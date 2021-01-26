في كوكب العقاد كانت لي أيام

إذا استحضرتَ السيوطي في وفرة إنتاجه وتعدّد مجالاته، وجال بخاطرك طَيف عن موسوعية ابن تيمية ومناقشته للفِرق والأطروحات، و قبل ذلك وقَفْت في المجال الأدبي، مع حياة أبي نواس وأضرابٍ من الشعراء، وما غاب عن وجدانك بعضٌ مما أثير حول ابن عربي وآخرين، فإنك ناظرٌ آثارا من كل هذا في ما يتعلق بشخصية اسمها عباس محمود العقاد، وذلك على مستوى النموذج الثقافي الذي يجسده بين المفكرين والكتّاب العرب بجانب الصورة الخاصة به في مجال الحداثة، وسيما التجديد، فهو ملامحُ من مثقفي السلف في حلة من نسج القرن العشرين بما يعنيه ذلك من تداخل البعد القائم على تمثّل الثقافة الغربية وطبيعة آليات المعالجات والتناول التي وجّهت أعماله.

في عام 1889 ازدادت إحدى الأسر المصرية في أسوان بابن يخبئ له القدر أن يكون وجها لامعا في سماء الثقافة وأحد الذين تتمثل هواياتهم في إثراء عناوين المكتبات والدفع بوتيرة الفكر الإنساني قدُما، ولئن لم يتخذ المسار المدرسي العادي سبيلا إلى تكوينه المعرفي فإن الدرجة الخارقة التي وصل إليها في العلوم المتعددة تظل مثيرة للدهشة ولافتة للانتباه، وكان مصدرها التوجه الفردي الصِّرف و"ساعات الكتب" حيث يحمل أحد كتبه هذا العنوان، حتى تجاوز خرّيجي المنشآت التعليمية ذات البرامج المكثّفة والمطوّلة في زمانه وقطع أشواطا أمام العديدين يصعب بلوغ شأوها.

ويمكن القول إن هذه المُفارقة قد صاحبت العقاد في أوجهٍ من حياته، ومن ذلك أنه عُرف بكتاباته في القضايا والموضوعات الإسلامية ومثلت "عبقرياته" حلقات ذات صيت في هذا المجال، ولكنه في الخضمّ ذاته لم تأت كتاباته تلك تحت مظلة المشروع الإسلامي بمفهوم المدارس الإيديولوجية، فقد شاركَ الإسلاميين في التعامل مع مخزون التاريخ والفكر الإسلاميين وتقديم قراءات في هذا الشأن، دون أن يكون أحد المنتمين إلى دوائرهم، تماما كما استهم مع الأكاديميين في نقاش وطرْق الموضوعات والقضايا المختلفة دون أن ينتمي انتماءهم ويقْدَم من مؤسساتهم العلمية، ومثلما صاحبه التألق بين هؤلاء، لم يكن باهت النجم في نظر أولئك.

كما تأخذ المفارقات ألوانا مختلفة في فصول حياة العقاد، فمع أنه المشتغل بالثقافة للدرجة التي أخذ بها نصيبا من ملامح العديد من العلماء والمفكرين في امتداد التاريخ الإسلامي على نحو يدعو لاستذكار:

ليس على الله بمُستغرَب ** أن يجمع العالَم في واحد

فإنه عايش تجارب من العمل والمهن لم تكن لتمتّ في ظاهرها بقوة لاهتمامه الثقافي، إذ توظَّف في مصنع للحرير وعمل في السكك الحديدية، استجابة لضرورات الكسب اليومي، غير أن الحرير يتقاطع مع القيمة المهمة للكفاءة العلمية التي استقرّت بين جنبيه، والسكك الحديدية لا تنأى عن أن يكون بين فولاذيتها ومعارف العقاد شبَه وقاسم مشترك.

انقطاع السياقات، مسألة تطبع حياة العقاد، فلذا لن تراه طويل المكث في هذه المهن، وكما انقطع المسار المدرسي لديه مبكرا، أنهى صفحة هذه التجربة، وبعدها سيبدو خلافُ المتوقع آخذا بزمام حياة العقاد، فالذي قد عاينه في تلك المهن يجده هذه المرة نائبا في البرلمان جهوريّ الصوت يقارع الحكومة أشد ما تكون المقارعة، ليغادر أيضا البرلمان إلى زنازين السجون على خلفية انتقاده الملك فؤاد.

وما بين المِهن والعمل نائبا في البرلمان، وتجربة السجن، والاهتمام برفد الإنتاج العربي والإسلامي، يبقى مجالان اثنان بارزين في مسار العقاد هما الصحافة والأدب، فالصحافة كانت المنبر العلمي الذي وفر له التواصل المعرفي والثقافي الدائم إلى جانب الدَّور الذي تؤديه المؤلفات، وأما الأدب فهو المنهل الذي يسقي قدراته والمدخل الذي تعامل من خلاله مع بقية المعارف، لكن طاقات الأدب أثمرت في مؤلفات العقاد المختلفة وفي أسلوبه وآرائه النقدية وفلسفته العامة أكثر مما أحرزت من منافسة شعرية للعقاد مع معاصريه، وهنا تبرز اللازمة التي رافقت العقاد فرغم عدم تفرّغه لحمل لواء الشعر وكونه منشغلا بمؤلفاته التي بلغت الـ 100، إلا أنه أيضا فاق الكثير من الشعراء في كمّ منتوجاتهم إذ كتب 11 ديوانا، ليدخل الشعراء بذلك في منظومة تلك الفئات التي نافسها العقاد وتخطى بعضها، دون أن يتحد معها في الإطار والمسار.

ظلت حياة العقاد يرجع بعضها إلى بعض ويتناغم موقف منها مع آخر، فكما مثّل خروجا على قاعدة ضرورة المؤسسات التعليمية، قدم ضمن أفكاره وآرائه رأيا عن عالَم التوظيف حيث رأى أن الموظّف "رقيق القرن العشرين" وأن الوظيفة والحرية ضدان متنافران، وبذلك نكون أمام رؤية مكتملة الأركان عن عالم التعليم والوظيفة، قدمتها هذه الشخصية الثقافية.

في 13 مارس 1964، ودّع العقاد الدنيا، بكاه محبوه وندبه قراء العربية، وفي الجانب الآخر هناك أيضا من رأوا في بعض كتابات العقاد ما يستوجب النقد، خاصة في الكتب التي عالجت الموضوعات الإسلامية ذات الصلة بالعقيدة، غير أن ردود العارفين بالعقاد عن كثب تميز ما بينه في بواكير إطلالاته، وبينه وهو يمسك بقلم عظيم الدور في خدمة الحضارة الإسلامية والذود عن حماها في العصر الحديث.