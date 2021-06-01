الخوارزمي.. التواصل الاجتماعي وفلسطين

لم يكن "أبو علم الجبر" محمد بن موسى الخوارزمي يعلم أنه سيخلد موطن آبائه لهذا الحد وهو جالس في دار الحكمة يكتب في علم الجبر، إنه الخلود الذي سيبقى يلازمنا حتى ونحن نتحدث في إعاقة التواصل الاجتماعي انتشار حديثنا عن فلسطين.

وقد طرح الناس سؤالا مهما: لماذا ليس لدينا تطبيق للتواصل الاجتماعي عربي صميم ينتمي إلينا وننتمي إليه؟ وأضيف أسئلة من نوع: لماذا ليس لدينا هذا التطبيق، في حين أننا نمتلك من التقنيين والمميزين ممن لديهم المقدرة على إنتاج مثل هذه المنتجات؟ ويمكن التفريع على هذا السؤال بما شئت.

سيتحدث الكثيرون عن مشاكل في التعليم وصعوبات في المجتمع وما شاكل ذلك من حجج جاهزة ومتاحة بكثرة في الذهن، ويمكن استحضارها بسهولة، ليس فقط لشيوعها وكثرتها، بل لكونها جزءا من احتيالنا على أنفسنا بإلقاء التبعة على الغير والآخر والحاضر الغائب المجهول المعلوم: الأمة.. النظام السياسي، وما شاكلها من تعبيرات نضع داخلها كل الأدوار التي نعجز عنها أو نتوهم العجز عنها.

لكن جزءا يغيب عن وعينا وإدراكنا لهذا النوع من المشاكل المرتبطة بالمنتج الصناعي والحضاري والتواصلي، وهو أن العجز في هذا الباب فرع لغياب البعد النظري أو الفلسفة في صيغتها العملية المتعلقة باتصال هذه المنتجات بثقافة من أنتجها وحضارته.

فوسائل التواصل الاجتماعي بنت شرعية لثورة الاتصالات من جهة، ولعالم مليء بعلاقات متشابكة وسريعة من جهة أخرى ويحتاج مساحات جديدة للتواصل تستجيب لبعد المسافات البينية والحاجة للتعارف مع أشخاص جدد باستمرار، وعليه فعندما نستورد هذه الوسائل ونتعامل معها هل نتعامل معها في الأصل على أنها وسائل أم على أنها أشياء أخرى؟ وأكثر من ذلك، هل نتعامل معها على أنها وسائل تواصل وتعبير، أم على أنها حياة كاملة ننغمس فيها ولا نخرج منها؟

كل هذه الأسئلة ليست تقنية، وليس لها صلة بالخوارزميات من قريب أو بعيد، لكنها يجب أن تكون في ذهن كل من سيشتغل في هذا المجال ويتعرف عليه، وقد تبدو أسئلة غير عملية، لكنها في الحقيقة مقدمات للأسئلة العملية، سواء ما اتصل منها بتصميم المنتج أم بتسويقه.

في الواقع، إنها أزمة تنظير قبل التطبيق، وأزمة أفكار قبل أن تكون أزمة علاقات أو نظم وأشياء، فمن السهل أن أستجلب الجرار الزراعي أو الحصادة الزراعية أو المضخة المائية، لكن ما الفلسفة الكامنة التي اخترع على ضوئها هذا الجهاز وعمل في بيئته ومجتمعه، والتي يجب أن أقدم تعديلا عليها يتسق مع احتياجاتي وما أريد تحقيقه، وإلا فسيكون من العبث جلب كل هذه المعدات وتكويمها دون جدوى.

إن أي تطبيق عربي للتواصل الاجتماعي يجب أن يتذكر جيدا أن وظيفته الأساسية ليست فقط التواصل، بل معالجة عدة مشاكل كحرية التعبير والرأي، وقضية التضليل الإعلامي الممنهج، والحسابات الوهمية التي تعمل في هذا المجال، ويجب أن يدرك أن خوارزمياته يجب أن تنتمي للوقت الراهن ومقتضياته واحتياجاته وأنماط علاقاته، وأن يكون لديه ميثاق أخلاقي واضح المعالم معلن يزيل ضبابية الريبة والشك التي باتت تظلل علاقتنا بوسائل وتطبيقات عايشناها جميعا طوال عقد مضى.

إن المخترعات العلمية لم تكن يوما ابنة المختبرات وحسب، بل ابنة قضايا المجتمع الذي نشأت فيه، وعند عبورها لمجتمعات أخرى فإن نجاحها معتمد على المشترك الإنساني من الاحتياجات والرغبات، وعلى قدرة من جلبها على إحداث تغيير مضبوط متحكم به لتقليل النتائج السلبية التي قد تحدث بدون تدمير الإرادة الحرة والتفكير الحر للإنسان.