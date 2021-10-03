بايدن وأوباما والخطوط الحمراء السورية المنسية

بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بحزبيه الديمقراطي والجمهوري قانون قيصر الذي يحظر التعامل مع النظام السوري، ويمنع أي دولة من التعامل معه دبلوماسياً وسياسياً وتجارياً وكل أشكال التعامل، يُفاجأ الجميع بترحيب الخارجية الأميركية بالانفتاح التجاري الأردني على النظام السوري، وفتح معبر نصيب التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بينهما.

وتصادف يوم الترحيب مع وجود 5 وزراء للنظام السوري في الأردن من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من تراجع جزئي لواشنطن بأنها تراجع مسألة الترحيب، لكن لم يكن لكل هذه الدول -ولا سيما حلفاؤها- أن تتواصل مع النظام السوري دون موافقتها.

بالتأكيد أثار تصرف الحكومة الأميركية عاصفة من الغضب والانزعاج وسط السوريين، ولا سيما أن قانون قيصر قانون إنساني يتعلق بآلاف الضحايا الذي قتلوا بشكل وحشي من قبل النظام السوري، حيث هزّت الصور المسرّبة الضمير العالمي كله، لفقء عيون الضحايا، وتشويه الجثث حتى بعد قتلها فكان من الاستحالة على ذوي الجثث التعرف عليها؛ ولذا فقد أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على اعتماد قانون يحظر التعامل مع النظام السوري، ولكن سريعاً ما تخلى عنه بايدن المشغول هذه الأيام بالفشل الإستراتيجي الذي يعيشه نتيجة انسحابه من أفغانستان.

الواضح أن صدمة أفغانستان أنسته حتى وجود قوات لبلاده في سوريا، فقد أعلن أن بلاده ليست في حالة حرب مع أحد منذ 20 عاما، بينما كانت طائراته تقصف هدفاً قالت إنه لمسؤول في تنظيم القاعدة في إدلب. وبالمناسبة، على مدى الثورة السورية لم تتعرض أميركا أو الغرب لأي عملية انطلقت من إدلب، ومع هذا تصر الولايات المتحدة الأميركية على الاستهدافات في إدلب، مما أثار الشكوك بشأن الهدف من ورائها، ما دامت تمنح الشرعية للضربات الروسية والإيرانية بأن ثمة إرهاباً في إدلب والمناطق المحررة بشكل عام.

الأغرب من هذا هو إعلان بايدن أن لا قوات أميركية له في سوريا، بينما الكل يعلم أن ثمة ألفا من القوات الأميركية في مناطق المليشيات الكردية (قسد)، وهو ما يثير الحيرة والتساؤل عن أسباب هذه التصريحات ودلالاتها، في ظل مساع عربية لتعويم العصابة الطائفية في سوريا، إن كان بالتقارب مع الجزائر أو بلقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره السوري وكذلك مع التونسي، وبينهما لقاء مدير المخابرات التركي مع نظيره السوري علي مملوك في بغداد. ولعل لقاءات وفد المعارضة السورية في الأمم المتحدة أخيراً على هامش الجمعية العمومية مع المسؤولين الغربيين، كشفت عن تراجع غربي في الاهتمام بالثورة السورية.

الواضح تماما أن موسكو تغوص أكثر فأكثر في الوحل السوري، والغوص هذه المرة ليس غوصاً عسكرياً بقدر ما هو غوص سياسي، بحيث إنها غدت محاصرة سياسياً بعدم تعاون الأطراف الدولية مع فكرتها في قبول النظام السوري، بعد أن تحوّل إلى دولة لتصدير المخدرات والكبتاغون، فضلاً عن تصدير الإرهاب واللاجئين، ولم يعد من السهل التعاطي معه على هذا الأساس، فضلاً عن عجزه في الإيفاء بالتزاماته الدولية، وهو الذي تحوّل إلى أداة بيد الاحتلال الروسي والإيراني. والفرقة الرابعة التي تعد أهم ما تبقى من جيشه، وضعها معهد واشنطن أخيراً ضمن تصنيف "فرقة مليشياوية طائفية" بعيدة كل البعد عن سلوكيات الجيش وأخلاقياته، وتجلى ذلك على الأرض بتفضيل أهالي درعا دخول قوات عسكرية روسية لبلدتهم على دخول مليشيات إيرانية ومليشيات الفرقة الرابعة، لما عهدوه عنها من إجرام وتنكيل وقتل.

الموقف الأميركي الأخير شكل صفعة لوجه كل من كان يعوّل عليها في إيجاد مخرج للشعب السوري، فقد أكد الموقف الآخر أن مشكلة الثورة السورية منذ البداية مع واشنطن ذاتها، وأن موسكو لم تكن إلاّ أداتها الخشنة، وإلاّ فلولاها لما تجرأت العصابة على استخدام الكيمياوي والبراميل المتفجرة والطيران ضد الآمنين، فضلاً عن أن تستجلب عصابات طائفية ومحتلين أجانب لقتل الشعب السوري.

ولا يزال يتذكر السوريون، ولن ينسوا، كيف حرم الأميركيون الشعب السوري من منطقة آمنة تجنبهم مجازر جماعية استهدفتهم وأوقعت مئات الآلاف الضحايا، وكيف حرمتهم من المضادات الجوية التيكانت قادرة على أن تقيهم ملايين الأطنان من القنابل التي أسقطتها عصابات الأسد والمحتلين الروسي والإيراني، بل ظلت تُمنيهم بجنيف وغيره، لتتعاون مع كل عدو للثورة السورية، وتكشف أخيراً عن وجهها الحقيقي في التحالف مع العصابة البرميلية الكيمياوية، والظاهر أن الدرس الأفغاني لم يعلّمها شيئاً.