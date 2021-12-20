قبيل الرحيل

أتراها هي التي تغيرت، أم الأمر لا يعدو أننا كنا مغرورين بها فبدأت الغشاوة تزول عن أبصارنا الآن؟!

كيف انطفأ بريقها؟ وأين غابت ضحكتها؟

أتيناها مع أنفاسنا الأولى في الحياة، وكانت لنا أيام نسيناها، أو لم يكن لدينا وعي يسجل الأحداث ويحفظ الصور. فلما تبلور لدينا وعي طفل عرفناها وقد بسطت لنا ساحاتها، نلهو ونلعب في المدى، لم تحمِّلنا همومًا، ولم تضع أمامنا واجبات وأعباء، ووعي الطفل الذي عرف اللهو واللعب آنذاك ما كان يريد أن يعرف شيئًا سواهما، وبهما بدت له الدنيا لذيذة.

وعشنا بعد ذاك مرح الصِّبا وحيويته، وضحكنا مع صخبه وانطلاقته، وعرفنا لهذه الدنيا ألوانًا أخرى مع الأصدقاء وعلى مقاعد الدراسة، وصارت كلما أبدت لنا لونًا جديدًا تزيدنا لها عشقًا وبها تعلقًا.

لكن شيئًا من الذهول صار ينتابنا بين حين وآخر عندما يُقال عن شخص كان بالأمس بيننا، نحدّثه ويحدثنا، ونراه ويرانا: إنه قد مات. لقد صرنا نعي وجود حد فاصل اسمه الموت يُنهي وجود الإنسان في الدنيا. لكننا كنا صغارًا، والمألوف أن يموت الكبار، ولربما بدا لنا أن عهدنا مع الدنيا سيمتد سنين متطاولة، ولم نُرِد أن نفقد شعور اللذة بوجودنا فيها، فأبقينا التفكير بالموت أمرًا مؤجلًا.

وكبرنا فكبرت لنا في الدنيا مشاريع وآمال، ورأينا المال سبيل وصول إلى رفاهية الحياة مع ما تستتبعه من لذة مأكل وفخامة مسكن وأناقة ملبس وغير ذلك. لقد بدا المال لنا قرين السعادة، فاجتهدنا أيما اجتهاد في بلوغه وتحصيله.

وكما أغرانا المال أغرتنا الوظائف والمناصب، وعملنا ليكون لنا في المجتمع وجاهة ومكانة، وصار يُفرحنا أن نمشي بين الناس فيشار إلينا بالبنان.

لقد فتنتنا الدنيا! وفتنتها جعلتنا في غفلة عن رؤية ما بعدها، وبهذا تركنا التفكير بالموت أمرًا مؤجلًا.

وصارت لنا أُسَر وأبناء، وصاروا لنا في الدنيا زينة بعد زينة، وانشغلنا بهم ولأجلهم. ومعهم كثرت الواجبات، وكبرت الأعباء، وتشعّبت المشاغل؛ وصرنا نريد المال أكثر، والمسكن أوسع، وشعرنا بإلحاح مطالب الدنيا تدعونا لتلبيتها، فما كان لنا إلا أن نلبّي؛ وأعطينا مشاغل الدنيا وقتنا، فما أبقينا وقتًا لنشتغل بشيء سواها. أما التفكير بالموت فبقي أمرًا مؤجلًا.

ولربما أردنا أن نؤجل ونؤجل، ولكن ذلك لم يعد بمقدورنا، فقد بدأ الموت يأخذ أترابًا لنا في مثل أعمارنا، وصار صوتُ النذير أعلى من صوت ضحكةٍ لطالما أسمعتنا الدنيا إياها، فاستعذبناها وأردنا لها أن تدوم وتدوم. ولكننا اليوم ما عدنا نجد عذوبة الضحكة، فهل أصابت مشاعرنا البلادة والخمول؟ أم إننا اكتشفنا أن الذي أفرحنا يومًا لم يكن إلا سرابًا، وأن الدنيا التي ظننّاها كانت تضحك لنا كانت في الحقيقة تضحك منا ومن غفلتنا؟

لقد بات الموت الذي يطوف بنا كل يوم ليخطف واحدًا ممن حولنا يتركنا دومًا حيارى مع خواطر تحيط بنا، ويلقي علينا كلما طاف تساؤلات تشغلنا.

ماذا بعد هذا الاشتغال والانشغال بالدنيا وزينتها ومتاعها؟

ما الذي بقي لنا من ساعات عمرنا التي أمضيناها في لعب ولهو وتسابق لنيل مزيد من حظوظها ولذاتها؟

أنستطيع الآن استرجاع الشعور بتلك اللذات العابرة التي عشناها وما عدنا نعيشها؟

أسنأخذ معنا إذا ما متنا المال؟ أم سينفعنا الصيت بين الناس؟ أم ستشفع لنا الوظائف والمناصب؟

أما أتينا إلى الدنيا إلا لنأخذ نصيبنا من هذه الأشياء، ثم نتركها ونمضي؟

ما الذي فعلناه في حياتنا الفانية ليكون زادًا لنا في حياتنا الباقية؟

ويبدو أن السؤال الأخير كان آخر العهد بالدنيا لأناس ودّعوها بنظرات محملقة هلعة، ولسان الحال يقول:

﴿رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: 99، 100]. لكنهم ما رجعوا، وما استطاعوا أن يعملوا صالحًا!

أفما آن لنا أن نستفيق؟!

رحلتنا إلى الآخرة بدأت لحظة قدومنا إلى الدنيا، ونحن نقترب من محطتها الأخيرة.

الموت لنا ولغيرنا حقيقة شديدة الحضور، لطالما فررنا منها لنجعلها شديدة الغياب، فإلى متى؟

الموت آتٍ لا محالة، فهل نتدارك أنفسنا بالقليل قبل فوات الوقت؟

لقد خفت بريق الأشياء التي اغتررنا بها في الدنيا، وصرنا نعيش اليقين بأننا في هذه الدنيا عابرو سبيل، وبتنا نستشعر أكثر من ذي قبل عمق معاني قوله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: 20].

لقد باتت النفس ترى الدنيا حطامًا بعدما رأتها نباتًا نَضِرًا.

والنفس استشعرت كم شطَّت عن سبيل باريها، وكم بعدت ونأت عن الغاية التي لأجلها خلقها.

النفس أدركت أن لا نجاة لها إلا بالإياب إلى ربها، وترجو أن تدرك أوبتها إلى الله قبل أن يدركها الموت.