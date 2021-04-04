سماحة الإسلام وسنة النبي العدنان

أتمنى نشر تدوينات ترقى إلى مخاطبة الوعي العربي، و تنفذ إلى أعماق القارئ، و الأهم أن ينعكس ما هو إيجابي على سلوكاتنا

مع موت الكاتبة والطبيبة والمفكرة المصرية نوال السعداوي، وكلما رحل أحد مشاهير الفكر أو العلم، تطالعنا على مواقع التواصل الاجتماعي آراء وتعاليق، لشخصيات مؤثرة، لها جمهورها وأتباعها، ويقع السجال بين المرجعيات، فئة تترحم على الفقيدة، وأخرى تكفر من يترحم، وآخرون يصفون موتها بالنفوق، ويدعون الله، بل يجزمون ويقطعون حكما، بأنها في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء غالبا من رموز السلفية وأتباعها، والذين لا يجدون عادة أي طريقة لتدبير الخلاف، غير التكفير. كل هذا لأن الفقيدة كانت لها آراء في الدين، بعضها شاذ، ومواقف تهم المرأة، وأيضا السياسة والتاريخ، كلها مواقف لم تتعدَّ ساحة الفكر إلى ساحة الفعل.

واعتبارا بالتاريخ، وسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نتذكر مواقف عمر الفاروق -رضي الله عنه- من الدين قبل إسلامه، وكيف سبّ الإسلام وحارب أهله، ونعته بالفتنة التي تفرق بين الأب وابنه والزوج وزوجه، حتى أنه همّ بقتل النبي، الذي مع ذلك دعا الله بأن يعز به الإسلام، لأن الرجل كانت له مناقب وخصال، فأراد النبي بذلك، أن يكون للإسلام لا عليه، وفضّل أن يضمه إلى الدين بدلا من استعدائه. وكذلك نحن، فنهضة مجتمعاتنا تستلزم وجود نساء ورجال بمناقب وخصال، واعتبارا لهمة الفقيدة نوال، في الدراسة وتحصيل ما ينفع البشرية من علم، وكونها طبيبة على الأقل، إن لم نقل مفكرة وناقدة، فهل حاولنا كسبها إلى صفنا؟ هل جربنا ضمها إلينا واحتضانها بيننا؟ مَن منا رفع أكف الضراعة إلى الله بأن يصلح ما انحرف من آرائها ومعتقداتها؟ كل ما أنتجته الردود على كلامها هو عجوز شمطاء! انظر إلى شكلها! قاتلها الله! كمية من العنف الرمزي واللفظي كانت تطالعها على القنوات والمواقع، من طرف مجتمع معاق فكريا ومشوه ثقافيا وقيميا، حتى إذا توفاها الله، ارتفعت أكف الدعاء أن ينجز وعده وينزل بها أشد العذاب لأنها حسب ظنهم كافرة.

هناك رأي في التكفير لشيخ الأزهر الشريف، ويا حبذا لو صدر مثل هذا الرأي عن مؤسسة فقهية تملأ الفراغ، وتؤطر النقاش، وتحد من تهافت من استثمروا في ذقون وجوههم وسموا أنفسهم علماء!

الشيخ الأكبر محمود شلتوت يقول في ما معناه، الكفر ليست مسألة بين الناس، أو يعود حكمها وتقديرها إلى الناس، بل مسألة بين الله والعبد، ويعود حكمها وتقديرها إلى الله، وأن الكافر هو كافر عند الله، ثم يقول، الكافر من بلغته الرسالة وأيقن صدقها في قرارة نفسه، وترجحت في عقله حقيقتها ثم أنكر وجحد وجاهر بإنكاره، وأسند الشيخ رأيه بالآية التالية: "وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا" [سورة النمل: من الآية 14]. وزاد على ذلك قائلا إنه لا يعتبر كافرا من بلغتْه الرسالة محرفة أو بشكل منفر، أو كان من أهل الرأي والنظر، وما زال ينظر ويتحقق ويتحرى فمات على ذلك، فلا يكتب عند الله كافرا. وهذا الرأي يبرز بشكل كبير سماحة الإسلام. ومثله من الآراء، لم تسلط عليه الأضواء الكاشفة أو تصوب جهته الكاميرات، ولم تسخر له الإمكانيات الإعلامية والقنوات، التي سخرت لغيره من الآراء التكفيرية، التي أنضجت الفكر الظلامي، وألهمت التنظيمات الإرهابية والجماعات الداعشية.

ما يعيب هؤلاء "العلماء" على الفقيدة نوال السعداوي، هو بعض المواقف والتعابير الخالدة، مثل اعترافها بصريح العبارة أنها مسلمة بالوراثة والصدفة، أو عبارة استقالة الإله في القمة العربية، هذه الأقوال لها معنى عميق ولا يجب تناولها بسطحية، فنحن معشر المسلمين، استقر في فهمنا ما معناه أننا أحباء الله، وخاصته، اختصنا بجنته عن بقية الأقوام، وأننا أمة محمد قد حلت لنا شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباع المعتقدات الأخرى من مسيحيين ويهود وغيرهم، كلهم مخلدون في النار، فتجد مسلمي هذا العصر، مسلمين فقط بالانتماء إلى قبيلة المسلمين، وكأن الإسلام لقب أوعلامة تجارية يحملها المسلم، دون أن يأتي بفعل الإسلام. اليوم نجد أن المسلم استقال من دوره، وهو ما قصدته نوال السعداوي، وإن كان بتعبير شاذ، فيه جرأة على الذات الإلهية، فاستقالة الإله تعني بها كف الله عن نصرة المسلمين، في ما أنهم كفوا عن أسباب الانتصار والانتصار ليس بمعنى الهيمنة ورفع راية قوم أو طائفة وتقدمها عن بقية الأمم، وإنما النصر هو الاضطلاع بالدور الحقيقي للمسلم، وهو خلافة الله في الأرض.

خلافة الله في الأرض، هو ما أخفقت فيه المؤسسات الدولية التي ترعى النظام العالمي القائم، فضاعت الحقوق، واختلت الموازين، واستحوذت فئة قليلة على موارد الأرض، وعمّ البؤس في بقاع أخرى، فمهما بلغنا من تقدم تكنولوجي ورفاهية، لا يمكن الحديث عن حضارة ورقي بشري، ما دام على الأرض مضطهدون ومجاعات وأمراض سوء التغذية، وتشوهات خلقية بسبب مخلفات ونفايات الحروب.

إن سعي الإنسان إلى إقامة مؤسسة الخلافة، ذات الطابع الحداثي، التي تعيد العدل إلى نصابه، وتعلي كلمة الحق، وتنشر السلام على الأرض وتحقن دماء العباد، وتنتصر للإنسان بما هو إنسان وكفى، دون اعتبار لطائفته أو عرقه ولونه، مؤسَّسة بالقوة التي تحد من التلوث على كوكب الأرض، وتحفظ البيئة والمناخ، وبالنجاعة التي تدير اقتصادا يضمن توزيعا عادلا للثروات ويحفظ كرامة كل الناس.. إن هذا السعي هو ما يكرم الإنسان عند الله، ولا يستطيع بلوغ هذا الأمر أحد إلا بالخضوع المطلق لله، وتحقيق العبودية الخالصة له وحده، على منهج سوي وقويم، وبطقوس تعبدية نستقدر الله ونستعينه بها على هذا الأمر. هذا هو التكليف الذي يقع على عاتق كل مسلم، هذا ما اختص الله به أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وميزها عن سائر الأمم. أما الجنة والنار فللجميع، الجنة لنا ولهم، والنار والعياذ بالله، لنا ولهم، فلا يقلق أحد ولا يغتر بنفسه.

لهذا عزيزي المسلم، لا تحمل همّ الدفاع عن الله في عليائه، والتدخل في حكم الجنة والنار، ولكن احرص على إقامة كلمة الله وعدله وشرعه على الأرض، في محيطك وبيتك ومدرستك وعملك ومسؤوليتك، هذه هي رسالتك.

على الأقل نوال دقت ناقوس الخطر، واعترفت بصدق وشجاعة، أنها مسلمة بالصدفة والوراثة، لما رأت استقالة المسلم من وظيفته، أما نحن فأسقطنا التكليف واكتفينا بالتشريف، منغمسون في الجهل، والضعف والوهن، غافلون عاكفون على اللهو والمباريات، غارقون في ذكريات الماضي التليد، شاربون من كأس النشوة بأمجاد الأجداد والآباء، غارقون في سكرة الوهم حتى الثمالة، بأننا الأفضل عند الله.

وفي الأخير نوجه النداء إلى الفقهاء الأفاضل، عوض الانخراط في شتيمة الملحدين والعلماء والمفكرين والباحثين، والجواب عن حكم الجنة والنار، أن يعكفوا على مراجعة المنظومة الفقهية التي يسندون عليها أحكامهم، وتمحيص القرآن، وإعادة قراءة السنة النبوية الشريفة، وأثر السلف الصالح قراءة حديثة على ضوء العالم الذي نعيش، بما يتيح بناء مؤسسات حديثة، تضطلع بالإجابة عن الإشكاليات المعاصرة، وما رافق الثورة العلمية والتكنولوجيا الرقمية، من مستجدات اجتماعية واقتصادية، ولا تحدثونا في القنوات عن منهج محمدي قويم وسليم، ما لم يساعد هذا المنهج على إنتاج نموذج مجتمعي ناجح، يحقق ما ذكرنا عن خلافة الله في الأرض. ورجاء، عدم القدح في أهل العلم والفكر، أيا كان جنسهم ومعتقدهم، فهم شموع لا تنطفئ، لا يدرك نورها إلا من أوتي الفهم والبصيرة، وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلترقد روحك بسلام يا نوال، أنت وكل من سار على درب العلم والمعرفة.