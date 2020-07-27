من هو فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة؟

"أنا متخوف من أن يصبح النادي الكتالوني فريقا لا ينافس على الألقاب، هناك خطر كبير أن يتحول برشلونة إلى ميلان أو مانشستر يونايتد جديد ويبتعد عن المنافسة على البطولات"

هذه الكلمات القوية للمرشح المحتمل لرئاسة برشلونة فيكتور فونت التي تدل على وعي الرجل بخطورة الوضعية الحالية بابتعاد الفريق عن منصة التتويجات بالألقاب، ويدل على أن فونت يريد الفوز بالألقاب خاصة لقب دوري الابطال الذي غاب عن خزائن النادي منذ 2015، من أكثر المشاكل التي عانى منها برشلونة خلال الخمس سنوات الأخيرة هو القرارات المتخبطة للإدارة الحالية برئاسة بارتوميو، رحيل لاعبين مميزين كالشاب الموهوب تشافي سيموني للنادي الباريسي، استقدام لاعبين دون مستوى، مدربين دون المستوى أيضا وغياب لقب دوري أبطال أوربا منذ 2015. الرئيس الحالي بارتوميو لم يكن في مستوى تطلعات جماهير البلوغرانا، والانتخابات القادمة قد تكون هي الحل برحيل الادارة الحالية، قد يكون فيكتور فونت هو الرئيس المنقذ الذي سيحل مشاكل برشلونة ويعيدها لساحة التتويج بالألقاب. فمن هو المرشح فيكتور فونت وما هو مشروعه؟

من هو فيكتور فونت؟

فيكتور فونت مانتي من مواليد 12 أغسطس 1972 هو رجل أعمال إسباني ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي لمجموعة دلتا بارتنرز، وهي شركة خدمات مهنية (استشارات استراتيجية ومصرفية استثمارية واستثمارية) تركز على الاتصالات ووسائل الإعلام والإعلام. التكنولوجيا. 1 هو أحد مؤسسي صحيفة Diari ARA، 2 المنشورة في برشلونة منذ عام 2010، درس Font درجة في إدارة الأعمال والإدارة وماجستير في إدارة الأعمال من ESADE في برشلونة وأكمل برنامجًا للتبادل في الإدارة الدولية في جامعة Georgetown، واشنطن D. C.1

قبل تأسيس Delta Partners، كان Font شريكًا في Oliver Wyman (ثم DiamondCluster) في ساو باولو وبرشلونة ودبي، حيث تم تعيينه عضوًا في اللجنة التنفيذية للشركة لأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وقد أعلن نيته للترشح رسميا لرئاسة نادي برشلونة عبر تغريدة بحسابه الرسمي بتاريخ الاثنين 11 يونيو 2018.

أهم ركائز المشروع

– تشافي سيكون "حجر الأساس" لمشروعنا.

-نيمار أو مبابي؟ أنا أفضل مبابي، نيمار أكثر إبداعًا، لكن الفرنسي مركز على كرة القدم ومسيرته.

-لاوتارو لاعب رائع ولكن قرار التوقيع معه لن أتخذه لو كنت رئيساً لبرشلونة.

‫- في مشروعي الانتخابي سيكون هناك أسطورة برشلونية في منصب المدير الرياضي وهو من يقوم بهذه التعاقدات.

لو أردنا تلخيص مشروع فيكتور فونت هو استغلال الفترة الحالية بتواجد ليونيل ميسي والفوز بلقب دوري أبطال أوربا، والتحضير لمرحلة ما بعد ميسي، تشافي هو ركيزة أساسية في المشروع وهو المدرب القادم. أذا أردنا تحليل مشروع فونت فهو يرتكز فهو يتكون من شقين:

الشق الأول: مرحلة ما قبل اعتزال ميسي

في مرحلة ما قبل ميسي يريد فونت الفوز بلقب دوري أبطال أوربا واستغلال الفريق الحالي مع بعض الاستقدامات والتغييرات سواء في اللاعبين كاستقدام نجم كبير للفريق ليساعد الفريق الحالي للفوز بالألقاب وهو مبابي، أما على صعيد التدريب يركز فونت على المدرب تشافي هيرنانديز ويعتبره الأمثل لقيادة الفريق كما وعد بشخصية كبيرة لتكون المدير الرياضي للفريق وقد يكون جوردي كرويف لأنه شخصية مقبولة في الوسط الكتالوني.

#GOSSIP 🎙️ @xavicampos: 🔊 "En els pròxims dies sortirà un llibre sobre Víctor Font. L'ha escrit un periodista de renom i reputat" 🔊 "S'hi veuran fotos biogràfiques de Font, com aquesta a casa de Xavi al Qatar, en una reunió per debatre sobre el futur del Barça"#ClubMitjanit pic.twitter.com/g1OJBiZJKs — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) May 27, 2019

الشق الثاني: ما بعد ميسي

فونت يريد الاحتفاظ بمسي في الفريق بعقد مدى الحياة وبعد الاعتزال ليكون ضمن الطاقم الاداري، يسعى لتطوير مدارس برشلونة الاعتماد على المواهب الشابة فهو معجب بشدة بريغي بويغ ويريده أن يكون أساسيا في الفريق.

رؤية مستقبلية

مشروع فيكتور فونت مشروع واعد له رؤية مستقبلية للعشر سنوات القادمة إلى غاية 2030 يريد الاستفادة من الجيل الحالي قدر المستطاع وحصد أكبر عدد ممكن من الألقاب بقيادة ليونيل ميسي، يرى في تشافي المدرب المستقبلي للنادي الكتالوني ويعد بشخصية كتالونية مهمة وقد رجح الكثير أن هذه الشخصية هو جوردي كرويف كمدير رياضي للفريق أيضا فونت يريد التحضير لمرحلة ما بعد ميسي من الآن ويريد تطوير الفريق واعادة الاعتبار لمدرسة لاماسيا وتطوير النادي النسائي.

ويسعى أن يكون النادي ملكا للشركاء، من خلال التشجيع على المشاركة، "مثلاً نريد أن يكون الأعضاء قادرين على اتخاذ القرارات عن طريق التصويت الإلكتروني". أعتقد أن مشروع فونت هو مشروع جيد، له رؤية استراتيجية مستقبيلة، وأفكار جديدة، حاول الالمام بكل مشاكل برشلونة وإيجاد الحلول ولا يزال لديه متسع من الوقت لكسب أكبر عدد من المصوتين.