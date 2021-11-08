هل خدعت الاستخبارات البريطانية وزارة العدل الأميركية؟

اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، محلل بيانات روسيًّا من أصول أوكرانيّة، أسهم في إعداد ملفٍ تضمّن مزاعم ثبت عدم صحتها، حاولت خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، ربط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعلاقة مع روسيا.

المحلل يُدعى إيغور دانشينكو (43 عاما) اتهمته وزارة العدل الأميركية بالكذب على الـ"إف. بي. آي"، من خلال اختلاق قصة تواطؤ ترامب مع روسيا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016.

وحملت هذه القصة في حينه اسم "ملف ستيل"، وذلك نسبة للجاسوس البريطاني كريستوفر ستيل الذي تبيّن أنّه عمل معه دانشينكو على إعداد هذا الملف الذي تمسّك به الديمقراطيون في حينه، بهدف شنّ حملة على ترامب واتهامه بأنّه "ألعوبة بيد موسكو"، كما ضخّمته وسائل إعلام أميركية مناوئة لترامب طوال مدة رئاسة الأخير.

"ملف ستيل" الذي نُشر على موقع "باز فيد" (BuzzFeed) قبل 10 أيام من تسلم ترامب منصبه الرئاسي، تضّمن عددا من المزاعم النارية التي تتهم ترامب بالارتباط بالكرملين، ومن بينها أنّ روسيا كانت تملك معلومات حول المرشح الجمهوري من شأنها الإساءة لسمعته (فضائح جنسية)، لكن ترامب نفى تلك المزاعم باستمرار، واصفا إياها بـ"الخدعة" الانتخابية، كما وصف ستيل بأنّه "جاسوس فاشل"، فاضطر الأخير إلى الاختفاء مع عائلته لوقت طويل خوفا من الملاحقة.

وقد تبيّن لاحقا أن ستيل كان مكلّفا بهذه المهمة، التي تقضي بالبحث من خلال شركة قانونية ونيابة عن خصوم ترامب السياسيين بينهم حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، عن أدلة تدين ترامب وتتسبّب بخسارته الانتخابات.

وعادت هذه القصة اليوم لتطفو على سطح الاهتمامات في الداخل الأميركي، خصوصا بعد توقيف دانشينكو، ثم إطلاق سراحه بموجب كفالة مصرفية، إذ يبدو أنّ الجاسوس البريطاني ستيل ربّما كانت تحرّكه أجهزة استخباراتية، واستطاع أن يخدع مكتب التحقيقات الفدرالية بمعلوماته المغلوطة، والتي يقال اليوم إنّه حصل عليها من دانشينكو.

كما أنّ التدقيق في مسيرة دانشينكو المهنية، منذ وصوله إلى الولايات المتحدة إلى اليوم، تطرح الكثير من الشكوك حول علاقته بأجهزة استخباراتية غربية، وربّما بريطانية، خصوصا علاقاته بالباحثة السياسية البريطانية الأصل، فيونا هيل، التي كانت مسؤولة في مجلس الأمن القومي الأميركي واختصت فيه بشؤون دول الاتحاد السوفياتي السابق وشؤون أوروبا، كما عملت محلّلة استخباراتية في عهد الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما من عام 2006 وإلى عام 2009، ولا تخفي تشاؤمها من التقارب الروسي الأميركي.

وسبق أن خرج ستيل إلى دائرة الضوء قبل نحو أسبوعين، وذلك في مقابلة صحفية حصرية على قناة "سكاي نيوز"، وكانت المرة الأولى التي يظهر بها ستيل بشكل علني، ولم يُعرف إن كانت مناورة أو محاولة تضليل.

وكشف ستيل خلال المقابلة، مواقف استخباراتية وعمليات تجسس اختبرها خلال خدمته في جهاز الأمن البريطاني الشهير (MI6)، مكررا تهما ضد موسكو بـ"السعي لتفتيت الاتحاد الأوروبي"، وكذلك بـ"العيش في جو حرب دائمة" وذلك في مواجهة بريطانيا.

العميل كريستوفر ستيل (57 عاما) قال خلال المقابلة إنّ قادة روسيا يعتقدون أنّهم "في حالة حرب" مع المملكة المتحدة وحلفائها، كما اعتبر أنّ بلاده تفشل في ردع التهديد، وأنّه كان يملك "أدلة على الأعمال العدائية الروسية ضد بريطانيا"، بما في ذلك أثناء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متحدثا للمرة الأولى بشكل مكشوف عبر شاشة التلفزيون منذ أن تسبب تسريب الملف الذي يحمل اسمه بهذه الفضيحة.

ومن جملة ما قاله ستيل خلال المقابلة:

إنّ موسكو تظنّ أنّ انهيار الاتحاد الأوروبي أمر محتمل، كما حذّر من أنّ العداء الروسي آخذ في الازدياد

وقال ستيل الذي كان يشغل منصب كبير خبراء الكرملين في جهاز الاستخبارات الخارجي (MI6)، إن "هناك أشخاصا يتربّعون على قمة دوائر القرار في روسيا يعتبرون أنفسهم في حالة حرب معنا، لكنّ السياسيين البريطانيين لا يريدون الاعتراف بذلك ولا يتعاملون مع ذلك بوصفه مشكلة كبيرة".

لكنّ كلام ستيل جافى الحقيقة حينما اتهم بلاده بعدم الاكتراث بـ"الخطر الروسي"، إذ تكشف ملفات كثيرة نشرتها مجموعة مجهولة (أنونيموس) موخرا على الإنترنت، حجم اهتمام الاستخبارات البريطانية بتقويض روسيا، وذلك بخلاف ما حاول أن يدعيه ستيل.

الملفات هذه، ليست مجرد بيانات مثل تلك الخاصة بموقع "ويكيليكس"، وإنما تقارير إخبارية مفصلة، تظهر بالأدلة والمستندات، وتقول إنّ وزارة الخارجية البريطانية "كانت ولا تزال مركز تشغيل عالميا" لما سمّته المجموعة "مؤامرة عالمية" ضخمة ومترابطة بـ"محاولة قهر روسيا والدولة الصديقة لها في المنطقة".

والمفارقة أنّ هذه الملفات ظل انتشارها ضعيفا ولم تتحدّث عنها الكثير من وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية، ولم تلقَ رواجا كبيرا مثل ملفات "ويكيليكس" أو "أوراق بنما" وخلافها، وذلك لأسباب مجهولة.

كما أنّ الغريب في هذه الملفات، أنّها تتهم وكالات أخبار عريقة مثل وكالة "رويترز" و"بي بي سي" (BBC)، بعرض برامج سرية كانت ممولة من وزارة الخارجية البريطانية من أجل الأهداف نفسها، أي "إضعاف روسيا"، ولكنّ أحدا من هذه الوسائل الإعلامية لم ينكر هذه التهم أو ينفي صحتها.

وتُسمه الملفات التي نشرتها المجموعة، إلى 5 حلقات لا يُعرف إن كان هناك المزيد منها أم لا، لكنّ نشرها على الإنترنت قد توالى على أشهر عدة تحت عنوان رئيسي هو "حصان طروادة"، وذلك على موقع اسمه "https://telegra.ph". ويبدو أنّ هذا الموقع متاح لسائر الناس ويمكن استخدامه لنشر أي معلومات أو أي ملفات من دون معرفة هوية الناشر.

أما عناوين هذه الملفات بما فيها من أدلة وصور مرفقة، فهي "تقويض روسيا"، و"ترويض سوريا"، و"اختراق لبنان"، ثم ملف آخر باسم هذا البلد عنوانه "تأمين لبنان"، وآخر هذه الملفات كان ملفا نُشر قبل أشهر (مطلع شهر تموز/يونيو) بعنوان "تفتيت البلقان".. وكلها تشير إلى تورّط شركات خاصة يديرها عن بُعد جهاز الاستخبارات البريطاني.

وتكشف هذه الملفات أنّ قسم "مكافحة المعلومات المضللة وتطوير وسائل الإعلام" في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني، عرض في منتصف عام 2018 في العاصمة لندن، برنامجًا للوزارة هدفه "إضعاف تأثير الدولة الروسية على جيرانها القريبين"، وطلب من اتحاد شركات بريطانية مساعدة الدولة في إنشاء وسائل إعلام جديدة ومستقلة لمواجهة وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الروسية في مجال نفوذ موسكو المباشر، وتضخيم رسائل الحكومات المتحالفة مع حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

في حينه، بُرّرت الحملة على أنّ لروسيا نوايا على "زرع الانقسام وتعطيل العملية الديمقراطية في المنطقة"، فركّزت على مشاريع مثل الإطاحة بالنظام السوري، وحكومة بيلاروسيا، وكذلك المساعدة في تعزيز دعم أوكرانيا من أجل الانضمام إلى حلف "الناتو"، فضلاً عن إثارة الخوف من روسيا في دول الشرق الأوسط وعلى طول الحدود الغربية في جمهوريات البلطيق من أجل تعزيز الدعم للحلف هناك في تلك الجمهوريات.

وفي المحصلة، يبدو أن "ملف ستيل" ثم توقيف محلل البيانات الروسي يوم الجمعة، ثم إطلاق سراحه لاحقا، كلّها مجتمعة ستعيد خلط الأوراق داخل الولايات المتحدة، وستظهر حقيقة الكثير من التهم التي سيقت في السنوات الخمس الماضية.. فهل كانت الاستخبارات البريطانية متواطئة ضد القضاء الأميركي وديمقراطيته العريقة؟ وهل تتسع التحقيقات لتطال العميل البريطاني السابق كريستوفر ستيل أيضا؟