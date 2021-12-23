عن منابعِ الخَوفِ ومآلاتِه

ينشد الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي في قصيدته "بيان عسكري":

يقول لك المجرب كل حرب .. لها طرفان دوما خائفان وخوف المرء يدفعه أماما .. فيظهر كالشجاعة للعيان

ونستطيع أن نجادل فيما إذا كان الخوف ضد الشجاعة أم أن ذاك هو الجبن، إلا أن هذا لا يزيل من المعنى المكنوز في البيت شيئا. والشاعر المذكور هو من أعلم أهل هذا العصر باللغة وأهلها والتراث وأخباره كما دلتنا وصلاته الثقافية في برنامجه "مع تميم" على يوتيوب. ولكن، هناك فكرة أخرى في هذا البيت هي المحفز على كتابة هذه التدوينة، ربما قصدها الشاعر عند نظم هذه الأبيات وتهذيبها وربما لا. أما الفكرة فهي: هل الخوف سمة إيجابية في الإنسان أم سلبية؟ ميزة أم عيب؟

في علم الأحياء يقول أهل العلم وخبراؤه إن في تكوين الإنسان آلية أودعت فيه لتحفظه في لحظات الخطر، المعروفة بغريزة البقاء (survival instinct). تعمل هذه الآلية في جزء منها بإشعار صاحب البدن بالخوف عندما يتعرض لموقف من الممكن أن يؤذيه، كالتقائه بأحد الوحوش المفترسة أو ربما مطاردته من قبل بعض المجرمين في زقاق مظلم ليس فيه من يحميه منهم ويحفظه. عندها يأمر العقل الجسم بأن يدخل ما يشبه حالة الطوارئ، حيث تتسارع دقات قلب الإنسان لكي يتمكن من ضخ دم أكثر في عروقه لإعانته على مجابهة هذا الخطر وزيادة فرص نجاته منه.

وقد وجد الباحثون أن قدرات الإنسان البدنية تصل إلى مستوى جديد أعلى مما يكون عليه الإنسان ساعة شعوره بالطمأنينة والأمان، ونستطيع جميعا أن نراجع تاريخ طفولتنا لنتذكر حادثة مشابهة هربنا فيها من شيء لشعورنا بالخطر منه، فوجدنا أنفسنا نركض بسرعة ما عهدنا الركض بمثلها من قبل، أو ربما نضرب بقوة أكبر، أكثرنا مر بمثل هذا في فترة ما في حياته، وهذا هو المعروف بالخوف الغرائزي أو الخوف من الموت.

وإن هذه الآلية وإن كانت مفسرة حديثا إلا أنها بالطبع ليست محدثة الوجود، فهي بلا ريب موجودة في الإنسان منذ تكوينه وقدومه إلى هذه الحياة وتعرفه على شتى الكائنات وعبوره مختلف المواقف، وهذه الآلية تنقذه مرة تلو المرة من حتفه. فهي إذن رفيقة الكثير من البشر الذين شاركوا في الحروب قديما وحديثا، فما هو التفسير إذن لوجود محاربين شجعان؟ إذا كان الخوف من الموت هو غريزة مودعة في الناس جميعا، فهل وجود الشجاعة يعد عيبا خلقيا عند مالكيها تجعلهم لا يشعرون بهذا الخوف؟ أم إن بعض الناس وجدوا حلا لهذا الإشكال ليرتقوا مرتقى الشجعان والأبطال وينالوا إثر ذلك المجد والثناء؟

أما الجواب فهو أوسع من أن نحيط به في تدوينة واحدة، لهذا قررنا طرح الفكرة الأقرب للصواب لحل هذا الإشكال في نظرنا، والشجاعة ليست انعدام الخوف ولكنها التغلب عليه في سبيل الوصول إلى ما هو أسمى من الحالة الحاضرة للفرد. وقد كان للعرب ما كان في الجاهلية من الأنفة والإباء والخشية أن يوصموا بمساوئ الأخلاق، ومنها الجبن عند اللقاء، فكان هذا محفزا لهم على الثبات والصبر زمن القتال. أي أنهم في مواجهة الخوف الغريزي وجدوا أنهم في الواقع أخوف من العار أكثر من خوفهم من الموت، ليدخل خوف جديد إلى المعادلة يكون هو المحرك والمحفز لاتخاذ قرار أهل ذلك الزمان.

وبعد بزوغ نجم الإسلام في شبه جزيرة العرب ونشوء نظام جديد قائم على التشريع المحمدي، صار العرب آنذاك مطالبين بالخوف من الله الواحد الأحد، الأمر الذي شكل لدى جموع المسلمين خوفا من مصدر واحد يعلو كل أصناف الخوف الأخرى، كالخوف من العدو والفقر والمرض والموت وغيرها.

في إحدى تدويناته الصوتية يقول الحائز على شهادة الدكتوراه في علم النفس، جوردان بيترسون "لقد كان مدهشا بالنسبة لي ما حدث مع المسلمين، لقد خرجوا من أرضهم الصحراوية على حين غرة من العالم ثم كونوا في وقت قصير أكبر إمبراطورية في العالم، قاضين بذلك على سلطان دولة الروم في الشرق وعلى دولة الفرس كذلك، إني أجد هذا مذهلا بالفعل." وهذا الكلام الخارج من فم أحد أشهر المفكرين والمؤلفين في هذا العصر، يثبت الفكرة التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في أفئدة المسلمين وعقولهم، وهي أن الخوف أمر فطري طبيعي، ولكن السؤال مم تخاف؟

قد يقيد الخوف من الموت إنسانا أن يدفع الظلم عن المستضعفين خشية أن يتأذى، وقد يجر آخر إلى كنز المال وكف يده عن الصدقات مخافة الفقر والعوز. ومن طرف آخر، قد يقيد الخوف من الله إنسانا من سرقة حقوق المستضعفين، بل إنه يقودهم إلى الإكثار من الصدقات عليهم. الخوف هو الخوف وتأثيره هو التأثير ذاته، ولكنه حين يوضع في سياق قويم كامل ينتج لنا إنسانا مختلفا تماما، إنسانا يدفعه خوفه من الله إلى السعي والجد في سبيل جعل الحياة مكانا أعدل وأرحم.

وقد وجدنا القرآن الكريم قد ذكر هذه النقطة بأحسن بيان وأتم تبليغ، ففي سورة البقرة (الآية 150) يقول الله جل في علاه:

"لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون"

ونعود الآن إلى قول الشاعر:

يقول لك المجرب كل حرب .. لها طرفان دوما خائفان وخوف المرء يدفعه أماما .. فيظهر كالشجاعة للعيان

فلو أسقطنا هذا الشعر على الفكرة المطروحة في التدوينة لصار قول الشاعر: إنك إذا سألت مجربا خاض في ميادين الحروب وصال في حومة الموت، حيث يشتد وطيس المعركة وتتأجج نيرانها وتتعالى صرخات أهلها بين بطل مغامر مقدام وبين متذوق لأسنة الرماح، لوجدت الخوف لا يغادر معسكرا منها إلا واستوطنه، ولكن، يبقى الفرق بين مصدر خوف كل فريق أهو الخوف من الموت الناجم عن حب الحياة؟ إنه يورث الجبن. أم ذاك الناجم عن حب الخلود ونيل الرضوان الإلهي؟ فهذا يورث الشجاعة والإقدام والبسالة.

وصلى الله على سيدنا محمد فقد دعا: