عقد على الربيع العربي.. شرطي الديمقراطية

دأب الغرب على تصدير سلعة مقدسة إلى العالم تدعى الديمقراطية، وكان الرهان على اقتناء تلك السّلعة متوقفا على جودتها وقدرة الحالمين بها على استمرارية فعاليتها في تحقيق الرفاه والازدهار لدولهم، غير أنّ الديمقراطية كونها فعلا حضاريا مبنيا على أسس متينة تتعزز من خلالها طرق التنوع الثقافي والهوياتي، قبل أن تكون حكما سياسيا محصورا في صناديق انتخابية لا تتجاوز قيمتها أوراق المقترعين، وقفت على محطات مهمة في العالم العربي والغربي على حد سواء، كما أنّ تحديات الديمقراطية لم تنته عند تهديدات الشعبوية، بل تفاقم الوضع لتغدو الديمقراطية الغربية ملصقا تتوارى خلفه السياسات الاستيطانية والتوسع الإمبريالي بالمنطقة، ولعل البضاعة التي أرادت شعوبنا استيرادها باتت باهظة ومكلفة، ليس بمقدور المركز أن يتحمل تجربة متميزة خارج حدود إمبراطوريته.

الشعبوية.. وهوس تآكل الديمقراطيات الغربية

في 06 يناير/كانون الثاني 2021 توجهت الجماهير نحو العاصمة الأميركية واشنطن، للوقوف على لحظة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة بعدما تناقلت وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، كان الوضع مقلقا للغاية بسبب تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب الرافضة لنتائج الانتخابات واتهامه لمعارضيه بسرقة أصوات الناخبين، اجتمع أنصار الرئيس المهزوم كما وصفه مناوئوه، وبدا الأمر في العاصمة الأميركية تسونامي بشريا يوشك أن يطيح بأهم مبنى سيادي لدى أعرق الديمقراطيات الغربية، ليشهد العالم يومها حالة الارتباك والهلع المتسلل نحو المعتكفين من النواب داخل الكابيتول.

ومع تسارع الأحداث عقب اقتحام مبنى الكابيتول من طرف بعض المتظاهرين الذين وصفهم ساسة الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالرعاع، أعادت فيه الغوغائية بعث المخاوف المحدقة بالديمقراطية الغربية وقدرة مؤسساتها على تحصينها من التجاوزات السياسية والانحرافات الاجتماعية، ضمن سياقات ديمقراطية ليبرالية كرّست احتكار دولة الرفاه والقانون.

كانت الجماهير أمام مبنى الكونغرس ترسم صورة مغايرة عن تلك التي أَلِفَها الغرب، صورة أحادية للسياسات الترامبية وخطاباتها المؤججة للشارع الأميركي تجاه الديمقراطية، تلك الحشود لم يحركها مقتل أميركي من ذوي البشرة السّمراء برصاصة شرطي متغطرس، بل خرجت معبرة عن رفضها للتقاليد العريقة للديمقراطية الغربية ومؤسساتها المنتخبة، والتي لم تختلف في تصرفها عن النخبة المهيمنة على الثروة في تكريس نزعة مانوية للقيم، وفي ظل سطوة التَاتشِريون تجلت الظاهرة الترامبية في زيّ شعبوي لا تعترف بسلطة الهياكل المنتخبة والضوابط الأخلاقية لأساليب التنوع الاجتماعي، حيث تصبح الحقوق الفردية سجينة الرغبة الشعبية في الانعزال عن الحالة الصّحية السائدة، واختزالا مشينا للديمقراطية كونها فعلا انتخابيا يُفقد الشّعب صوت الحقيقة.

تلك الحالة الفوضوية الناجمة عن تعثر شرطي الديمقراطية بسلوك شعبوي، ما كان لها أن تطفو وسط بيئة تحصّنت مؤسساتها الانتخابية بقوانين وطنية تمنع الانفلات من المراقبة والعمل على تعبئة الجماهير بشكل مقلق لترسيخ نمط تفكير واحد بغية التخلي عن درجة الملاءمة للنظام الحاكم، لولا أنّ العمل على تقديس السيادة الشعبية "كحقيقة مطلقة" تمّ التلاعب بفاعليتها والتغافل عن التأثيرات السلبية لإمبراطوريات الإعلام تجاهها، كما أنّ الهوس بتآكل الديمقراطية الغربية من الصعب تحديده مع تفاقم أزمة اللاهوت السياسي وجُنُوحِه لزعامات تغذي الميول الخاطئة والمتشكلة عبر نظرة عنصرية للهجرة غير النظامية ومعاداة الآخر، وحشره للظاهرتين ضمن نبذ توغل الشركات الاحتكارية وأزمة الدخل والبطالة لدى المجتمعات الرأسمالية الغربية.

ربما كان على الديمقراطيات الغربية -التي أفرطت في تطويع حقوق الانسان لصالح مصالحها الإمبريالية- أن تشاهد، وهي تحصد بعضا مما استجده عبثها بقيم العدالة والكرامة ونضال الشعوب المقهورة، الجماعات الشعبوية كيف تستغل الثغرات الديمقراطية التي عززتها سياسات الإقصاء وخطابات التحريض لفرض حالة استثنائية للديمقراطية.

ما أحدثته تصريحات الرئيس السابق عن وقوع تزوير بالانتخابات أعقبها اضطرابات في الشارع، لم تكن المسمار الأخير في سلسلة التضليلات والتلفيقات المتوالية للسياسات الغربية، غير أنّها عجلت برفع الستار عن الأعداء المتشاكسين الذين أفرزتهم الديمقراطية الليبرالية، لتنفض عنها الخطابات الاختزالية والتبسيطية للإصلاحات التي دفعت بالمجتمعات الغربية للتظاهر، فاقتحام المباني الحكومية وإثارة الشغب لا تظهر سلوكيات حضارية بقدر ما تسجن صاحبها داخل دائر ضيّقة يتقهقر فيها التفكير العقلاني.

الشعبويون يتمادون في خلق ديمقراطية مضادة من رحم التجارب الغربية الليبرالية، تشبه إلى حد ما الخطابات الكليانية لجمهوريات الموز، تلك الجمهوريات التي ما زالت تعيش عزلا حضاريا جراء الممارسات الدكتاتورية المدعومة من الغرب، قدمت شعوبها التضحيات الجسام بسبب التواطؤ المخزي لشرطي الديمقراطي، ولعل ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحه الأخير عقب فوزه في انتخابات رئاسية هزيلة، وهو يصف ثورة الشعب السوري ضد الظلم والاستبداد بثورة ثيران، أنّ عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات لا يساوي الصفر في نظر السلطة القائمة، الأمر الذي يستدعي الوقوف على حقيقة الديمقراطية الغربية وتغاضيها عن تطلعات الشعوب بالضفة الجنوبية في الحرية، وتبنيها للسياسات الشعبوية المناهضة لأيّ استقرار سياسي بالمنطقة العربية، وبينما المهووسون يعكفون بتآكل الديمقراطيات الغربية في مراقبة الأحزاب السياسية وهي تُفسد العملية الديمقراطية بتعبئة الجماهير بالأيديولوجيا الشعبوية، تستمر المسرحيات الهزلية بوطننا العربي في ترسيخ فكرة الديمقراطية العبثية وفق صناديق تحمل أصواتا من سُرقت منهم أكفانهم وهم أحياء.

الاختزال الهش.. الديمقراطية والإسلاموفوبيا

إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد شهدت صعود التيارات الشعبوية وتفاقم التحديات التي فرضتها، فإنّ أوروبا هي الأخرى لم تسلم من تلك الموجات المتسارعة من صعود أحزاب اليمين المتطرف المتبني لخطاب الكراهية والتحريض ضد الأقليات والأجانب، ولكنّ ثمة فرقا واضحا بين من تقف مؤسساته الديمقراطية في مواجهة مد الشعبوية، ومن يتحامل على التنوع الاجتماعي والثقافي بخطابات عنصرية وتحريضية مؤسساتية، تتعزز مع القوانين الاستثنائية والموجهة لاستهداف مجتمع معين، تحت ذرائع واهية ومخاوف لا أساس لها إلا في تخيلات الليبراليين المتحوّرين، تأتي جمهورية فرنسا كأبرز مثال على هذا التحوّر الخطير في السياسات المتبينة من التيار الليبرالي، والذي يجنح مع كل استحقاق رئاسي بقيادة المصرفي الأسبق إيمانويل ماكرون إلى الخطاب الشعبوي المنافي لمبادئ الجمهورية العلمانية.

وبالرغم من تركيز الآلة الدعائية لأيديولوجية الجمهورية الفرنسية على تعزيز فكرة علمانية الدولة وتعبئة المجتمع الفرنسي لها، فإنّه بات من الواضح تعاقب التلفيقات السياسية والخطابات العنصرية تجاه المسلمين كونهم مجتمعات مغايرة ليس بمقدورها الانسجام مع قيم وقوانين الدولة الفرنسية، ولعل الطريقة التي يذكّرنا بها الغرب بمدى صعوبة تقبّل الأوروبيين للثقافات المزاحمة لثقافته، تلك التصريحات المبتذلة من طرف الرئيس الفرنسي عن الإسلام كونه يعيش أزمة عالمية بسبب تفشي النزعة الانفصالية لحركات الإسلام السياسي، تتأتى معه التوصيفات المرَضية لما تعيشه الليبرالية الغربية الداعية لحفظ الحقوق والحريات الفردية والمجتمعية من تناقضات.

ما أسماه الرئيس ماكرون بالانفصال الشعوري، كقانون يحمي الفرنسيين من حملات الأسلمة على حد وصفه، يحيلنا إلى المزاعم التي يتمسك بها اليمين المتطرف بأوروبا الداعي إلى رفض سياسات توطين المهاجرين غير النظاميين وتعزيز ثقافة مناهضة لما تسميه ماري لوبان التوتاليتارية الشمولية المروعة، إذ إنّ تفاقم المعرفة السّطحية بالحقائق، التي حازها الفرنسيون عن الإسلام مع كل استحقاق رئاسي، والتشبع بمشاعر صناعة ثقافة واحدة مجبولة على قوانين استثنائية، تعيد الصورة الفوقية للحضارة الغربية المشحونة بكميات الخوف لدى الكثيرين ممن سوّقوا للحرية بوصفها تقليدا موقوفا على الغرب.

حالة الانفصال الشعوري الذي تحدثت عنها الرئاسة الفرنسية، تجاوزت حدود الجمهورية لتصل إلى الضفة الجنوبية من العالم، حيث أدلى رئيسها ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" بعد انقلاب مالي يوم 25 مايو/أيار 2021 قائلا: إما جنودنا أو الإسلام الراديكالي، مردفا رسالة إلى زعماء دول غرب أفريقيا مفادها أنّه لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية أو عملية انتقال للسلطة، فرنسا التي لم تترك ديكتاتورا في أفريقيا إلا ودعمته للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي، وهي ترسم تناقضات بمواقفه المخزية تجاه الديمقراطيات الناشئة، لم تتخلف عن تهنئة زعيم المجلس العسكري التشادي "محمد ديبي" المُعطل لدستور البلاد، بل إنّ ديمقراطية ماكرون -التي جابت العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفئها متجاوزة التقاليد السياسية المنظمة للعلاقات الدولية- تمر بمرحلة من الانفصال الشعوري عن المستجدات التي فرضتها الساحة واللاعبون الجدد في المنطقة، ومن الغريب على دولة تتباهى بقيم الحداثة والعلمانية أن تتنكّر مؤسساتها الرسمية لمكتسباتها الحضارية والثقافية.

علينا أن نعي جيدا أنّ ما منحته الديمقراطية الغربية للجالية المسلمة لإتمام اندماجها الوطني، والحفاظ على مكتسباتها الحضارية والاقتصادية التي ساهمت في تحقيقها، أصبح من الصّعب الرهان عليه في ظرف يحتكر فيه الساسة التوتاليتاريون الجدد قيم الحرية والتنوع الإنساني، لتصدير فشلهم السياسي الداخلي وتحميل الأقليات والمحميات مزيدا من أخطاء وتبعات الشعبوية المؤسساتية.