هشام جعيط.. المفكّر في حنايا التاريخ

توفي يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو/حزيران 2021 المؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط عن عمر ناهز 86 عاما، ليترك لنا إرثا فكريا غزيرا ومراجع عديدة في التاريخ الإسلامي. نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية المفكر الراحل، وقالت في بيان:

إن الراحل ترك أعمالا فكرية وحضارية تمثل مرجعية للأجيال الحاضرة والقادمة،

كما نعى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد المفكر هشام جعيط قائلا:

إنه كان شخصية وطنية فذّة وقامة علمية مرموقة ستظلّ ذكراها خالدة في تاريخ الساحة الثقافية في تونس والعالم العربي والإسلامي.

ولد هشام جعيط في السادي من ديسمبر/كانون الأول 1935 في عائلة مثقفة تتكون من قضاة ومسؤولين كبار وعلماء دين في تونس العاصمة، فهو حفيد الوزير الأكبر يوسف جعيط وابن أخي العالم والشيخ محمد عبد العزيز جعيط.

درس جعيط بالمدرسة الصادقية في تونس العاصمة، وواصل تعليمه العالي في فرنسا حيث تحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة السوربون بباريس سنة 1981. بدايته في مدرسة عربية غير المدارس الفرنكوفونية التي كانت معممة في تونس وقتها، وإكمال دراسته العليا في فرنسا جعلاه يتقن اللغتين العربية والفرنسية، اللتين نشر بهما الفقيد عديدا من الأعمال الفكرية والأكاديمية.

تتمحور كتابات هشام جعيط حول نقد الشخصية العربية والثقافة الإسلامية، والإشكاليات الكبرى التي تواجه المجتمع المسلم. واستخدم في ذلك المنهج التاريخي الذي تتداخل فيه العلوم الأخرى من علم الاجتماع، والفلسفة، وعلم الأديان والأنثروبولوجيا. بالإضافة إلى تأريخه لمحطات أولية في التاريخ الإسلامي، منها بدايات الدولة الإسلامية وفترة الأمويين والعباسيين، كما ألف كتابا في "السيرة النبوية" من 3 أجزاء.

ترعرع هشام جعيط في فترة حساسة من تاريخ تونس، فقد عايش السلطة الاستعمارية في بلاده، وعاش شبابه في أوروبا، ثم رجع إلى تونس فترة ما بعد الاستقلال. وهي فترة شهدت تغيرات عديدة في بنية المجتمع على إثر رئاسة الحبيب بورقيبة (قائد المشروع الساعي إلى بناء تونس على النمط الأوروبي).

يقول جعيط حينما رجع من فرنسا إلى تونس:

وجدت نفسي أعيش في بلد بدائي ومتخلف، وعائلتي انقلبت على نفسها وقيمها، أبي كان شيخا في جامعة الزيتونة، أزيحت جامعة الزيتونة بطلب من الحبيب بورقيبة، ولم يتألم أبي لفقدان هذا الصرح العلمي، بل تألم لموقعه الاجتماعي الذي ألغي، لأن المشايخ صاروا محتقرين، خاصة وأن الناس يتبعون دين ملوكهم.

كان جعيط شديد الانتقاد للوضع في تونس خاصة، والعالم العربي والإسلامي عامة، مما قاده إلى دراسة الموروث الثقافي الإسلامي، ونقاش العناصر الأساسية للشخصية العربية الإسلامية. واتجه إلى قراءة ما كتبه المؤرخون والمستشرقون عن التاريخ الإسلامي. هذا الاحتكاك بالمدرسة الاستشراقية ميّز جعيط بنظرة فريدة من نوعها في قراءة التاريخ الإسلامي، فكان يعتمد على وثائق مادية وأرشيفات من الدراسات الاستشراقية، فيحلّلها في سياق الحقل المعرفي الإسلامي.

رأى جعيط أن فيما كتبه مستشرقو القرن العشرين بعض النواحي الإيجابية، إذ يقول:

قد استفدت منها، وسعيت لكتابة تاريخ النبي بطريقة تكون أقرب إلى الواقع، حتى لا تتحول لمديح.

كانت معرفته بالمجتمع الأوروبي والمدرسة الاستشراقية، بالإضافة إلى تعمقه في التاريخ الإسلامي، ميزة حقيقية جعلت من كتاباته إضافة مهمة ومرجعا أساسيا في فهم الشخصية العربية والإسلامية، وفهم العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي.

صدرت دراسات كثيرة تناولت فكر جعيط، اتفق فيها الباحثون على عمق وجدية كتب ومؤلفات هشام جعيط، في حين اختلف بعضهم على مرجعياته. فبينما يقول محمد المزوغي في بحثه "نقد التاريخ المقدس عند هشام جعيّط" (الصادر في مجلة "الكلمة" عدد 170 يونيو/حزيران 2021) إنه "اختار منذ البداية موقعه العقائدي وإطاره المرجعي، أعني الإسلام"، يخالفه الرأي زبير خلف الله بالقول في بحثه "قراءة في فكر هشام جعيط ومنهجه" (مجلة البيان عدد 15 مارس/آذار 2018) "إننا نَلْمَح أن جعيط يسكن في داخله مستشرقون يوحون إليه بما يريدون".

لم يكن جعيط مقتنعا بدخول عالم السياسة، فكان يرى أن للمفكر دورا يختلف عن السياسي، قائلا "حركة التاريخ تحكمها قوانين. خلافا للسياسيين الذين يهتمون بالعوامل الظرفية، فإن دور المفكر والمثقف الاهتمامُ أكثر بالخلفيات الفكرية والدينية والثقافية وبالعوامل الأنتروبولوجية والهيكلية وأن تكون له نظرة بعيدة المدى".

موقفه هذا من السياسة يتبلور في لقائه بالرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. أعجب بورقيبة بمداخلة لجعيط في إحدى الندوات، فدعاه إلى حوار في قصر قرطاج الرئاسي. نجح بورقيبة من قبل في استدراج الكثير من الجامعيين الذين لفتوا انتباهه إلى حاشية السلطة، لكن شخصية هشام جعيط كانت واضحة في اللقاء، وأدرك بورقيبة أن جعيط لا تستهويه المناصب السياسية والوزارات.

كان هشام جعيط أستاذا فخريا لدى جامعة تونس، درّس كأستاذ زائر بعدة جامعات عربيّة وأوروبية وأميركية، منها جامعة "ماك غيل" في مونتريال وجامعة بركلي في كاليفورنيا ومعهد فرنسا (Collège de France). كما شغل منصب رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) بين عامي 2012 و2015.

تلقى جعيط وسام الصنف الأول من وسام الجمهورية، كما حاز على عدة جوائز من بينها جائزة "سلطان بن علي العويس" للدراسات الإنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة المؤسسة العربية للدراسات والنشر من لبنان، والميدالية الذهبية للدراسات الاجتماعية من تونس.

من مؤلفات هشام جعيط

الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، بيروت، دار الطليعة، 1984.

الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية، بيروت، دار الطليعة، 1986.

الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، بيروت، دار الطليعة، 1992.

في السيرة النبوية 1: الوحي والقرآن والنبوة، بيروت، دار الطليعة، 1999.

أزمة الثقافة الإسلامية، بيروت، دار الطليعة، 2000.

تأسيس الغرب الإسلامي، بيروت، دار الطليعة، 2004.

في السيرة النبوية 2: تاريخية الدعوة المحمدية، بيروت، دار الطليعة، 2006.

أوروبا والإسلام: صدام الثّقافة والحداثة، بيروت، دار الطليعة، 2007.

في السيرة النبوية 3: مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام، بيروت، دار الطليعة، 2014.

نعى مثقفون كثر هشام جعيط، حيث قال عنه الروائي الجزائري واسيني لعرج

لقد غيّر هشام جعيط النظرة التاريخية إلى الإسلام، وأنسنها بعد أن أخضعها للإجرائية المنهجية التاريخية ووصل بها إلى نتائج أظهرت اللوحة الخفية لمختلف الصراعات وأسسها الدينية والسلطوية.

وقال عنه الكاتب التونسي لطفي حاجي: لقد نجح جعيط وهو المختص في التاريخ بالأساس، في أن يجعل من التاريخ مادة فكرية تُقرأ بسلاسة، لا مادة إخبارية مملّة لا تستطيع أن تخرج عن "العنعنة" وكُتب الروايات الأولى، إما خوفا من الخروج "عن الملة" وإما قصورا في توظيف مناهج العلوم الإنسانية في قراءة التاريخ.