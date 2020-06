شوكة بالخاصرة الأوروبية.. ماذا تريد روسيا من التدخل في الصراع الليبي؟

في الـ 26 من مايو/أيار 2020، أعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" بصورة رسمية إن روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لـدعم مرتزقتها من شركة "فاغنر" الخاصة التي تقاتل لصالح مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر(1). ونشرت "أفريكوم" صورا قالت إنها لمقاتلات روسية من طراز "ميج 29″ و"سوخوي 24" تم إرسالها إلى ليبيا في قاعدة الجفرة الجوية التي تعتبر المطار الأمامي الرئيسي لخليفة حفتر في الغرب الليبي (2)، وقادمة من قاعدة إحميميم السورية، بعدما تم تغيير طلائها الخارجي لإخفاء معالمها لتتشابه مع الطائرات الليبية.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." – Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020