السفاحون الإسرائيليون والحكم على ميلاديتش

أخيرا قضت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على الرئيس الصربي السابق راتكو ميلاديتش (78 عاما) بالسجن المؤبد، ويعادل هذا الحكم قضاء ما تبقى للسفاح الهرم من عمر في السجن مقابل إزهاقه أكثر من 8 آلاف حياة بوسني في سربرنيتسا وحدها، وانتكاس حياة من تبقى من أسرهم التي قد لا تكون تعافت من آلامها بعد مرور نحو 3 عقود، تضاف إلى الجرائم الكبرى الأخرى في عموم البلقان.

ورغم أن العدالة لا يمكن تحقيقها في جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية فإن الحكم على ميلاديتش يمكن أن يبعث الأمل بأن محاكمة مجرمين آخرين ممكنة، مهما تبجح مرتكبوها بسطوتهم العسكرية ونفوذهم السياسي في العالم.

كذلك يمكن للحكم على مجرمي حرب البوسنة والهرسك أن يرسل رسائل عدة لمن يمارسون مثل تلك الجرائم حاليا، بل أقبح منها وبكل وقاحة في بث حي ومباشر على شاشات التلفزيون، ورسائل أخرى إلى رعاة قتلة أطفال فلسطين منذ قرن.

لقد حان الوقت لوضع حد للنفاق الذي تمارسه القوى العالمية، لا سيما في النصف الغربي من الكرة الأرضية، التي اعتادت ممارسة "العدالة الانتقائية"، والأمثلة لا تحصى لكن تكفي الإشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جون بايدن الذي علق لصحفية "ذا غارديان" (The Guardian) البريطانية بقوله:

إن الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة لن يفلتوا من العقاب.

لقد انتهى عمر أرييل شارون "سفاح مخيمات الفلسطينيين في لبنان" دون أن يرى العالم عقابه، ودون أن يشفى غليل ضحاياه ولو معنويا، وذلك بفضل القبة الأميركية الحديدية التي تحمي مجرمي إسرائيل من العقاب، وهي نفسها التي ما زالت توفر حصانة لسفاحي غزة من جنرالات إسرائيل وساستها.

وحتى تكون أحكام الجنائية الدولية ومحاكم جرائم الحرب رادعة لارتكاب أمثالها في أماكن أخرى من العالم، كما يقول السيد بايدن، يجب أن يغير فهمه لمصطلح "الدفاع عن النفس"، وهو المصطلح الذي تبنّاه في تسويغ جرائم إسرائيل في غزة الشهر الماضي، وهي السمفونية التي عزف عليها زعماء الولايات المتحدة منذ اعترافهم بقوة الاحتلال دولة، وباتت كيانا لا يخضع للقانون الدولي وإنما للمعايير الأميركية.

تعلم الإدارات الأميركية جيدا معنى الاحتلال في القانون الدولي، وحق الشعب الذي يخضع للاحتلال في الدفاع عن نفسه، بل يجب على المجتمع الدولي مساعدته على نيل حقه في تقرير المصير، فالضحايا هم من سلبت أراضيهم وهجِّروا منها، وحشر قسم كبير منهم في قطاع غزه، وليست قوة الاحتلال التي تـُزوّد بأحدث ما أنتجته ترسانات العالم من أسلحة لا سيما الأميركية منها.

حياة الفلسطينيين ليست مهمة عند الإدارة الأميركية، وهو ما تؤكده تصرفاتها، وعدم اكتراث رموزها بقتل الفلسطينيين، ولذلك لا يرى النظام الغربي والقوى العالمية التي تدور في فلكه فظاعة في قتل السكان الأصليين في فلسطين وتشريدهم من أرضهم، تماما كما حدث للسكان الأصليين في أميركا الشمالية.

ويمكن للإدارة الأميركية والقوى العالمية إدراك أهمية حياة أصحاب الأرض في فلسطين عندما يكون موتهم مكلفا لأصحاب القرار في إسرائيل والدول التي ترعاها، وعندئذ فقط تكون دية الفلسطيني أكثر من دية جورج فلويد التي بلغت 27 مليون دولار، وهو الضحية الأسود الذي قضى نحبه بأيدي شرطي أبيض وأرجله، كما يحدث للفلسطينيين يوميا.

ويبدو أن القتل غير المكلف والرخيص سوف يستمر، وأن ارتفاعا صاروخيا لتكاليف قتل الأبرياء وأصحاب الأرض بعيد حاليا، ولكن ماذا لو تحقق؟ فهل ستكون الولايات المتحدة قادرة على دفع تكاليف دفاع المحتل عن نفسه، وهل بإمكان بريطانيا دفع تكاليف قرن من احتلال مشؤوم بني على وثيقتها المضللة، ورعت تشريعها في المحافل الدولية وتنفيذها بالقوة على الأرض في فلسطين.

حلم تمكّن الضحايا من الدفاع عن أنفسهم قد يتحقق في أي وقت، لا نعرف كيف ومتى، كما أننا لم نعرف كيف خرجت صواريخ المقاومة من تحت أرض غزة لتردع الاعتداءات على المسجد الأقصى وغيره من المقدسات في القدس الشريف، وأقدس ما فيها الإنسان المتشبث بها، المدافع عنها.