التحليل القيمي للاستبداد (3) قيمة ومفاهيم وممارسات التحرر

الحراك الاجتماعي والسياسي بين قوى التحرر وقوى الاستبداد في الأرض، في حقيقته صراع قيم يؤمن به كل طرف منهما، وبقدر جودة المفاهيم التفصيلية في كل منها، وعمق تمكنها في نفس كل فريق، تقدر قوته وقدرته على حسم الصراع لصالحه.

تكمن قوة قيمة التحرر في أمرين

الأمر الأول: شمول وجودة وفاعلية البناء المفاهيمي لقيمة التحرر، والتي تختلف من مكان لآخر، ومن فترة زمنية لأخرى، تتطور بتطور الفكر البشري ومعطيات وطبيعة وأدوات الحراك مع الاستبداد، وفي واقعنا المعاصر وفي الحالة المصرية نوجز قيمة التحرر الكامل من الاستبداد، قاصدين بها التحرر من الاستبداد المحلي على المدى القصير، ومن الاستبداد العالمي على المدى المتوسط، ونوجزه في 4 عناصر أساسية؛ هي:

صناعة الوعي المجتمعي.

إعلاء وحماية الكرامة الإنسانية.

إعلاء وتمكين قيمة الحرية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الأمر الثاني: ترجمة هذه المفاهيم الأربعة إلى واجبات عملية ومهارات سلوكية، تتمكن في نفوس ووجدان الثوار، وتتحول إلى ثقافة ونمط حياة مميز لهم، ينشغلون بها ويمارسونها ليل نهار، فيتحولون إلى كتل بشرية حرة، تقدم القدوة والنموذج لمجتمع العبيد البائس المستسلم للأمر الواقع، فتبعث فيه الروح وتبث فيه الأمل، وتحفزه إلى التحرك.

تعريف مفهوم وعناصر قيمة التحرر من الاستبداد، وتطبيقاته السلوكية في واقع الساعين إلى التحرر من الاستبداد والعبودية لغير الله.

الحرية قيمة أساسية مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة، فقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمه ونفخ فيه من روحه، ومنحه العقل، وسخر له كل ما في الكون، وكلفه بمهمة عمارة الكون، ومنحه الحرية الكاملة في الاختيار حتى في الإيمان به من عدمه.

لذلك عندما تتعرض حرية وإرادة إنسان ما للقهر والاستبداد، يعد ذلك أمرا استثنائيا يجب التخلص منه؛ ولهذا فإن قيمة التحرر من الاستبداد قيمة وجودية ما وجد الإنسان لضمان:

تحرير الإنسان من كل ما يمكن أن يقيد حريته، ويحد من إرادته وخياراته في الحياة.

حفظ كرامته الإنسانية، التي سخر الله تعالى لها كل ما في الكون، والتي نزلت الرسالات السماوية للمحافظة عليها، وعكف الفلاسفة والمفكرون على تعريفها وحمايتها.

ولهذا عملنا على بناء مفهوم التحرر كقيمة عليا، وترجمته إلى واجبات عملية سلوكية، وتحقيقه وفق معطيات واقعنا المعاصر، وما يواجهه الإنسان والشعب من تحديات تحاول تقييد حريته والنيل من كرامته الإنسانية.

أهداف قيمة التحرر

المحافظة على قيمة ونعمة الحرية، التي منحها الله تعالى للإنسان.. كل إنسان.

صيانة الكرامة الإنسانية.

تحصين وحماية الإنسان من كل ما يمكن أن ينال من حريته.

تحسين جودة حياة الناس جميعا.

عناصر ومكونات قيمة التحرر من الاستبداد

هي قيمه عليا فرضها واقع الطغيان والاستبداد في الأرض؛ لذلك فهي قيمة وظيفية ديناميكية متحركة دائمة التطور بتطور حركة الحياة وأدوات الاستبداد. غايتها تحرير الإنسان من كل ما يمكن أن يقيد حريته.

ويتكون مفهوم التحرر من الاستبداد من 4 مفاهيم أساسية كما ذكرناها اعلاه

ولكل مفهوم 4 تطبيقات عملية، هي بمثابة الواجبات والمهارات السلوكية، وتشكل في مجملها 15 وسيلة، هي في ذاتها برنامج عمل التحرر من الاستبداد.

الواجبات العملية والمهارات السلوكية لقيمة التحرر من الاستبداد

التحرر من المعيقات الذاتية.

التطهر من أمراض الفردية والعنصرية والتحزب والإقصاء.

النزوع المستمر نحو الوحدة.

التحرر من أثر الأكاذيب والتضليل، التي تطرحها وسائل إعلام المستبد.

الاعتزاز بالذات والكرامة الإنسانية.

احترام الكرامة الإنسانية لكل مكونات المجتمع.

الغضب والشجاعة والمبادرة لرفض ومواجهة أي تجاوز وانتقاص للكرامة الإنسانية.

المواجهة المجتمعية العملية والقانونية لأي تجاوز لحقوق وكرامة أي مواطن.

بناء وتمكين مفهوم الحرية، على أنها ثقافة حياة لا يمكن التفريط في جزء منها.

بناء وتطوير الإعلام الثوري الحر.

تنمية وتفعيل المجتمع المدني، ومقاومة توغل النظام على الشعب.

الاستثمار الأمثل للموارد المحلية المتاحة، أو ما يعرف بالاكتفاء الوطني.

ابتكار البدائل المحلية البديلة.

العمل الجاد والإنتاج اللازم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحرر من الحاجة للآخر.

ترشيد الاستهلاك في حدود الضروريات والتوقف عن المحسنات والترف.

قيمة ومهارات وبرنامج عمل التحرر من الاستبداد

تتكون قيمة التحرر من 4 مفاهيم أساسية

الوعي

حماية الكرامة الإنسانية

تمكين الحرية

الاكتفاء الذاتي.

الشكل يبين المفاهيم التفصيلية الأربعة المكونة لقيمة التحرر من الاستبداد والتطبيقات السلوكية، بمعنى الواجبات العملية للساعين إلى التحرر وتحرير شعوبهم بما يمثل برنامجا عمليا واقعيا للتحرر من الاستبداد.