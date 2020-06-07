مكانة العلم والعلماء في نهضة الأمم والشعوب

يختلف العلم من حيث مواضيع ووسائلها وغاياته فما كان صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى ووسائله مشروعة وغاياته نبيلة فذلك العلم الذي ينفع الناس ويثاب عليه صاحبه في الآخرة وما كان دون ذلك فلا يتعد نفعه الدنيا وربما يكون وبالا على صاحبه، ذلك أن العلم شجرة مثمرة يانعة ثمارها ذللت قطوفها حلو مذاقها لا يصلها إلا مشمر ذو همة عالية وعزيمة ماضية ونفس تواقة هيهات هيهات أن ينالها كسلان خائر العزيمة منحط الهمة.

ذلك أن العلم سراج يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن الحيرة إلى الرشد وهو أنواع منوعة، وأشرف العلم ما تعلق بمعرفة الله عزوجل وأسمائه وصفاته، فذلك يثمر في القلب من معاني الحب والإنابة والتضرع والتوكل والخوف والرجاء ما يسر النفوس ويطمئن القلوب ويقوم السلوك ما يجعل المسلم راضيا مطمئنا فرحا بما يسره شاكرا لنعم الله صابرا على ما يصيبه من البلايا والرزيا محتسبا أجره على الله.

ومن مزية العلم أن الله عزوجل أثنى على العلماء فقال «إنما يخشى الله من عباده العلماء» فقصر خشيته على العلماء حيث أن الانسان كلما ازداد علما بعظمة الله عزوجل ومدى إحاطته بخلقه وقدرته عليهم وعظيم سلطانه، في مقابل عجز وضعف البشر وقلة حيلتهم فهذه الأمور تزيد من خشية المولى عز وجل وتعظيمه. وقرن الله عز وجل شهادته وشهادة ملائكته بشهادة العلماء فقال «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط» .

سهل العلم التواصل الانساني وتبادل المعلومة من خلال الوسائل الحديثة كالهاتف والانترنيت فغدا العالم كالقرية الصغيرة، وكذلك التكنولوجيا سهلت تدوين العلم وتدويله عن طريق المطابع والمواقع الالكترونية

وجاء في الحديث النبوي أن العلماء ورثة الأنبياء ورثة صفوة البشر في العلم، فيالها من مفخرة ومكرمة، ومن فضائل العلم أن الكائنات تستغفر لمعلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في البحر كما جاء في الحديث، والعلم يفضل على المال حيث أن المال ينقص بالإنفاق والعلم يزيد بالإنفاق والمال يحتاج صاحبه إلى حراسته على عكس العلم يحرس صاحبه من الجهل والخرافات والمهالك.

والعلم شرط لنهضة الحضارات والأمم من خلال استغلال الثروات الطبيعية وتثمينها والعلم مكن من معرفة مكونات وأجزاء الذرة وما دونها وكذلك الخلية ومكوناتها ونظامها وبفضل العلم تم اخترع التلسكوب الذي مكن من فهم أكثر للكون والتعرف على المجرات ونجومها وتحديد أبعادها ومميزاتها وفي مجال الطاقة تم اكتشاف النفط والغاز اللذان يعدان من أهم مصادر الطاقة. والعلم في مجال الطب ساعد الإنسانية في التغلب على أمراض كانت تفتك بالشعوب والامم.

سهل العلم التواصل الانساني وتبادل المعلومة من خلال الوسائل الحديثة كالهاتف والانترنيت فغدا العالم كالقرية الصغيرة، وكذلك التكنولوجيا سهلت تدوين العلم وتدويله عن طريق المطابع والمواقع الالكترونية، فهذه الأمور إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية ومكانة العلم والعلماء في نهضة الشعوب والامم وتسهيل حياة الإنسان.