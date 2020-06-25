آل سيف الإسلام.. قصة أسرة استهدفتها كل الأنظمة في مصر

حاصل على ليسانس الحقوق وماجستير القانون العام ودبلوم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في حزب الوسط المصري سابقا له العديد من المقالات والابحاث المنشورة.

قد تلقي الأساطير في مخيلتنا بعض الأمور اللامنطقية، قد نتقبلها على عواهنها ونحن صغار، وقد يكبر بعضنا ويظل صغيرا مصدقا لتلك الأساطير، فلا عجب أن ترى البسطاء في الأحياء الشعبية أو حتى الراقية يتهافتون على دار سينما تعرض فلما يطرح قصة خرافية، ويتناقلون سيرتها فيما بعد في جلساتهم، وكأنها حقيقة، لكن قصتنا الأسطورية هذه المرة قلبت تلك الموازين، فالأسرة نفسها أسطورية لا تقبل بالموازين التي وضعها مجتمعها راضيا أم مرغما، فلها معايير خاصة في قياس الأمور قعد قواعدها مؤسس الأسرة ومشيت عليها الأسرة من بعده ناموسا لا يقبل التغيير، أول هذه القواعد أن الأسرة كلها رجال.

إنها الأسرة التي لديها القدرة الخرافية على تحويل المآسي إلى منبع قوة تنطلق من خلالها إلى الأمام، إنها الأسرة التي صنعت التاريخ رغما عنه، إنها الأسرة التي رضعت الإنسانية في غياهب ظلمات الظالمين فأبت إلى أن تنشره نورا على المظلومين في الأرض التي عشقوها، فلونت شمسها جلودهم ونحتت أرصفتها أجسامهم.

ولد المحامي أحمد سيف في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة في مصر، ورغم تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلا أنه أصر على أن يحصل على ليسانس الحقوق من نفس الجامعة، جامعة القاهرة، في الفترة التي كان يقضي فيها عقوبة السجن بتهمة الانضمام لتنظيم شيوعي مسلح! إنه الأب المؤسس لعائلة سيف التي تضم زوجته ليلى سويف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة ومنها أنجب للعالم ثلاثة أبطال لينظموا للآباء المؤسسين وهم علاء ومنى وسناء.

تجربة اعتقال الأب في سنواته الأولى ألقت بظلالها على سلوك العائلة سواء في سنوات غيابه، أو بعد خروجه من المعتقل إذ أخذ طريقه نحو تحدي الظلم، فاختار الدفاع عن المظلومين، تشهد له كل التيارات بنبله ووقوفه معهم دون النظر إلى الأيدلوجيا، فالفترة التي كان الأب يقوم فيها برسالته التي وهب عمره لها، كان النظام قد حدد وجهته وصوب مدافع ظلمه وأطلق كلابه نحو الإسلاميين، وعلى الرغم من التباعد الأيدلوجي بين الرجل والضحايا إلا أنه لم يتردد يوما في الدفاع عنهم.

الابن الأكبر علاء ذاق طعم الاعتقال أول مرة عام 2006 في المظاهرات المطالبة باستقلال القضاء، وبعد خروجه سافر للعمل في جنوب إفريقيا، لكنه عاد في أعقاب ثورة يناير ليحمل الراية مع والده ليسقط نظام القمع في بلاده، ومن يومها لم يعرف علاء طعم الحرية إلا قليل، ولحقته في الضرب أخته، وكانت من الخلف تدفع الأم ويثبت الوجدان الأب الذي أعياه المرض قبل أن يموت وابنه معتقل لتكون آخر كلماته (أشعر أنني أورثت ابني الزنزانة).

رغم الانقلاب العسكري الذي أطاح بكل ما أنتجته ثورة يناير من ديمقراطية، وأطاحت بالحريات التي حاولت الثورة ترسيخها، فإن عائلة سيف لم ترضَ أن يكون القمع ثمنا لمصالح الغرب، ويكون الأحرار قرابين تقدم في مذبح التربيطات الدولية وتبادل المصالح، فلم يقبلوا تكميم الأفواه وكانت المواجهة الأولى مع صدور قانون التظاهر لتتوالى المواجهات، ويكشف النظام عن الوجه الحقيقي، فالهدف ليس تمرير القانون، وإنما الهدف هو محو كل آثار ثورة يناير وإسكات كل صوت يمكن أن يدافع.

وبعد أن أخذ شركاء الثورة القرار وغادروا الشارع، لم تقبل عائلة سيف أن تخرج واستمروا بعد أن أقلع الرجال، والحديث هنا ليس للأفراد المؤتمرين، ولكن الحديث عمن أعطى الأمر بأن يقلع الرجال، وإن كان القرار حتى اليوم غير مفهوم، وعلى غير رغبة الرجال، لكن الآمر قد أخذ القرار، ولأن عائلة سيف رجال، و"لا يقبلون الضيم ولا ينزلون على رأي الفسدة" فإنهم ظلوا في ساحة معركة الحرية وحدهم "مكملين".

تقول الأسطورة إن ست قتل أوزوريس واغتصب العرش بعد أن قطع جثة أخيه الملك إلى أثنين وأربعين جزء ووزعها على أقاليم مصر، ورغم ذلك لم تستسلم إيزيس زوجة الملك المغدور وجمعت أشلاء أوزوريس ليصبح ملكا من جديد في مملكة الموت، ويناضل أبنه حورس من أجل الحق والعدل ويصارع ست ويشتد الصراع ويبلغ مداه من العنف ومع صبر حورس وجلده أنتصر، وأعاد النظام الذي افتقدته مصر تحت حكم ست ليحيا أوزوريس من جديد في مصر العدل والحرية.

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عزيزي القارئ أرجو عندما تقرأ هذا المقال أن تنظر للمستقبل قبل أن تنظر إلى الوراء، أن تعيد تذكير نفسك بشعار الثورة (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية)، التصالح مع النفس ومع الآخر أول خطوة للاصطفاف في وجه من خطف البلاد وأعادها إلى الخمسينات والستينات.