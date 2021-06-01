توحيد الصف الفلسطيني ومستقبل المقاومة

أُعلنَ وقف إطلاق النار. وخرجت الجماهير في غزة والضفة والداخل محتفلة بانتصار المقاومة. هو انتصار بالمفهوم العسكري البحت، لأنها تقدمت إستراتيجيا بالنظر لكثافة قصفها للاحتلال، وإلى المدى الذي وصلته رشقاتها الصاروخية. هذا الانتصار الإستراتيجي هو ما أكده طيار بالجيش الإسرائيلي في مقابلة مع قناة "i24" العبرية حيث قال:

أعتقد أن تدمير الأبراج كان طريقتنا للتنفيس عن حالة الإحباط مما يحدث لنا، ومن نجاح المنظمات في غزة في الاستمرار بتوجيه الضربات لنا، لا يمكننا وقف إطلاق الصواريخ، ولا يمكن أن نؤذي قادة المنظمات، فنقوم بتدمير الأبراج.

ضربت المقاومة في عمق الأراضي المحتلة. تقدم عسكري أدى الى زيادة شعبية الفصائل المقاومة في كافة فلسطين، هو انتصار إعلامي أيضا حيث أصبحت القضية الفلسطينية اليوم الشغل الشاغل للعالم، وقام الإعلام البديل وبعض القنوات التلفزيونية بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال. انتصار معنوي كذلك، فقد أدرك الداخل الإسرائيلي بأن المقاومة في غزة بإمكانها استهداف أي منطقة محتلة. وأخيرا فقد أصبح لجيل جديد كامل الوعيٌ بالقضية الفلسطينية.

هذا الانتصار جزئي ولكنه مفصلي، يفرض على الفلسطينيين إعادة النظر في نوع المقاومة التي ستأتي بالنتائج المرجوة. أهي المقاومة السياسية فقط؟ أو المسلحة؟ أو مزيج بين الاثنتين؟ أثناء احتفال أهالي الضفة الغربية بوقف إطلاق النار جاءت هتافات تعارض السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس. وبعد خطاب الجمعة للمفتي محمد حسين المعين من طرف السلطة، الذي لم يذكر فيه دور المقاومة في انتصار غزة، عارضه المصلون وهم يرددون

روح عند أبو مازن، نحن رجال محمد الضيف (القائد العام لكتائب القسام).

وينظر كثيرون في الضفة والأراضي المحتلة اليوم بأن المقاومة المسلحة قد أتت بنتيجة، ولو مرحلية فقط. ويعتبرون السكوت عن ذلك هروبا من المواجهة.

يُعد الاحتلال الاستيطاني بمفهومه الحالي ظاهرة حديثة جاءت مع الاستعمار الأوروبي، ومن الأمثلة على ذلك استيطان الأوروبيين في العالم الجديد (أميركا وأستراليا) وفي جنوب أفريقيا، واستيطان الفرنسيين في الجزائر. طبعا للحالة الفلسطينية استثناءات خاصة بها، ولكن بإمكاننا فهم المقاومة الفعالة، حينما نقارن الحالة الفلسطينية بحالات استيطانية أخرى.

قامت الحملات الاستيطانية في أميركا الشمالية، وأستراليا، بإبادة شبه كلية للسكان الأصليين في تلك الأراضي. أتت الإبادة على شكل قتل جماعي، وأمراض جديدة، وتهجير قصري، وقمع اقتصادي، وثقافي. تستخدم كل هذه الإجراءات الإجرامية بهدف الإبادة الجماعية، ويعتبر هذا الهدف إحدى أهم خاصيات الاحتلال الاستيطاني، فدائما ما يعتبر السكان الأصليون عائقا أساسيا أمام أي مشروع استيطاني.

نجح المستعمر في قارتي أميركا وأستراليا في إبادة شبه كلية للسكان الأصليين وهو ما جعل المقاومة السياسية والمسلحة هناك ضعيفة جدا. حيث تغلبت سياسة الأمر الواقع على نضال السكان الأصليين، فأصبحوا اليوم لا يُذكرون إلا في كتب التاريخ أو في المناسبات الوطنية. أما في حالة جنوب أفريقيا والجزائر، فلقد كان من الصعب تجاهل السكان الأصليين، إذ نلاحظ هنا أنه حينما يفشل الاحتلال في إبادة السكان الأصلين، يفشل مشروعه الاستيطاني عاجلا كان أم آجلا. وهو ما حدث في كل جنوب أفريقيا والجزائر.

في جنوب إفريقيا حرص "المؤتمر الوطني الأفريقي" على تنظيم مسيرات سلمية وطلب من مناضليه كسر قوانين الفصل العنصري، ولكنه بعد إطلاق النار على متظاهرين عزل عام 1960، قرر نلسون مانديلا وزعماء "المؤتمر الوطني الأفريقي" بدء المقاومة المسلحة. بعد سجن مانديلا عام 1962 ركز النشاط المناهض للفصل العنصري على قضية مانديلا، وجعل منها قضية دولية. أخذت المقاومة حينها شكلا سلميا وقانونيا أكثر من شكلها العسكري السابق. واستمر النشاط السلمي إلى أن فرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية تُخضع الأقلية الأوروبية في جنوب أفريقيا لإعادة بناء الدولة بشكل متساو بين كل شرائح المجتمع.

لكن الحالة الجزائرية مختلفة. فبعد مرور أكثر من مئة عام من الاحتلال الفرنسي عام 193، لم تبد فرنسا أي نوايا بمنح الجزائريين أبسط الحقوق السياسية والاقتصادية. ولم تتوقف الثورات الشعبية منذ بداية الاحتلال.

ومع بداية القرن العشرين بدأ الجزائريون في تأسيس الأحزاب، ودخول معترك النضال السياسي. لم تتجاوب فرنسا مع تلك المحاولات، بل زادت في تعسفها وأبرز الأمثلة مجازر 8 مايو 1945 التي أتت إثر مظاهرات شعبية طالبت باستقلال الجزائر بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. كوّن الغضب المتراكم في المجتمع الجزائري إجماعا وطنيا، مُفاده بأن الحل الوحيد لاسترجاع حقوقهم وأرضهم هو الكفاح المسلح.

اعتبر الغرب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر و"المؤتمر الوطني الأفريقي" في جنوب إفريقيا، منظمات إرهابية. العجيب في ذلك أن مانديلا بقيَ في قوائم الإرهاب الأميركية حتى سنة 2008. مصطلح "الإرهابي" دائما ما يطلق على المناضلين في حركات التحرر. والقضية الفلسطينية أوضح مثال.

بالإمكان اتخاذ السياسة وسيلة للمقاومة، بل لابد من واجهة سياسية وقانونية تتفاوض مع العدو لإرجاع الحقوق المسلوبة. ولكن يجب أن يأتي التفاوض من منطلق القوة لا الضعف. في حالة جنوب أفريقيا كانت قوى الضغط هي العقوبات الاقتصادية من المجتمع الدولي، والضغط الإعلامي، وحالة عدم الاستقرار في البلاد. أما في الجزائر فكانت حرب التحرير السبيل لاسترجاع حرية البلاد والشعب. العامل المشترك بين الحالتين هو وجود منظمة توحد المجهود العسكري والسياسي والحقوقي والإعلامي. وهذا ما تحتاجه المقاومة الفلسطينية اليوم. في الأحداث الأخيرة، اتحد الفلسطينيون في غزة والضفة والداخل وحتى من قبل الفلسطينيين في المهجر. ولكن لابد من تأطير كل المجهودات المبذولة وتنسيقها حتى تصب نحو هدف واحد هو التحرير.

أول خطوة تتمثل في تجاوز الخلافات بين فتح وحماس، وجميع الفصائل الفلسطينية. لعل الأحداث الأخيرة برهنت بأن القواعد الشعبية لجميع الفصائل لا تعنيها تلك الخلافات، فقد انتشرت مظاهرات في مختلف مدن الضفة منتفضة ضد العدوان الإسرائيلي واستشهد خلالها فلسطينيون منهم النساء والأطفال والشيوخ. وتأتي هذه المظاهرات في الضفة بعد إحباط عام من سلوك السلطة الفلسطينية.

تنتهج إسرائيل -وبدعم من الولايات المتحدة- سلوكيات لا تؤشر إلى نيتها بإبرام أي نوع من التسوية السياسية (كحل الدولتين التي ما زال المجتمع الدولي مقتنعا به). تصرفات كتوسيع المستوطنات والتضييقات الأمنية تفرض على حركة فتح أن تدرك أن لا خيار أمامها إلا تصفير مشاكلها مع حماس، وينسحب الأمر على حماس أيضا والفصائل الأخرى، فالغاية هي توحيد صفوف الفلسطينيين، وما تجربة منظمة التحرير ببعيدة.

إن بقاء السلطة الفلسطينية متمسكة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل بحجة ورود ذلك باتفاقية أوسلو لم يعد يجدي نفعا، بعد أن جرت في النهر مياه كثيرة، لم تستوعب معها إسرائيل أن تعكير مياه السلام لا يؤدي إلى سلام. كما أن انقسام الفلسطينيين لا يخدم لا حماس ولا فتح ولا الفصائل، ولا القضية الفلسطينية بشكل عام. إذ لا بد من إعادة النظر في التركيبة السياسية الفلسطينية، والاتفاق على المستطاع من التوقعات والأهداف، لتحقيق الدولة الفلسطينية المنشودة.