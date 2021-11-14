"نظرية الفُشار" علمتني المحاولة حتى النجاح

لا أعتقد أن يختلف اثنان في حُب الفشار لما له من طعم لذيذ المذاق من الصعب أن يُقاوم، خاصة أنه أصبح يُعد بمذاقات مختلفة، ومنها المالح والحلو، ويعتبره البعض وجبة خفيفة بسبب فوائده المتعددة.

ولهذا الطعم مكانة كبيرة جميلة في قلبي فإنني أحبه كثيرا، ومع ذلك فإنني لم أكن -في السابق- أعلم كيفية إعداده؛ أعلم أن البعض حينما يتابع هذه الكلمات قد يضحك أو يتفوه بإحدى الكلمات التي تحمل السخرية وقد يكون محقا بعض الشيء في ذلك، نظرا لأن طريقته يعتبرها الكثير في غاية السهولة من حيث الإعداد والسرعة في التجهيز والتقديم.

ورغم ذلك فلم أكن أجيد إعداده؛ حاولت مرة قديما واكتفيت بها، ومرت فترة طويلة لم أحاول تكرار التجربة وهو ما جعلني إما أن أشتريه جاهزا أو أن أطلب من غيري أن يقوم بهذه المهمة.

في أحد الأيام قررت أن أحاول تكرار التجربة، ومهما كانت النتائج فسوف أكون في داخل نفسي سعيدة؛ لأنني حاولت.

وقبل المحاولة فكرت قليلاً في سبب عدم نجاح التجربة الأولى لأجد أنني كنت أضع كمية قليلة جدا من الزيت، فعملت في المحاولة الجديدة على زيادة الكمية على نار مرتفعة ثم هادئة، حتى كانت النتيجة النهائية ممتازة.

شعرت بفرح كبير؛ أعلم أن البعض ينظر للأمر على أنه لا داعي لكل هذا الفرح فهو مجرد فشار، وحينما التقيت صديقاتي -اللاتي يعرفن حبي للفشار ويعرفن كذلك أنني لا أعلم كيفية إعداده- وأبلغتهن بنجاح تجربتي، وجدت منهن فرحة متبادلة وتشجيعا.

وشعرت بقليل من الخجل حينما قالت إحداهن بنبرة سخرية واستغراب: "وهل يوجد أحد لا يعلم كيفية إعداد الفشار فهو بسيط جدا؟"

صمت قليلاً، وأخبرتها أنني "الحمد لله، أجيد الطهي اللذيذ بنفس طيب، ورغم سهولة إعداد الفشار، فإنني -في بداية الأمر- كنت لا أجيد إعداده".

تعلمت من هذه التجربة رغم بساطتها أن الإنسان هو الذي يوهم نفسه من الداخل بأنه لا يستطيع، وهذا الوهم يكبر يوما بعد يوم، ويسيطر على الإنسان، وهو ما يشعره بالعجز بعد ذلك وينظر للأمر على أنه مستحيل.

وممكن أن يتغلب على ذلك -بكل الأمور- أولاً، بالتوكل على الله -تعالى- ثم الأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي بأمر الله -عزوجل- ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة بالأخذ في الأسباب قبل القيام بالفعل.

الأمر الآخر الذي تعلمته أن نحترم نجاح الآخرين حتى وإن كان بالنسبة لنا في غاية السهولة؛ فالذي نعتبره سهلا جدا قد يكون غيرك أجرى كثيرا من المحاولات حتى ينجز هذا الشيء، فلا تسخر من إنجاز أي إنسان مهما كان هذا الإنجاز صغيرا وبسيطا في نظرك.

وتذكر أنه حينما تحاول أكثر من مرة لإنجاز شيء، فكل محاولة هي عبارة عن نجاح؛ فأنت خلالها علمت السبب الذي لم يجعلك تصل إلى ما تريد، ومع ذلك فأنت تسير باتجاه الهدف، وحينما تعيد المحاولة لا تعيدها مباشرة؛ بل تفكر في سبب عدم النجاح المحاولة السابقة.

وكل محاولة -بالتأكيد- ستتعلم منها تجربة جديدة؛ فكثير من الأمور التي حدثت معك جعلت عقلك أكثر نضجا وخبرة، وقد تفيد غيرك بما تعلمته من هذه التجربة التي مررت بها.

وهذا جعلني أطلق على تجربتي مع الفشار أو كما يطلق عليه البعض البُشار "نظرية الفشار"، قد تكون نظرية باسم جديد لكن بالتأكيد أن كل واحد منا قد عايش تجربة الفشار وإن كانت بمسميات مُختلفة.

ورحم الله تعالى قارئًا دعا لي ولوالدي بالعفو والمغفرة. "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" (يوسف: 21).