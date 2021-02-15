وسائل وأدوات الاستبداد

يستخدم المستبد منظومة متكاملة من القوة الصلبة والناعمة لتحقيق أهدافه في إبعاد الشعب عن الحكم وتأمين نظام حكمه حتى نهاية العمر، ثم توريثه لأبنائه من بعده، وهو في سبيل ذلك ينظم تفكير وتوجهات وخطط ومواد ومقدرات الدولة؛ ليكون هدفها الأساسي حماية النظام والمحافظة على بقائه.

أولا: الأدوات الصلبة

قوات الأمن والجيش.

أجهزة المعلومات والمخابرات (العامة والعسكرية داخليا وخارجيا).

ملاحقة المعارضين وتصفيتهم أو اعتقالهم وتصفيتهم بأحكام الإعدام الجائرة، أو بشكل بطيء بالتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج.

الملاحقة والحرمان من السفر وسحب الجنسية، وعدم تجديد الجوازات، والمحاربة في العمل والكسب.

الاستقواء بالخارج معلوماتيا ولوجستيا.

ثانيا: الأدوات الناعمة

التجهيل وتزييف وتغييب الوعي عبر أجهزة الإعلام والأوقاف والمؤسسات التعليمية والشبابية.

السيطرة على مفاصل الاقتصاد والتحكم فيه لخدمة النظام وأعوانه مقابل إفقار الشعب وتجويعه وتركيعه، والوصول بطموحه وتطلعاته إلى الحد الأدنى من الحياة.

التلاعب بالدستور والقانون والتغيير في المواد لحساب مصلحة النظام.

تفكيك المعارضة وإثارة الصراع فيما بينها واستنزافها ذاتيا وتشويهها أمام الشعب.

العمل على اختراق قيادة التنظيمات الدينية والأحزاب وتجنيدها وتوظيفها في خدمة مصلحة النظام.

العمل على استيعاب النخب الثقافية والاقتصادية والسياسية وتجنيدها لمصلحة النظام.

صناعة الإله بتقديس المستبد الطاغية عن الخطأ، وتأليهه في نفوس الشعب، حيث إنه مصدر كل فعل وصمام أمان الدولة.

تغييب الشعب عن ساحة الفعل السياسي والفعل العام عامة، وانفراد النظام بإدارة الشأن العام بأفكاره ومؤسساته وقيادته وأفراده.

تجهيل الشعوب وتغييب وعيها عن حقوقها بالمشاركة في الحكم ومتابعة ومحاسبة الحكام، وعن حقهم في توزيع الثروة.

حصار الشعب في الحد الأدنى من الحياة، ووأد أحلامه وقتل طموحه، وإلهاؤه واستنزافه في السعي لتوفير احتياجاته الأساسية في الحياة، حتى لا يمتد تفكيره لما هو أبعد من ذلك عملا بمبدأ الطغاة في كل عصر "جوع شعبك يتبعك".

إضعاف أو تغييب المجتمع المدني.

تجريف الساحة من المفكرين ومنتجي الأفكار الجديدة.

تجريف الساحة من أي رموز أو قيادات سياسية أو مجتمعية، يمكن أن تشكل تهديدا ما في المستقبل.

التنسيق والقبول الإقليمي والدولي عبر صفقة الحكم والمحافظة على المصالح الخاصة بهم.

ثالثا: استخدام رجال الدين المزيفين

لما للدين من حاكمية وسيطرة على معتقدات وأفكار وتوجهات وسلوك الناس، ومن ثم هو قوة ناعمة كبيرة في إدارة وتوجيه المجتمع؛ لذلك يسعى كل المستبدين حتى غير المؤمنين منهم بالدين -أساسا- إلى استخدام هذه القوة الناعمة الكبيرة عبر شراء عدد من رجال الدين المزيفين؛ للقيام بعدة مهام بالغة الأهمية وعديمة التكلفة، حيث يقوم رجال الدين المزيفين بالترويج الإعلامي الديني للمستبد الظالم، ونشر الفتاوى والأفكار المتضادة لتفريق المجتمع إلى مذاهب وشيع متعادية، تقاوم بعضها بعضا، بتحريف الكلم عن مواضعه لخدمة الحكام، والتوثيق الديني لأفكار وتوجهات وأقوال وأعمال الحاكم المستبد، مع تصبير وتخدير الناس عن فساد وجهل وفشل الحاكم المستبد، ويذهبون بعيدا إلى تقنين أحكام الإعدام الظالمة لتصفية المعارضين وهذا موثق ومكرر في التاريخ.

مهام رجال الدين المزيفين في دولة المستبد

ويمكن إيجاز مهام رجال الدين المزيفين في خدمة الاستبداد بـ4 مهام كبرى هي:

المهمة الأولى

التمكين للحاكم المستبد الظاهر عدم شرعيته للحكم والبيّن فساده وطغيانه وعمالته وخيانته للدولة، عن طريق أفكار وفتاوى ومبررات دينية مغشوشة، من أهمها: وجوب طاعة ولي الأمر، طاعة الحاكم المتغلب، حسن الظن بالحاكم وإن ظهر عكس ذلك، الصبر على فساده وظلم المستبد حرصا على المصلحة العامة في الاستقرار، تشويه وتجريم معارضة المستبد والخروج عليه، ونعتهم بالخوارج الخونة.. إلخ

المهمة الثانية

تشريع أفكار ومفاهيم وتصورات وقرارات الحاكم المستبد، وتمريرها باسم الدين.

المهمة الثالثة

إنتاج نموذج جديد من الدين المزيف، ومن أهم ملامحه:

المهادن المستسلم للحاكم المستبد.

المعني بالشأن الفردي بدون الشأن العام.

المشغول بالشعائر التعبدية وما يتبعها من تفاصيل فقهية.

المستغرق في المعارك الفكرية التاريخية للسابقين.

عزل الدين عن الحياة تماما.

المهمة الرابعة

محاربة وتشويه وتجريم وحصار أصحاب الوعي والفكر الديني الصحيح المعتدل.