أخطاء صُنّاع الأفلام الشائعة.. كيف يمكن تفاديها؟

لا أدعي أنني من فطاحل السينما والإخراج والتصوير، ولكنني أعتبر نفسي ممن يحاولون. المهم أنني لاحظت بعض الأخطاء الشائعة لدى صناع الأفلام المبتدئين، ورغم بساطة هذه الأخطاء فإنها قادرة على هدم أي عمل فني من أساسه وتجعل المشاهد في بعض الأحيان يعزف عن مشاهدته من أول ثانية. نبدأ في هذه التدوينة بالأخطاء المتعلقة بالصوت:

تسجيل الصوت: عندما تقوم بأي عمل فني احذر أن تقوم بدور المصور أو المخرج ومهندس الصوت في نفس الوقت، حتى لو كان البديل أن تستعين بأصغر فرد في أسرتك عديم الخبرة للقيام بتسجيل الصوت، لكن فعلا أنت بوصفك مصورا أو مخرجا لن تتمكن من التركيز في مهمة تسجيل الصوت أثناء التصوير.

لا تستخدم موسيقى تصويرية مشهورة تجنبا للتعرض لمشاكل بخصوص حقوق الملكية الفكرية، وتذكر أن مواقع الموسيقى كثيرة، ومنها ما هو مجاني أو بتكلفة زهيدة، ولو كان هذا العمل الفني سيجلب لك عائدا ماديا؛ فلا تبخل على غيرك، ويمكنك أيضا أن تشتري من المواقع المحترفة.

قبل الانتهاء من عملية مونتاج وتخريج العمل الفني من برنامج المونتاج احرص على سماع العمل كله وتأكد من أن مستويات الصوت كلها متناسقة، ولا يوجد أجزاء من الصوت تتعدى الحد الأقصى للصوت الذي يمكن سماعه، كذلك الموسيقى ليست أعلى من الأصوات الآدمية سواء الخاصة بالممثلين أو المذيع أو الضيوف.

واحرص أيضا ألا تنتهي الموسيقى أو الصوت فجأة، ويفضل عمل "التلاشي" (fade out)، أي أن تنخفض تدريجيا، إلا إذا أردت عن قصد أن ينقطع الصوت فجأة في سياق معين أو لتوصيل رسالة ما.

أثناء وجودك في موقع التصوير و أثناء التسجيل، لا تنس أن تقوم بتسجيل صوت المكان فارغا، بمعنى آخر أن تسجل صوت المكان دون كلام الممثلين، على أن تكون مدة هذا التسجيل لا تقل عن دقيقة؛ لكي تستفيد من هذا التسجيل فيما بعد في المونتاج لمعالجة المشاكل التي تنجم عن حذف بعض الكلمات، وسوف تستفيد به بشكل عام في تنقية الصوت.

في حالة وجود بعض الأصوات لأشياء تحدث أثناء المشهد لا تقوم بتسجيلها في نفس وقت التصوير، قم بتسجيلها على حدة، ويمكنك دمجها في مرحلة المونتاج (مثل خبط على الباب – أصوات سيارات – أصوات عصافير – جرس الهاتف – أغنية في راديو).

تجنب الاعتماد على المؤثرات الصوتية المكررة والمحفوظة، حاول جاهدا أن يكون لك مكتبتك الخاصة، أو سجل الصوت الذي تريده بنفسك، أو على الأقل لا تعتمد على موقع واحد فقط للمؤثرات الصوتية، و يمكنك أيضا تحميل بعض المؤثرات من موقع اليوتيوب و لكن تأكد من أنها متاحة للاستخدام.

لا تستخدم ميكروفون الكاميرا لتسجيل الصوت، يُفضل أن تستخدم ميكروفونا خارجيا، ويفضل أيضا جهاز تسجيل صوت منفصل مع الميكروفون.

يفضل أيضا أن تنبه الممثلين المشاركين معك في العمل ألا يقوموا بالحركة مباشرة بعد الانتهاء من الكلام، حيث إن بعض الممثلين يتوجهون مباشرة للمخرج بعد انتهاء المشهد للسؤال عن جودة التصوير أو مستوى الأداء التمثيلي أو للحديث لبعض الزملاء، يجب إعطاء فرصة للمونتير لكي يقوم بقطع سلس، بمعنى آخر يجب أن يكون هناك فاصل زمني (وهذا مهم للصوت وللصورة أيضا).

احرص دائما على أن تستكشف بنفسك الأصوات الجديدة، فمثلا صناع أفلام الرسوم المتحركة يبذلون جهدا كبيرا في تقليد بعض الأصوات مثل صوت تقطيع ورق من نوع معين، أو كسر زجاج أو انفجارات، ويقضي صناع هذه الأفلام أوقاتا كبيرة في البحث عن أصوات مشابهة لهذه الأصوات لتحقيق رؤية المخرج وتستطيع مشاهدة بعض الفيديوهات لذلك على اليوتيوب.

أنت المبدع وتحرك الآلات ولا تُحركك هي، لذلك تجنب أن تضع كل الأجهزة التي تستخدمها على الوضع التلقائي، سواء كانت كاميرات أو أجهزة تسجيل صوت، واحرص أيضا من حين لآخر على مشاهدة دورات على الإنترنت لشرح الطريقة التفصيلية لاستخدام الأجهزة المختلفة التي تستخدمها في التصوير.