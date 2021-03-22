حراس معبد الحرية الانتقائية!

الحرية التي بشر بها الغرب

لم يكن العالم أكثر شوقا لشيء على مدى تاريخه أكثر من شوقه للحرية، تعلو وتهبط نسب الحرية وفق نظم الحكم التي يعيش في كنفها الإنسان؛ لكن الملاحظ ومنذ فجر التاريخ، أن مساحات الحرية تتناسب عكسيا مع الرأسمالية، ولا أعني هنا الرأسمالية بمفهومها الاصطلاحي الحديث؛ لكن دعنا نقول "تنفذ أصحاب رؤوس الأموال"، فمن فلسفة الطبقات الثلاثة التي ابتدعها أفلاطون، ولم يختلف معه فيها أرسطو كثيرا، إلى فلسفة الإقطاعيات، وصولا لبناء أميركا الموحدة وحربها الأهلية، ظلت فكرة استغلال الآخر هي المحور الذي تُصنع منه الثروات، وفي المقابل كافح هذا الآخر من أجل نيل حريته بداية من ثورة سبارتاكوس في العصر الروماني إلى وثيقة حقوق الولايات المتحدة ثم نضال السود مع مارتن لوثر كينغ وصولا لكتابة المواثيق الدولية التي تجرم العبودية.

مع ذلك، فإن مفهوم العبودية أو بالأحرى الحرية، التي نقصد هو ذلك المفهوم الذي تبنته الليبرالية الديمقراطية، والتي بشرت به وقاتلت من أجل إسقاط خصومه في المعسكر الشرقي بعد الحرب العالمية الثانية، والتي استطاعت من خلال تفكيك المعسكر السوفياتي وكتلته الشرقية أن تبني صورة ذهنية لدى ساكني المعمورة بأن القيم الديمقراطية الحاملة للحرية هي طريق الخلاص لكفاح الإنسان ضد الهيمنة، ومن ثم فإن ترسيخ تلك القيم يعني بالنتيجة كسر كل القيود والأغلال، التي يمكن أن تحملها النظم للإنسان، لتتعدى فكرة النظم، نظم الحكم، إلى النظم الاجتماعية الحاكمة من أعراف وتقاليد، فالحرية هي أن يكون من حق كل إنسان أن يفكر ويقول ويفعل ما يريد بدون الخوف من العقاب؛ ومن ثم لن تسود الحرية إلا حين يتمتع كل فرد بها، وهم في ذلك متساوون، ومن هنا تنبثق حرية النقد، فلا أحد فوق النقد، وكل شيء مطروح للنقاش، ومن ثم فلا مقدس ولا سلطة أبوية يحكم بها الحاكم، ويفرض من خلال القوة -الشرطة، الجيش، القضاء- كلمته وسيطرته، وينطبق الأمر على كل التجمعات المكونة للمجتمع، في العمل، في النقابة، في النادي، في المنزل.

والحرية متعددة الأوجه، فهناك حرية فكرية، وحرية رأي، وحرية معتقد تشملها حرية العبادة، وحرية اجتماعية، وحرية سياسية، وحرية اقتصادية، وغيرها. وهي الفكرة التي لا يمكن لإنسان أن يرفضها بأي حال من الأحوال، ومع وجود من يبشر بهذه الفكرة من خلال كل الأدوات المتاحة، مستغلا في ذلك حاجة الإنسان الحقيقية للحرية، فقد آمن البشر في زماننا بها، وقاتلوا من أجلها؛ لكن هل تم تصدير الحرية الحقيقية أم أن ما صدر للعالم -حتى لمواطني الدول التي صدرت الحرية- شيء آخر؟ هل فعلا هي الحرية التي تم التنظير لها؟

مواقع التواصل.. ثورة الحرية التي آمن بها العالم

لقد كانت وسائل الإعلام وسيلة مع وضد الحرية وفق الأرض التي تعمل فيها تلك الوسائل، فهي سلاح ذو حدين، إما أن ترسخ قيم الحرية أو تنزع الشعور بضرورتها، وصولا إلى معاداتها والحرب من أجل العبودية؛ لما تمثله من استقرار للنظم المجتمعية والتقاليد والعادات والأعراف أو حتى الدين في بعض الأحيان، طالما أن تصدير القيم الدينية سيخدم في النهاية فكرة السيطرة، أو فلنقل عدم التفلت والحفاظ على التابوهات التي ورثتها الأنظمة سواء السياسية أو المجتمعية.

في ستينيات القرن الماضي، بدأ ظهور أول وسائل التواصل الاجتماعي من اختراق خطوط الهاتف وإجراء مكالمات عن طريق إنشاء مجموعات افتراضية تربط أناسا محددين ببعضهم، وكانت الدول تحارب الفكرة لما لها من آثار اقتصادية (لاحظ معي)، وفي فترة السبعينيات تطورت الفكرة من خلال إيجاد خوادم صغيرة يشترك فيها عدد محدد من الناس يمكنهم تشارك النقاشات والملفات، وفي الثمانينيات أدرك المطورون مدى شغف الناس للتواصل، وتناقل الأفكار، فزادوا من قدرة الخوادم لتتسع عددا أكبر وتنقل ملفات أكثر ومن ثم معلومات أكثر؛ مما يعني أفكار أكثر حرية، ومع انتشار شبكة "الويب"(Web) في التسعينيات في أرجاء العالم، تبادل العالم الثقافات وتناقش الناس في الأفكار والأزمات، وانتشرت قيم الحرية أكثر من خلال الشبكة العنكبوتية، وبدأ انتشار المنتديات، ليظهر تاليا أول موقع تواصل اجتماعي على يد شركة "6 دغريز" (SIXDEGREES) حيث كان بإمكان المستخدم إنشاء ملف تعريفي شخصي وإنشاء قوائم للأصدقاء، ومن ثم التواصل معهم، لينتقل العالم بنقلة نوعية إلى زمن ثورة التواصل الاجتماعي في الألفية الجديدة، ويظهر موقع "فريندستير" (FRIENDSTER) ثم موقع "ماي سبيس" (MYSPACE)، بعده بعام وتحديدا في 2003 انطلق الموقع الأشهر والأكبر والأقوى والمتربع منذ نشأته في 2004 حتى يوم الناس هذا "فيسبوك" (FACEBOOK)، والذي استطاع مستخدموه من فئة الشباب حينها أن يغيروا العالم بتناقل المعلومات وتلاقح الأفكار، وصولا إلى الربيع العربي، الذي سماه البعض ثورات الفيسبوك، مما رسخ فكرة الحرية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فلا حدود للتعبير وحرية الرأي.

لكن الشركة المالكة رأت أن تضع قواعد لاستخدام موقعها والاستفادة في الوقت نفسه، ولن نقول استغلال مشتركيها، لكن في النهاية أصبح لفيسبوك آلاف الموظفين يتابعون المحتوى المتداول، ويفرزونه، وينقحونه، كل وفق تصنيفه، وعلى درب فيسبوك سارت أكبر شركة لمحركات البحث في الشبكة العنكبوتية، فهل أصبح غوغل يراقبنا كما فيسبوك؟

الحلم الذي انكشف خدعة

"جيغسو" (Jigsaw) هي شخصية خيالية في سلسلة أفلام الرعب "سو" (SAW)، وهو في الفيلم يمثل دور القاتل لكل من لا يعطي قيمة لحياته، وفي المقابل لا يبدو مسؤولا بشكل مباشر عن قتل ضحاياه، وإنما يدير اختبارات، ويعتمد بقاء الضحية على قيد الحياة وفق قدرته على تخطي الضوابط التي وضعها جيغسو، وعليه، فالضحية هو من أودى بحياته لعدم الالتزام بالضوابط والنجاح في الاختبار.

تعتمد شركة غوغل، مالكة أكبر محرك بحث في شبكة الإنترنت، على شركة جيغسو التي أنشأتها عام 2010 لفهم التحديات العالمية، وتطبيق حلول تكنولوجية لحماية الوصول إلى المعلومات ومكافحة الإرهاب والتطرف، والرقابة على الإنترنت، وكان القائم عليها منذ نشأتها جاريد كوهين، عضو لجنة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السابق، ولا ندري هل من ربط بين اسم الشركة العاملة في مراقبة الإنترنت والمحتوى المتداول فيه، وبين الشخصية الخيالية في فيلم "سو"؟، لا سيما أن الدور الذي تؤديه الشركة مع مستخدمي الشبكة العنكبوتية، يتشابه مع مفهوم الشخصية، والدور الذي تؤديه في تطبيق القواعد وإقصاء من يرسب في الاختبار.

تطبق جيغسو نظرتها للقيم والمبادئ والمفاهيم فيما يكتبه المستخدمون في الفضاء الإلكتروني الحر، وتطبق تلك النظرة بدون مراجعة أو محاسبة، كما أنها لا تناقش صاحب الفكرة أو المضمون فيما كتب كي تحاسبه، وكأن جيغسو تمتلك الحقيقة، وما دونها عليه أن يعمل بمقتضيات مفاهيمها.

في 9 يونيو/حزيران 2020 كتب أحمد، من بلدة رافات التابعة لنابلس بالضفة الغربية، منشورا على صفحته (توفيت اليوم والدة الشهيد القائد يحيى عياش) وأكمل المنشور بذكر مناقب عياش وبطولاته، وما قام به من خدمات للقضية الفلسطينية، تلقى أصدقاؤه وأصدقاؤهم المنشور بحفاوة كبيرة مترحمين على المتوفاة وعلى ابنها القائد القسامي، وتناقل الأصدقاء المنشور لينتشر بشكل كبير، وسرعان ما أنذر التطبيق من مقر المكتب الإقليمي للشركة المالكة لموقع التواصل المنشور عليه، الكاتب أحمد منبها على توجهات المستخدم، وبعد يومين يجد أحمد حسابه على الموقع قد أغلق كليا بعد أن حذف المنشور من حسابات أصدقائه الذين أعادوا نشره، وفق الشركة المدققة، فإن المحتوى الذي كتب يصنف تحت خانة التطرف، ويساهم في الترويج للإرهاب والتحفيز على الاغتيالات، وعلى الرغم من أن أحمد (17 عاما) ليس منتميا لأي فصيل سياسي، وكل ما فعل أنه نشر منشورا ينعى فيه أحد جيرانه، والذي سمع كثيرا عن ابنهم الذي استشهد، ولم يكن أحمد حتى قد ولد؛ لكن مستشعرات الشركة القائمة على تدقيق المحتوى رأت أن المنشور يحض على الإرهاب، وأن أحمد مستخدم يصنف على أنه خطر.

في 8 يناير/كانون الثاني من العام الجاري اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موقع تويتر بالتآمر لإسكاته، وزاد على ذلك أن الموقع ينسق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإيقاف حسابه، وذلك بعد أن أوقف الموقع نهائيا الحساب الشخصي لترامب؛ لأن تويتر رأى فيه تحريضا على العنف، وذلك على إثر الغضب الذي اجتاح أنصاره بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شكك مرشحهم في صحتها، رغم أن تغريدات ترامب لو كانت من رئيس أو مرشح معارض في العالم الثالث، ونتج عنها ما نتج من أحداث في واشنطن لا أظن أن تويتر كان ليأخذ رد الفعل نفسه، فكم من تحريض على مدى شهور على كل مواقع التواصل ضد الرئيس السابق في مصر "محمد مرسي" بدون أن تحرك واحدة من الشركات المالكة لمواقع التواصل ولا الشركات العاملة لديها لمراقبة المحتوى ساكنا.

وهنا يجب الوقوف مليا عند تلك الازدواجية غير المبررة ممن صدر لنا الحرية وأطرها في أطر لا نستطيع أن نضع لها حدودا، فأحمد الذي كتب عن يحيى عياش لم يكن إرهابيا، ولا يدعو للعنف، كما أن عياش في منظور المبادئ المطلقة ليس إرهابيا، ويراه أحباؤه كذلك، فهو صاحب قضية ويقاوم من أجلها، وترامب الذي حرك أنصاره ليحافظ على النتائج يرى نفسه قد ظلم، حيث إنه ليس محرضا على العنف؛ لأنه ببساطة لم يأمر أنصاره باقتحام الكونغرس.

لقد ظن كل مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث أنه في بيئة آمنة وأمينة في الوقت نفسه، لقد ظن الجميع أننا في عالم حر يقبل الآخر مهما كان فكره ورأيه، لم يكن أحد يظن أن الفكر يواجه في هذا الفضاء الحر إلا بالفكر، ولم يتصور أن الفكر يواجه بالإقصاء والقمع؛ بل ما زاد الطين بلة أن يواجه بالإبلاغ من خلال التعاون مع الأنظمة القمعية، التي من المفترض أن ذلك الفضاء صنع بالأساس لخرق جدار الخوف في قلاعها؛ لكن الحقيقة المرة التي يعيشها مستخدمو الشبكة العنكبوتية هي أننا مراقبون ومحكومون؛ بل مقيدون بمفاهيم أصحاب المواقع والفضاءات، ماذا يعني أن مسلما سنيا يرفض المثلية، فيكون جزاؤه الحذف والقمع والوضع على القوائم السوداء للمستخدمين؟ ماذا يعني أن مسيحيا مؤمنا يرفض الإجهاض فيكون مصيره الطرد من دنيا الحرية الافتراضية؟

لقد آن الأوان أن يدخل العالم الجيل الثاني من الحرية بتدشين مواقع تواصل لا توجد فيها محاذير الكتابة، ولا يصادر فيها الرأي مهما كان، فالرأي لا يجابه إلا بالرأي، والفكر لا يدحض إلا بالفكر، والضعيف هو من يخشى المناظرة، فأصحاب الحجة لا يخشون على مبادئهم؛ لكن ما نعيشه الآن من قمع فكري أو قولبة بحجة الحرية وفرض الرأي بفزاعة الإرهاب، الذي لم يصدر له تعريف، وما هو إلا الإرهاب بعينه، فالحرية كما عرفناها هي الإرادة الكاملة في الاختيار بدون قهر أو إجبار، لتبقى كلمات الصحابي الجليل ربعي بن عامر لكسرى منهاجا للبشر، وتصالحا مع النفس، وفهما واعيا لدين سماوي أراد للبشر الخير، إذ قال: