موجة الحر هذه ستتجه غربا نحو محافظتي ألبيرتا وساسكاتشوان، ومن ثمة إلى الأقاليم الشمالية الغربية في القطب الشمالي.

يقول عالم الأرصاد الجوية المقيم في لندن سكوت دنكان، مندهشًا من السجل، "لم أكن أعتقد أن هذا كان ممكنًا، ليس في حياتي على أي حال. سيتم الحديث عن هذه اللحظة لقرون. ولكن نظرًا لتطور التغير المناخي فهذا يزيد من احتمالية حدوث درجات حرارة استثنائية كهذه، إنها مسألة وقت فقط قبل تسجيل المزيد من هذه الظواهر".

الكنديون قلقون بشأن موجات الحر التي أصبحت تأتي كل صيف، لا يعرفون متى وأين ستكون موجة الحر التالية، ولكن يعرفون أنها قادمة وبشكل متكرر. الحرائق في غابات كولومبيا البريطانية، وكبار السن الذين توفوا وهم بمفردهم، والأطفال الذين يقضون يومهم في المسابح العمومية هربا من ضربات الشمس. كلها صور تحذرنا من مدى خطورة التغير المناخي وتأثيره على حياتنا اليومية.

تمثل هذه الحوادث إنذارا، ليس لكندا فقط، بل للعالم أجمع. فبالإضافة الى النظر إلى المستقبل، وتخطيط كيفية تغيير مواردنا المستقبلية، لا بد أن تنظر الحكومات إلى الحاضر، وأن تجهز مجتمعاتها للكوارث الطبيعية والمناخية التي لم تعد شيئا من المستقبل فقط، بل أصبحنا نعيشها في الحاضر ونعاني من تقلباتها وآثارها المدمرة.