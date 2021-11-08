تحية بايدن العسكرية لأردوغان ومغزاها..

خلال وقوف الرؤساء لالتقاط الصور التذكارية بقمة مجموعة العشرين، وفي أثناء تقديم الرئيس التركي أردوغان التحية للرئيس الفرنسي ماكرون الذي يقف بجواره، تفاجأ الجميع بالرئيس الأميركي بايدن يلوح بيده باتجاه الرئيس التركي مناديا إياه أن يرد السلام عليه، وعندما استجاب الأخير وذهب إليه، قدم الرئيس الأميركي للرئيس التركي التحية العسكرية كما يجب أن تكون من عسكري مخضرم، ليرد عليه أردوغان التحية ولكن على طريقته التركية بوضع يده على صدره، وهو ما لفت انتباه الحاضرين من رؤساء وزعماء أكبر اقتصادات العالم وكذا الصحفيين، الذين يغطون المؤتمر العالمي الكبير. نقلت عدسات المحطات التلفزيونية العالمية هذه اللقطة المثيرة، وتناقلها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي؛ وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، صار المقطع من أكثر المقاطع مشاهدة في العالمين العربي والإسلامي، وحقق كذلك مشاهدات عالية في أوروبا وأميركا، وعلق عليه عدد من الصحف والمواقع الغربية.

ولأن عالمنا العربي والإسلامي يتشوق لزعيم يرد له بعض ما أفقدته قياداته على مدى الـ100 عام الماضية، فقد استقبل العرب والمسلمون في عمومهم اللقطة بحفاوة وصلت حد الاحتفال بما وصلت إليه تركيا ومن يمثلها من تقدير العالم؛ ولا سيما من الدولة الأكبر في العالم من حيث الاقتصاد والقوة العسكرية والنووية مما أهلها لتكون القطب الأوحد في عالم حلم -ولا يزال يحلم- بتعدد أقطاب يكون للمسلمين نصيب فيه بما يمثلونه من قوة اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية ومزايا جيوإستراتيجية لا شك أنها تؤثر في خطط متخذي القرار في العالم، لو كان قرار تلك الدول مستقلا، ولأن قرارنا ليس بأيدينا فإن هذه الكتلة البشرية العظيمة وما تملكه من أوراق ضغط اقتصادية وجيوإستراتيجية سلمت على طبق من ذهب للغرب مقابل الحفاظ على العروش، فأعاد أردوغان الأمل للشعوب، لأنه في النهاية منتخب ولا ينتظر الحماية من أحد، فأعاد صياغة العلاقة على أسس المصالح المتبادلة، لذلك لا يمكن فهم تحية بايدن على النحو الذي نريد.

قضايا شائكة بين تركيا وأميركا

قبل إقلاع طائرة الرئاسة التركية من مطار إسطنبول متوجهة إلى روما بساعات، كان الرد قاسيا من الإدارة التركية على سفراء الدول العشر الذين قدموا عريضة للمطالبة بالإفراج عن أحد الموقوفين على ذمة قضايا تمس الأمن القومي التركي، ففي الوقت الذي اعتادت فيه تركيا سنويا دعوة سفراء العالم للاحتفال معها بذكرى تأسيس الجمهورية التركية، لم تشمل قائمة المدعوين هذا العام سفراء الدول العشر -وعلى رأسهم سفير أميركا في أنقرة- ولعل ذلك كانت صفعة أخرى بعد مطالبة الرئيس التركي للسفراء العشرة بمغادرة الأراضي التركية، قبل أن يقدموا اعتذارا مكتوبا وهو ما يعد انتصارا لتركيا، كتبنا فيه مقال بعنوان "تركيا تنتصر على 10 دول".

هذه الأجواء التي سبقت زيارة الرئيس التركي إلى روما تضعنا في أجواء العلاقات بين تركيا والغرب وعلى رأسها أميركا التي أدى رئيسها التحية العسكرية لأردوغان، ولكن هل كانت تلك التحية العسكرية إجلالا من بايدن لأردوغان على موقفه الشجاع الذي لم يجرؤ أحد رؤساء العالم على فعله من قبل، حتى رؤساء أوروبا الذين أهانهم ترامب منذ سنتين وطالبهم بالجزية، أم أن هناك ما هو أبعد؛ فذلك الرجل الأبيض الذي يرى في نفسه مرتبة أعلى من باقي البشر لا ينظر للأمور بهذه الطريقة، ولكن هناك قضايا شائكة بين الطرفين وأراد الرئيس الأميركي إذابة جبل الثلج قبل لقائه بأردوغان.

ففي لقاء أردوغان وبايدن على هامش قمة العشرين، كان أغلب الحديث حول موضوع طائرات "إف-35" (F-35) التي استبعدت تركيا من الشراكة في تصنيعها، وسحبت المعدات، ولم تسلم الطائرتين الجاهزتين اللتين كانتا على وشك الشحن إلى تركيا صيف 2020 رغم دفع تركيا ثمنهما بالكامل، وذلك بحجة شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية الأحدث في العالم "إس-400" (S-400). وتناسى الأميركان سحبهم لبطاريات الباتريوت الأميركية معرضين أمن تركيا للخطر، في وقت تشهد فيه تهديدات من جيران لها وجدوا دعما كبيرا من الغرب وأميركا تحديدا في قضية غاز شرق المتوسط.

المبلغ الذي دفعته تركيا في مشروع تصنيع المقاتلة إف-35 الذي تجاوز 1.4 مليار دولار تريد الآن استرداده، ولأن الأمر سيحمل خزانة أميركا عبئًا -ولو كان بسيطا- فإنها تريد أن تعوضه على طريقة التاجر الماهر برده البضاعة، لكن المشتري ليس أقل ذكاء من البائع فقد طلب أردوغان النسخة الأحدث من طائرات "إف-16" (F-16) التي لا توجد في أي سلاح جوي سوى السلاح الجوي للعدو الإسرائيلي، مما يعني أن المشتري يحرج البائع الذي يضغط عليه اللوبي الصهيوني من أجل الإبقاء على فجوة القوة بين الكيان ودول جواره، وفي سبيل المزيد من الضغط خيّرَ أردوغان بايدن بين أن يبيعه النسخة الأحدث من المقاتلة إف-16 أو العودة لمشروع تصنيع المقاتلة إف-35.

وإن كانت الملفات الشائكة كثيرة إلا أن أبرز ما وضع على طاولة لقاء أردوغان بالرئيس الأميركي كان ملف المقاتلة إف-35، ويمكن استشعار ثقل الملف من رد فعل الاحتلال الإسرائيلي، الذي جاء متهورا إذ سخر حساب سفارته في أنقرة من محادثات المقاتلة إف-35 بين الإدارتين التركية والأميركية، إذ غردت السفارة -على حسابها الرسمي في تويتر- بأن "أميركا سترسل للأتراك ’آيفون 13‘ (iPhone 13) نظير الأموال التي دفعوها بدلا من مقاتلة إف-35". وبعد قرابة الساعة، خرج حساب السفارة يعتذر مبررا أن الحساب قد تعرض للاختراق، لكن ما في القلب قد كشف، وعلى ذوي الألباب أن يفهموا.

ما يريده بايدن من أردوغان

لم يكن لقاء أردوغان بايدن في روما نزهة بحرية على شواطئ الريفيرا، كما لم يكن اللقاء من طرف واحد، يجمع فيه أردوغان الأهداف في شباك الرئيس الأميركي، فقد كان للإدارة الأميركية ورئيسها أيضا مطالب وضغوطات؛ إذ قدم بايدن شروطا مستعينا بقوته الاقتصادية والعسكرية وتعدد أوراق ضغطه، وإن كان أردوغان ذهب بورقة ضغط رحيل السفراء للقاء ساكن البيت الأبيض، فإن الأخير قد سبقه بضربة اقتصادية لليرة التركية بمعاونة حلفائه من الغرب ووكلائه من الشرق.

فوضع الرئيس الأميركي على طاولة اللقاء شروطا يعرف مسبقا أن أكثرها لن يستجاب لها، ونستعرض بعضها هنا لنقف على شكل العلاقة بين من أدى التحية العسكرية ومن تلقاها.

على رأس تلك الشروط حتى تعود العلاقات الإستراتيجية كما كانت، اعتبار تركيا موضوع تورط أميركا في الانقلاب الفاشل -الذي كان أحد المخططين له أميركا في عهد أوباما ومن أكثر المتحمسين له بايدن نفسه- بحكم المنتهي، وعدم تحميل أميركا أي مسئولية ومن ثم الإفراج عن مدبري الانقلاب من رجال أميركا في تركيا، بحجة عدم توفر الأدلة لإدانتهم، ويرتكن بايدن في ذلك إلى سابقة الإفراج عن القس الأميركي في عهد ترامب، ويتبع ذلك إعادة المفصولين من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، مما يعني إعادة بؤر الصديد إلى جسم تركيا المتعافي، وأيضا إطلاق سراح شبكة " أوكتار" التي تعمل لصالح الماسونية، بحسب مراقبين، وترتيبات الخطوات التركية في كل شؤونها التي تتقاطع مع أميركا والغرب كالتنسيق في الملف السوري، بما في ذلك قبولا تركيا للوجود الإرهابي لمليشيا "قسد" الانفصالية، والتخلي عن مجموعة البريكس وما يتبعها من الانعتاق من العبودية للدولار في التعاملات البينية لدولها، والتنسيق مع أميركا فيما يخص الغاز والبترول سواء الروسي أو الأذري أو العراقي أو حتى الإيراني باستثناءاته الممنوحة لتركيا، وكذا عمليات التنقيب عن الغاز شرق المتوسط يجب أن تكون برعاية أو حتى بأيد أميركية.

أما عن شبكة العلاقات التي تفتحها تركيا الآن فمطلوب أيضا أن تكون محلا للوصاية الأميركية، فيجب التنسيق مع واشنطن قبل الدخول إلى الدول الأفريقية صناعيا أو تجاريا، وخاصة تلك الدول الإسلامية التي استطاعت تركيا بأدواتها الناعمة وضع قدم قوية فيها، وما يصدق على الصناعة والتجارة يصدق بالضرورة على الاتفاقات العسكرية سواء في صفقات الأسلحة أو بناء القواعد، مما يعني إغلاق السوق الأفريقي أمام السلاح التركي الذي تتنامى مدخلاته خلال الأعوام الأخيرة سواء على مستوى المعدات الثقيلة أو المسيرات، مما يشمل -بطبيعة الحال- وصاية أميركية على قطاع التصنيع العسكري المقلق لواشنطن، في مشاريع تبدو حساسة وتنقل تركيا إلى فضاءات عالم الكبار.

أكرم إمام أوغلو في أسكتلندا!

رفض الرئيس أردوغان المشاركة في قمة المناخ في أسكتلندا، فقامت الأمم المتحدة بتوجيه دعوة إلى أكرم إمام أوغلو لحضور القمة ممثلا عن إسطنبول وتركيا!

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية أن الرئيس قد ألغى حضوره المؤتمر في غلاسكو لأن بريطانيا فشلت في تلبية مطالب تركيا بشأن الترتيبات الأمنية، على الرغم من أن الترتيبات الأمنية نفيها تمت تلبيتها للرئيس الأميركي، وعقب الرئيس أردوغان على عدم حضوره المؤتمر بقوله: "عندما لم يتم تلبية مطالبنا، قررنا عدم الذهاب إلى غلاسكو".

فهل يمكن أن يكون رئيس بلدية بديلا عن رئيس دولة؟! لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمكن فهمه من خلال محاولات الغرب في كل مناسبة تسقيط أردوغان سواء بتصريحات أو مواقف، وللأسف يجدون من يستجيب ولو على حساب بلاده وكرامتها، ولعل من مخططاتهم المستمرة في ذلك السياق إشاعة أن حالة الرئيس أردوغان الصحية غير مستقرة، إذ تكرر الأمر أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا الأسبوع أطلقوا إشاعة أنه مات والرئاسة تخفي الخبر، وهو ما نفاه إسماعيل جسور مستشار أردوغان، مجيبا "هؤلاء لا يملون من الكذب".

الأوطان لا تموت من ويلات الحروب، ولكن تموت من خيانة أبنائها..

إثارة الفتن تتزايد، ومع اقتراب انتخابات 2023 ستزداد الفتن، ولعل الورقة التي يلعبون عليها الآن بعد فشلهم في كل الأوراق السابقة هي ورقة ضيوف تركيا من السوريين، وإظهار أنهم عبء على تركيا، ففي الفتنة المفتعلة التي أخذت أكثر من حجمها تبين وجود تنسيق عالي المستوى بين بعض أقطاب المعارضة في تركيا ومخابرات دول تعادي تركيا، والمحامون الآن يضعون بين يدي القضاء تلك الأدلة، لكن اللافت أن هذه المعارضة لا تترك وسيلة ولو بالاستعانة بالشيطان وأعداء الوطن من أجل الإطاحة بأردوغان وحزبه، فهل يبرر الفشل التعاون مع الأعداء؟ سؤال كبير أضعه أمام المعارضة في تركيا التي لا تمانع في اتخاذ كافة السبل للوصول للسلطة، كما أضعهم أمام كلمة خلدها التاريخ: