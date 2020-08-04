لماذا ترتفع أسعار الذهب أثناء الأزمات؟

كان الذهب أحد أكثر أشكال الاستثمار التقليدية. قبل أن نعرف عن الودائع الثابتة أو أسواق الأسهم أو صناديق الاستثمار، كان شراء الذهب من الوسائل المفضلة للاستثمار، منذ مارس 2020، للحد من انتشار كوفيد-19، قامت معظم البلدان بتطبيق عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني. في حين أن هذا أدى إلى انتشار المرض تحت قدر معقول من السيطرة، فقد تسبب أيضًا في الكثير من الاضطراب الاقتصادي حيث تم إغلاق الشركات وإلغاء الواردات والصادرات. في غضون ذلك، أعلنت الحكومات عدة حزم اقتصادية لدعم الناس. كما انخفضت أسعار الفائدة وبدأ العديد من المستثمرين في الابتعاد عن الأصول الخطرة. وقد زاد هذا من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

في البداية، كان المستثمرون يأملون في أن يتعافى الاقتصاد بسرعة مع رفع عمليات الإغلاق واستئناف الشركات عملياتها، وبدأ الكثير من المستثمرين في شراء أسهم عالية الجودة بأقل من قيمتها. ولكن مع مرور الوقت، تضاءلت آمال الانتعاش على المدى القريب وبدأ المستثمرون في البحث عن ملاذ آمن لأموالهم. بما أن الذهب يعتبر أداة وقائية مثالية ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، فقد ازداد الطلب عليه.

هل الذهب استثمار آمن؟

مثل العديد من الأشياء في الحياة، يمكن أن تكون للأسئلة البسيطة إجابات معقدة للغاية. وفي حالة الذهب، يعد من الأصول محفوفة بالمخاطر ولن يكون من الحكمة الاستثمارفقط في الذهب. ولكن، لأن الذهب يُنظَر إليه باعتباره مخزناً للثروة، ينبغي ألا نستبعده کخيار استثماري. يميل المستثمرون إلى التوافد على الذهب عندما يخافون لأسباب مثل الكوارث العالمية، مثل الكوفيد-19، أو انخفاض الأصول مثل الأسهم. هذه العوامل تعزز قيمتها.

محركات الطلب على الذهب

الاستخدام الأساسي للذهب هو للمجوهرات، التي تشكل حوالي 50 ٪ من الطلب على الذهب. ويأتي 40 ٪ آخر من الطلب من الاستثمار المادي في الذهب من قبل الأفراد والبنوك المركزية، ويشمل العملات الذهبية والسبائك والميداليات وألواح الذهب والطلب من صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المماثلة التي تستثمر بشكل مباشر في الذهب نيابة عن الآخرين. أما بقية الطلب فهو صناعي إلى حد كبير في الطبيعة (طب الأسنان، على سبيل المثال). تراجع عن تلك الإحصاءات، ومن الواضح أن ما يقرب من 90٪ من الطلب على الذهب يستند إلى قيمته الجوهرية. هذه مسألة تاريخية، حيث اختار العالم الذهب كعملة منذ آلاف السنين. في الواقع، في مرحلة ما، كانت معظم النقود الورقية مدعومة بحيازات البلاد من الذهب المادي. لقد مر ذلك الوقت، بالطبع، مع العملات الورقية المدعومة الآن بوعد الحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

الذهب محفوف بالمخاطر، وهذا ليس كله سيئًا

الأمر هو، الذهب والأسهم لا يفعلان دائما نفس الشيء في نفس الوقت. على سبيل المثال، عندما يكون أداء سوق الأوراق المالية جيداً، غالباً ما يتخلف الذهب عن الركب. وبما أن سوق الأوراق المالية لها تاريخ طويل في التوجه نحو الأعلى بمرور الوقت، فإن امتلاك الذهب حيث أن استثمارك الوحيد سيكون من الواضح أنه عرض محفوف بالمخاطر.

فهم أسعار الذهب

من المستحيل وجود سوق صاعدة دائمة للذهب. ولو كان سعر الذهب قد ارتفع باستمرار وبشكل ملحوظ من حيث القيمة منذ أيام توت عنخ آمون، لكان سعره الآن بلا حدود. من الواضح أن سعر المعدن يرتفع وينخفض ​​يوميًا مع استمرار العرض والطلب في التغير على أساس يومي.

شراء الذهب هو إجراء دفاعي

والذهب، بوصفه سلعة طويلة الأمد، ليس ضماناً للمضاربة. فلا أحد، أو على الأقل لا أحد عاقل، يشتري الذهب المادي على أمل أن تتضاعف قيمته خلال العام المقبل. بدلاً من ذلك، يعد شراء الذهب إجراءً دفاعيًا: حماية ضد التضخم، وخفض قيمة العملة، وفشل الأصول غير الملموسة، ومعضلات أخرى .على عكس العديد من السلع الأخرى – النفط الخام الخفيف الحلو والإيثانول والقطن – فإن المعادن الثمينة تختلف في أنها، في معظمها، لا يتم استهلاكها، إن المضاربة تشكل أحد الأسباب وراء تغير أسعار الذهب. والمستثمرين يضاربون ماذا ستفعل الحكومات والبنوك المركزية ثم يتصرفون وفقاً لذلك. فقد هبطت أسعار الذهب عندما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يختتم برنامج التحفيز المثير للجدل بعد الأزمة المالية.

توقع هام لآرون ريجنت

في عام 2009، صرح آرون ريجنت، الذي كان آنذاك رئيسًا لشركة Barrick Gold Corporation، ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، بأن إنتاج الذهب بلغ ذروته في مطلع الألفية وسيستمر في الانخفاض. والواقع أن الأسعار ارتفعت بالفعل حتى أواخر عام 2011. في الحقيقة، تضاعفت. ومع ذلك، في أسعار اليوم، فقدت منذ ذلك الحين 15 ٪ على الإطلاق.

أبرز انخفاض للذهب في الماضي

حدث انخفاض سعر الذهب الأبرز في العقد الماضي بين أكتوبر 2012 ويوليو 2013، مما يعني تسعة أشهر خسر خلالها المعدن حوالي ثلث قيمته. واستمر السعر في الانخفاض إلى أدنى مستوى له عند 1060 دولار للأوقية في يناير 2016 قبل أن ينتعش. من الصعب على بعض المستثمرين الصغار أن يصدقوا، ولكن في أواخر التسعينيات، كان الذهب يحوم في نطاق 270 دولارًا، هذا للأونصة، وليس لكل مليغرام. ستلقي النظرية الاقتصادية الكلاسيكية باللوم على السوق الهابطة إما في زيادة العرض أو انخفاض في الطلب.