أبو الوفا المراغي الذي ظلمه بريق أخيه

الشيخ أبو الوفا المراغي عالم فاضل يمثل النموذج الأبرز للأخوة، الذين يظلمهم مجد أخيهم وبريقه، وفي حالته هو فقد ظلمه مجد أخيه الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 1881-1945، وشقيقه الشيخ أحمد مصطفى المراغي صاحب التفسير المشهور.

نشأته

ولد الشيخ أبو الوفا المراغي في المراغة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1905، وتلقى تعليما دينيا تقليديا٬ وبدأ الدراسة على النظام القديم، فحصل على الابتدائية 1922 والثانوية 1927، وتمكن من الحصول على العالمية القديمة 1930، والتحق بقسم التخصص، الذي هو أعلى شهادات ودراسات الأزهر في ذلك الوقت، وكانت الدراسة في هذا القسم تستغرق 3 سنوات من الدراسة، فحصل على درجة التخصص في البلاغة والأدب 1933، وعاد إلى بلده، فعمل كاتبا قضائيا بمحكمة سوهاج كما اشتغل بالتدريس في المعاهد الأزهرية.

توليه إدارة المكتبة الأزهرية

بعد وفاة الشيخ المراغي عيِّن الشيخ أبو الوفا مديرا لمكتبة الجامع الأزهر، واحتفظ بهذا المنصب 27 عاما، حتى عين أمينا مساعدا لمجمع البحوث الإسلامية في 1969.

مكانة جهده في التراث التاريخي

ترك الشيخ أبو الوفا المراغي للتاريخ الأزهري والعلمي؛ بفرعيه البيوغرافي والببليوغرافي، عملين تاريخيين جليلين، وعملين تذكاريين مهمين.

فهرست مكتبة الأزهر الذي لم ينجز أحد في العلوم الأزهرية ولا تاريخها شيئا بدون الرجوع إليه، وقد أنجزه في 8 مجلدات.

ويتصل بها جمعه لما كتب عن الشيخ المراغي في كتابه "الشيخ المراغي بأقلام الكتاب".

كما يرتبط بهذه الأعمال كتابه "كلمة في تاريخ المكتبة الأزهرية".

آثاره الأخرى

علوم البلاغة: نشأتها وتطورها.

لباب البحث في شرح كتاب البعث لابن أبي داود السجستاني.

اللباب في شرح الشهاب للقضاعي.

من رياض السيرة النبوية.

السلوك الخلقي الاجتماعي في الإسلام.

مبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة.

رمضان والأعياد.

عبد الله بن المبارك.

التحقيق

إعلام الساجد في أحكام المساجد للزركشي.

السماع لابن القيرواني.

الكتب المدرسية