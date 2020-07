بعد اغتيال الهاشمي.. المواجهة باتت أكثر وضوحا

لم اعرف الخبير الامني الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي شخصيا، كنت أراه على القنوات ونشر مقالات له على موقع روداو العربي، لكن اغتياله آلمني، ليس لسبب شخصي بل لأنه كان مدنيا بشكل كامل، ولم يؤذ أحدا ولم يقتل أحدا حتى يقتل، طريقة قتله أمام باب منزله عند عائلته مفجع.

كل الدول التي تغيب فيها النظام ويكون القانون مجرد زعم، الدول التي تكون فيها الصراعات الاثنية والمكوناتية والطائفية محتدمة، قتل الكتاب والإعلاميين يشكل مشهدا من مشاهد الحياة فيها، من لبنان إلى سوريا إلى اليمن، وكذلك الحال مع الدول الاستبدادية، الدول التي تتشظى فيها شرعية السلاح، لكن العراق منذ 17 عاما ومازال يعاني، أخطر بلد للعمل الإعلامي، حقاً غريب، بلد يحتوي على أكثر مئة من حزب سياسي من منطلق حرية التجمع، فيه من المتنفذين من يجعل القانون خلف ظهره ويدوس عليه بالأقدام، ليصفي الحساب الشخصي المتعلق بخلاف في الرأي والتدبير بنفسه دون اللجوء إلى القانون، هو الحال نفسه عندما كان المجتمع رعوياً، عقلية الضَيعة هي التي تحكم، قوة ترى نفسها فوق قوة القانون.

ما حدث هو مواجهة حقيقية بين اتجاهين يسودان الآن في العراق، من دون الذهاب بعيدا، إن ذلك الاغتيال يكون بداية جديدة لمرحلة أخرى من الاغتيالات عبر الكاتم، لكتم الصوت المخالف، الهاشمي كان من الأصوات المساندة لدولة يسود فيها القانون حقا وحقيقة وليس شعارا انتخابياً، كان مؤيدا هادئا علميا داعياً لدولة مؤسساتية، غير مستبعد أن يكون الاغتيال رسالة إلى رئيس الحكومة تقول بقطع الألسن الإعلامية بما أن مصطفى الكاظمي توجهاته الإعلامية ومحاولاته لترويج سياساته والاعتماد على الأصوات والأقلام المنسجمة المتناغمة معه بارزة.

CCTV footage of assassination of Iraqi security analyst Husham Al-Hashimi in Baghdad. #هشام_الهاشمي pic.twitter.com/UTaSVDfAVN

