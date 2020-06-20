المهندس أحمد عبده الشرباصي مهندس الاتزان في عصر الميلان

المهندس أحمد عبده الشرباصي ١٨٩٩- ١٩٨٤ سياسي بارز، ومهني لامع، ورجل دولة مخضرم، مثل لعصري الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات ما تمثله صمامات الأمان في عصور الميلان، فقد عرف بقدراته المهنية والسياسية والاجتماعية واللغوية والثقافية، وبمهارته في التعامل مع مشكلات عصره، وبالقدرة الفائقة على التوافق المشرف مع عصر الثورة وطابعه الشمولي.

وهو واحد من الندرة النادرة الذين عملوا مع الثورة دون أن تجرحهم أو تفقدهم الاحترام، وكان علي صلات واسعة بالعائلات الكبيرة، كما كان علامة نسابة في عصر ندر فيه علماء الأنساب، وقد ظل طيلة الستينيات والسبعينيات يمثل في الوجدان المصري قيمة مهمة، فهو المهندس والسياسي والأديب والذي صدر في ذلك كله عن ثقافة عميقة، وحكمة رائعة، وبالإضافة إلى دوره المهني والسياسي فإنه نجح في تقليل سطوة الناصريين ضد العائلات القديمة للدرجة التي اتهم فيها بالرجعية فكان معرضا للبطش الشديد لولا صلته الوثيقة بالرئيس عبد الناصر منذ تعارفا وهما يعملان في السودان.

كما أنه هو الذي صاغ في وثيقة ١٩٧٢ الأساس الفكري الذكي والمبرر الذي استند اليه الرئيس السادات في تكوين الاقتناع بضورة الانسحاب من التورط الشديد في العلاقات مع الاتحاد السوفييتي وهو ما كاد يتحول بالسياسة المصري إلى انسحاق استراتيجي تام في ظل قسوة الحاجة إلى التسليح في معركة إزالة اثار العدوان ومن الانصاف ان نذكر ان أحدا غيره لم يكن يملك صياغات من قبيل القول بأنه إن صح أن الزمن عامل محايد، فالأصح أنه ينحاز، بغير تردد، ضد أولئك الذين لا يحسنون تقديره وقد آن لمصر أن تحسن تقديره ومن قبيل القول بأن العمل العربي من أجل التحرير لم يرق بعد إلى مستوى الخطر الذي يهدد الأمة ، ومن قبيل أنه ما من مصري يملك اليوم أن يلوذ بالصمت، ومن قبيل أن مصر وجودا ومصيرا تمتحن اليوم امتحانا شديدا، ومن قبيل وصف امتهان الحرية، ومن قبيل أن انتشار الخوف والنفاق، أدى إلى الذل والهوان .. ومن قبيل محالفة الشيطان …… وهي عبارات كانت كفيلة بتصفية الموقعين على الوثيقة جسديا لو أنهم كتبوها وهم يعيشون في عصر آخر غير عهد السادات.

أسهم المهندس أحمد عبده الشرباصي في مشروعات الري والصرف الزراعي التي تمت في عصر الليبرالية، وشارك في دراسة مشروع السد العالي، وقد عمل وزيرا للأشغال (1953 ـ 1958) في وزارات الرئيس محمد نجيب الثانية وعبد الناصر الأولى

مكانته بين المدنيين الخمسة الكبار في عهد ١٩٥٢

استطاع المهندس أحمد عبده الشرباصي أن يقود خطواته في الحياة العامة إلي مكانة رفيعة جمعت بين الالتزام الخلقي والنجاح السياسي، وقد أقدم حين كان يحب الإقدام حتى ولو كان الإقدام خطرا في ظاهره، وأحجم حين كان ينبغي الإحجام حتى وإن كان صعبا علي النفس إقناعها بمثل هذا، وقد بقي للشرباصي سحره ورونقه وجاذبيته طوال سنوات ممتدة وحتي توفي، واستطاع المهندس أحمد عبده الشرباصي أن يحظى في وجدان المثقفين المصريين بمكانة أرفع من تلك التي احتلها صنواه في وزارات الثورة: الدكتور محمود فوزي ١٩٠٠- ١٩٨١ والدكتور نور الدين طراف ١٩١٠- ١٩٩٥ وهما اللذان حظيا بمناصب أرفع في الدولة، إذ وصلا إلي رياسة الوزارة أو ما يناظرها لكنهما لم يصلا إلى مكانته في الوجدان والبيان والفاعلية والايجابية، كما انه قدر له ان يحتفظ بمكانته من دون أن يصاب بما أصيب به صنوه الآخر الشيخ احمد حسن الباقوري ١٩٠٧- ١٩٨٥ من أزمة عنيفة مع النظام، ومن دون أن يلجأ إلي التقلب الحاد في توجهاته نحو رجال الثورة كما حدث مع فتحي رضوان ١٩١١- ١٩٨٨، وهكذا كان له تميزه أو سحره الخاص بين أكثر خمسة من المدنيين ساروا مع عهد الثورة منذ بدايته!

نشأته

ولد المهندس أحمد عبده الشرباصي بكفر أبو ذكري بمحافظة الدقهلية في الثاني عشر من أبريل (1899) وتلقي تعليمه الأولي بقريته وبقريتين مجاورتين لها هما: منشأة عاصم، وميت الخولي عبد الله، ثم في مدرسة المنصورة الابتدائية، وبعد أن حصل علي الشهادة الابتدائية (1914) انتقل إلي القاهرة حيث التحق بمدرسة ثانوية أهلية أنشأها أوائل الخريجين في مدرستي دار العلوم والمعلمين العليا، ثم التحق بعد حصوله علي شهادة الكفاءة بالمدرسة الثانوية الكبرى، وهي مدرسة أهلية، ومنها حصل علي الشهادة الثانوية والتحق بمدرسة المعلمين العليا (1918)، وعندما اندلعت ثورة 1919 اشترك في الثورة والمظاهرات فاعتقل وسجن في سجن المحافظة ثم في القلعة، وتتابعت الأحداث السياسية وحرم من الامتحان، فترك مدرسة المعلمين العليا والتحق بمدرسة الهندسة وتخرج فيها (1924)، وفور تخرجه عمل بتفتيش الري بالمنصورة، ثم تنقل بعد ذلك في كثير من أنحاء مصر الكبرى التي شهد هو نفسه عصر قصقصتها وكشكشتها، وارتقي كثيرا من المناصب في إطار مهنته حتى أصبح مساعدا للمفتش العام للري المصري بالسودان، وهو المنصب الذي كان يشغله حين استدعته الثورة (يوليو 1953) ليشغل منصب وزير الأشغال.

أسهم المهندس أحمد عبده الشرباصي في مشروعات الري والصرف الزراعي التي تمت في عصر الليبرالية، وشارك في دراسة مشروع السد العالي، وقد عمل وزيرا للأشغال (1953 ـ 1958) في وزارات الرئيس محمد نجيب الثانية وعبد الناصر الأولى، ونجيب الثالثة، وعبد الناصر الثانية، فلما قامت الوحدة مع سوريا احتفظ بمنصبه وزيراً للأشغال، وعند تشكيل ثاني وزارات عهد الوحدة وتشكيل المجلس التنفيذي الذي رأسه زميله الدكتور نور الدين طراف (أكتوبر 1958) أصبح المهندس أحمد عبده الشرباصي وزيرا مركزيا للأشغال وعين المهندس موسي عرفة وزيراً تنفيذياً لها في الإقليم المصري، واستمر الوضع كذلك في سبتمبر 1960 في المجلس التنفيذي الذي رأسه كمال الدين حسين، وفي رابع وزارات الوحدة التي شكلت في أغسطس 1961 برئاسة الرئيس عبد الناصر المهندس أحمد عبده الشرباصي بوزارة الأشغال أيضا.

وفيما بعد الانفصال تولي المهندس أحمد عبده الشرباصي أيضا وزارة الأشغال في وزارة عبد الناصر الرابعة (أكتوبر 1961 ـ سبتمبر 1962)، وهكذا ظل الشرباصي بمثابة الرجل الأول في قطاع الأشغال منذ يوليو 1953 وحتي سبتمبر 1962. في سبتمبر 1962 ارتقي منصب المهندس أحمد عبده الشرباصي ليكون عضوا في مجلس الرئاسة بدرجة نائب رئيس جمهورية مع الباقين علي قيد الحياة من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان واحداً من اثنين فقط من المدنيين اختيرا لعضوية هذا المجلس، وكان هذا المجلس يضم نواب رئيس الجمهورية الخمسة وهم: عبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف البغدادي، وزكريا محيي الدين، وحسين الشافعي، وكمال الدين حسين، مع رئيس مجلس الأمة أنور السادات، وعضو مجلس قيادة الثورة السابق حسن إبراهيم، ورئيس المجلس التنفيذي علي صبري، ثم المهندس أحمد عبده الشرباصي، ونور الدين طراف، وكمال الدين رفعت. وفي ذلك الوقت تشكلت وزارة علي صبري الأولي باسم المجلس التنفيذي، وفيها تولي حسن زكي وزارة الأشغال ليخلف المهندس أحمد عبده الشرباصي بعد طول عهده بالوزارة.

وعند إعادة تنظيم مناصب الدولة وتشكيل علي صبري لوزارته الثانية (مارس 1964) قبل المهندس الشرباصي (وكذلك نور الدين طراف وكمال الدين رفعت، (وقد كانوا هم الثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة) العمل نوابا لرئيس الوزراء علي صبري وأصبح ترتيب المهندس أحمد عبده الشرباصي (حسب المرسوم) ثاني نائب لرئيس الوزراء (بعد نور الدين طراف)، ولكن منصبه انتقل إلي قطاع آخر فأصبح نائبا لرئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر ووزيرا للأوقاف (مارس 1964 ـ أكتوبر 1965)، وفي هذه الوزارة ظل المهندس حسن زكي أيضا وزيرا للأشغال وقد أصبح اسمها وزارة الري.

تعارف المراقبون السياسيون على أن المهندس أحمد عبده الشرباصي هو الذي تولي كتابة العريضة الشهيرة التي قدمها عام 1972مجموعة من رجال الحكم السابقين للرئيس السادات

ومع تشكيل وزارة زكريا محيي الدين (أكتوبر 1965 ـ سبتمبر 1966) كان نور الدين طراف قد اعتزل العمل الوزاري نهائيا وأصبح المهندس أحمد عبده الشرباصي هو التالي لرئيس الوزراء زكريا محيي الدين وتوسع نطاق إشرافه وأصبح مسمي منصبه نائب رئيس الوزراء للأوقاف والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، وقد عين معه في الوزارة الدكتور أحمد خليفة نائبا لوزير الأوقاف والشئون الاجتماعية، فلما شكل صدقي سليمان وزارته (سبتمبر 1966) اعتزل المهندس أحمد عبده الشرباصي العمل الوزاري نهائيا، وإن بقي قريبا من النظام، شارك المهندس أحمد عبده الشرباصي كذلك في أنشطة الاتحاد الاشتراكي، واختير عضواً في اللجنة التنفيذية العليا (أكتوبر 1962)، ورأس أمانة الفلاحين في الاتحاد الاشتراكي (ديسمبر 1964)، وطيلة عهد الرئيس السادات شارك المهندس أحمد عبده الشرباصي في كثير من اللجان والمجالس، واختير عضوا في المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية عند تأسيسه (1974).

عضويته في مجمع اللغة العربية

انتخب الدكتور أحمد البطراوي لعضوية مجمع اللغة العربية في العام المجمعي ١٩٦٤/ ١٩٦٥ وكان انتخابه في الكرسي الثاني عشر الذي خلا بوفاة أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وفي مجمع اللغة العربية ظل يشغل هذا الكرسي عشرين عاما وقد خلفه فيه .

مشاركته في كتابة وثيقة 1972

تعارف المراقبون السياسيون على أن المهندس أحمد عبده الشرباصي هو الذي تولي كتابة العريضة الشهيرة التي قدمها عام 1972مجموعة من رجال الحكم السابقين للرئيس السادات (وقد سماها الرئيس السادات من باب التندر بالعريضة). وقد جاءت في ظل الانفراجة الكبيرة في حريات التعبير والحركة التي أتاحها الرئيس السادات بعدما قام بما سماه حركته التصحيحية (15 مايو 1971) وكما هو معروف فقد كان قد أصبح من الممكن (وهذه هو التعبير الدقيق وهو كما هو ظاهر متأثر بصياغة الزمن في اللغة الإنجليزية التي تعبر بأفعال من قبيل: كان قد أصبح) لبعض قادة الرأي والعمل التنفيذي أن يجتمعوا ويتشاوروا وينتهوا إلى شيء مكتوب، وهذا هو جوهر ما حدث في وثيقة (عريضة) 1972 الشهيرة التي سبقت وثيقة (عريضة) أخرى وقعها عدد من الكتاب في مطلع 1973.

ويمكن القول على سبيل الإجمال بأن النقطة الجوهرية في هذه الوثيقة (التي سماها الرئيس السادات بالعريضة) كانت تطالب في صراحة بعمل شيء من أجل إنقاذ مصر من وهدة الهزيمة، وما صحبها من الهزيمة النفسية العميقة، والمضاعفات التي ترتبت على زيادة الارتباط بالاتحاد السوفيتي دون جدوى، لا تزال أغلب الروايات ترجح أن المهندس أحمد عبده الشرباصي، هو من كتبها أما بعض الروايات التي تقترب من الندرة فترجح أن الذي كتبها هو المستشار محمد عصام الدين حسونة، وزير العدل الأسبق، الذي ذكر في مذكراته أنه هو الذي كتبها، وأن المهندس الشرباصي كان قد تردد أو تحفظ على توقيعها بسبب مشاركة وزير سابق آخر للري (أي عبد الخالق الشناوي) في هذا التوقيع، ووقعها مع هذين الرجلين ثمانية آخرون كان منهم اثنان من أعضاء مجلس قيادة الثورة، ونائب رئيس وزراء أصبح رئيسًا للوزراء في عهد السادات.

ومع هذا فإننا نلاحظ أن الشرباصي نفسه لم يطور موقفه في كتابة تلك الوثيقة أو العريضة إلى عداء لعهد الرئيس السادات، وإنما عاش بقية العهد متعاونا ومشاركا، اكتسبت هذه الوثيقة أو العريضة أهميتها من أن الموقعين عليها كانوا جميعا من رجال الدولة في عهد الثورة، وكان من بينهم اثنان شغلا عضوية مجلس قيادة الثورة، وثالث (هو الشرباصي) كان عضوا في مجلس الرياسة مع العضوين السابقين، وعاشر كان نائبا لرئيس الوزراء في عهد عبد الناصر وأصبح رئيسا للوزراء في عهد السادات، واثنين من الوزراء غير هؤلاء جميعا، واثنين من المحافظين، ونقيب الأطباء الأشهر، فضلا عن القائد الأشهر للقوات الجوية، هؤلاء أولا هم الموقعون، على الوثيقة وقد كان هو ثالثهم من حيث البروتوكول:

– عبد اللطيف البغدادي.

– كمال الدين حسين.

– المهندس أحمد عبده الشرباصي باشا، رئيس الوزراء الأسبق.

– المستشار محمد عصام حسونة، وزير العدل السابق.

– الفريق مدكور أبو العز، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي سابقا.

– المهندس عبد الخالق الشناوي، نقيب المهندسين ووزير الري سابقا.

– أحمد كمال أبو الفتوح، محافظ القليوبية السابق.

– الدكتور رشوان فهمي، أستاذ بكلية طب الإسكندرية ونقيب الأطباء الأسبق.

– صلاح دسوقي، محافظ القاهرة الأسبق.

– الدكتور مصطفي خليل، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

ولنقرأ معا ما تضمنته هذه الوثيقة أو العريضة .

نبهت وثيقة 1972 الرأي والفكر إلى حقيقة استراتيجية مهمة كان الرئيس السادات نفسه يدركها، فجاءت الوثيقة فعمقت إدراكه لها، وهي أن الزمن لم يكن يلعب في صالح مصر

بدأت العريضة بالتأكيد على فكرة ولاء كتابها (أو بالأحرى الموقعين عليها) لمصر وحدها، وأنهم مدينون لمصر بأنها منحتهم شرف خدمتها في الصف الأول في مواقع متقدمة، ومن ثم فإنهم يشعرون بأن هذا الدين يلزمهم بتجنب الصمت الذي لا يمكن أن يلوذ به أي مصري مخلص:

" السيد رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد..

فإنه ما من مصري يملك اليوم أن يلوذ بالصمت.

وأولئك الذين يملكون الرأي ويحبسونه، ضنا به، أو حذر العواقب، إنما يرتكبون في حق مصر إثما لا يغتفر.

إن الموقعين على هذا الخطاب مصريون، تلك هي صفتهم الوحيدة، يتوجهون بها إلى رئيس الدولة، مدركين كل الإدراك أنهم لا يفضلون أحدا من أبناء مصر إلا بأمر واحد، أنهم أثقل حملا. لقد منحتهم مصر ذات يوم شرف خدمتها، وبوأتهم مكانا رفيعا بين الصف الأول من خدامها.

إن لمصر إذن في ذمتهم دينا مضاعفا.

إنهم ليتقدمون بهذا الخطاب، وفاء لدين مصر، وولاء لها.

إحساسهم بتهديد الوجود المصري نفسه

ثم لفتت هذه العريضة النظر إلى أن المحنة التي تعيشها مصر في ذلك الوقت كانت محنة غير مسبوقة، لأنها كانت تهدد الوجود المصري لا الأرض وحدها، منبهة إلى أن العون الذي يقدمه الاتحاد السوفيتي كان دون المستوى الذي يسمح بالتحرير واسترداد الحق، كما أن العمل العربي لا يزال أقل من أن يرتفع إلى مستوى الخطر الذي يحيق بالأمة العربية لا بمصر وحدها:

" السيد الرئيس..

"لم تعرف مصر على ما حفل به تاريخها من محن، محنة كتلك التي تمر بها. إن المحنة التي أطبقت على مصر لا تهدد الأرض وحدها.

" إن مصر، حضارة وتراثا، عقيدة وقيما، فضلا وعملا، فكرا وعلما وأملا، إن مصر وجودا ومصيرا تمتحن اليوم امتحانا شديدا، ودّ الأعداء لو كان فيه هلاكها.

" إن الغزو الإسرائيلي يدنس منذ خمس سنين، جزءا غاليا من أرض مصر، وفي نيته، وقد أعد لها بالإصرار على العدوان ويغريها بالمزيد.

"إن الاتحاد السوفييتي، القوة الكبرى الأخرى، تقدم لنا من العون القدر الذي لا يأذن حتى اليوم، بتحرير الأرض، واسترداد الحق.

"إن الدول العربية، لأسباب متباينة، عن دل منها، لم تستجمع بعد كل قواها، ومن ثم فإن العمل العربي، من أجل التحرير لم يرق بعد، إلى مستوى الخطر الذي يهدد الأمة».

زلزلة البنيان الاجتماعي

وسرعان ما وصلت الوثيقة إلى جوهر ما أكثرت من الحديث عنه في كتابي عن الرئيس السادات، وهو أن البنيان الاجتماعي لمصر في ذلك الوقت قد أصيب بزلزال شديد هو هزيمة يونيو (وقد حرص أصحاب الوثيقة على أن يعبروا عنها بالهزيمة لا بالنكسة)، كما حرصوا على الإشارة الذكية إلى أن البنيان نفسه كان قد أصيب (قبل الهزيمة) بصدوع، فجاءت الهزيمة فأظهرت هذه الصدوع القديمة بالإضافة إلى ما سببته من صدوع جديدة.

"إن البناء الداخلي يوشك أن ينقض. فإن هزيمة يونيو، بأسبابها، وأحداثها، وعواقبها، قد زلزلزت البناء الوطني، فكشفت فيه صدوعا، وأحدثت صدعا.. ويشخص كتاب الوثيقة عيوب البنية التي أفرزت هزيمة يونيو 1967، من دكتاتورية وديمقراطية مزيفة في غيبة القانون، وكثرة التشريع الاستثنائي، فضلا عن امتهان الحرية، وانتشار الخوف والنفاق، مما أدى إلى الذل والهوان، منبهين إلى أن الطريق لا بد أن يتغير لتعود مصر إلى صناعة مجدها على نحو ما صنعته من قبل".

ثم صاغت الوثيقة هذه المعاني بعبارات حاسمة الدلالة حيث قالت: " ولدت هزيمة يونيو في حضن استبداد الفرد بالسلطة، وصورية التنظيم الشعبي والمؤسسات الدستورية، وغيبة القانون، وغلبة التشريعات الاستثنائية، وامتهان الكلمة الحرة، وشيوع الخوف، والنفاق، فالهوى، فالهوان.

"ولقد وعى الشعب درس الهزيمة ولن ينساه.

"إن طريق النصر لا يمكن بحال أن يكون طريق الهزيمة.

استقلال الإرادة الذي اقترحته الوثيقة على الرئيس السادات

نبهت وثيقة 1972 الرأي والفكر إلى حقيقة استراتيجية مهمة كان الرئيس السادات نفسه يدركها، فجاءت الوثيقة فعمقت إدراكه لها، وهي أن الزمن لم يكن يلعب في صالح مصر، وأن هذا الزمن كان ينبه مصر إلى ضرورة اعتمادها على ذاتها قبل أي شيء، لأن مصر هي الوحيدة التي هزمت، ونحن نفهم الآن بوضوح أن المعني الباطن الذي أشارت إليه الوثيقة كان هو أنه لا الاتحاد السوفيتي ولا العرب قد هزما:

" السيد الرئيس..

"صنعت مصر أمسها وحدها. ولن يصنع الغد سواها. تلك هي الحقيقة الأولي، بل الكبرى، التي ينبغي أن نعود إليها" .

"لقد انقضت على هزيمة يونيو سنوات خمس.

"وإن صح أن الزمن عامل محايد، فالأصح أنه ينحاز، بغير تردد، ضد أولئك الذين لا يحسنون تقديره.

" ولقد آن لمصر أن تحسن تقديره.

"آن لمصر أن تستخلص، بأمانة وشجاعة، تلك الحقيقة الكبرى التي أسفرت عنها استراتيجية العمل الوطني بعد خمس سنوات من الهزيمة.

" لقد آن الأوان لأن ترسم سياسة التحرير الوطني، على أساس أن قوى مصر الذاتية وحدها، روحية ومادية، هي الركيزة الأولى والأمينة لتلك السياسة.

"نحن وحدنا أصحاب الشرف الملثوم، والكرامة الجريحة، والأرض المحتلة، ولن يسترد الشرف والكرامة والأرض سوانا".

التعويل على الإمكانات الذاتية المصرية وحدها

وقد حرصت هذه الوثيقة التي اجتمع على توقيعها هؤلاء الرجال من كبار رجال الدولة السابقين الذين اكتووا باستبداد عبد الناصر على أن تؤكد على أهمية الايمان بأهم حقيقة كفيلة بالخروج من الأزمة، وهي حقيقة التعويل على الإمكانات الذاتية المصرية وحدها:

“إن حسابات معركة التحرير الوطنية، ينبغي أن تراجع على هدى من إمكانات مصر وحدها.

" لقد عادت مصر الخالدة تحارب من أجل استقلالها في جبهتين: الغزو الإسرائيلي، وأطماع القوي الكبرى، وحينئذ فالأمانات الوطنية هي التي تحدد طبيعة النضال الوطني من أجل التحرير وأسلوبه».

المطالبة بمراجعة علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي

وهكذا وصلت الوثيقة بسلاسة وذكاء إلى المطالبة في عبارات صريحة واضحة وحاسمة بمراجعة سياسة الاعتماد على الاتحاد السوفيتي، وهي السياسة التي أثبتت فشلها وجاءت عباراتها قاطعة:

“وآن الأوان من ثم لمراجعة سياسة الإسراف والاعتماد على الاتحاد السوفيتي. إن تلك السياسة لم تحقق بعد خمس سنين من الهزيمة تحرير الأرض، وردع العدوان، واسترداد الحق».

استقلال القرار المصري وليس إنهاء الصداقة السوفييتية

وسرعان ما تحفظت الوثيقة بذكر حقيقة مهمة وهي أنها لا تقصد إنهاء الصداقة العربية ـ السوفيتية، لكنها تقصد استقلال القرار الوطني:

“ونحن لا نقصد بحال من الأحوال المساس بالصداقة العربية ـ السوفيتية، فإنه لمن الطيش أن تستغني مصر عن صداقة إحدى القوتين الكبريين، إنما نقصد أن تعود العلاقة المصرية ـ السوفيتية إلى الإطار الطبيعي والمأمول للعلاقة بين دولة حديثة الاستقلال حريصة عليه حرصها على الحياة، ودولة كبرى لا تبرأ استراتيجيتها بحكم العيدة والمصلحة من جموح الرغبة في بسط النفوذ».

وتعود الوثيقة لتؤكد على ضرورة أن تتم هذه الخطوة بتأن وذكاء في الإعداد والتنفيذ:

“وليس يدور بخلد واحد منا أن الخط السياسي المقترح يمكن أن يتم بخطى غير متأنية، أو بأسلوب غير محكم الإعداد والتنفيذ».

المطالبة باللجوء إلى منطقة الأمان

كذلك فإن وثيقة هؤلاء المسئولين العشرة كانت ترسم بالفعل استراتيجية ذكية للرئيس السادات الذي لم يكن في حقيقة الأمر في حاجة إلى هذا كله، وإن كان تاريخ عصره قد أصبح الآن في حاجة إليه، وذلك للرد على أولئك الذين ساقتهم السياسة إلى أن يخلطوا الأوراق الآن: "إن التحول إلى الخط الجديد ينبغي أن يستوفي حقه من الوقت، من الإعداد المحكم والحكيم. إن أمنه وضمانه وجدواه تكمن كلها في سلامة الخطوات التكتيكية المنفذة له ودقتها.

"آن الأوان إذن كي تعود مصر إلى “منطقة الأمان» بين القوتين الكبريين، بل بين القوى الكبرى، بعد تعدد الأقطاب.

" لقد كانت مجاوزة حدود تلك المنطقة بغير شك سببا من أسباب المحنة.

" إن سياسة محالفة الشيطان لا اعتراض عليها، إلا إذا كانت أو انتهت لحسابه، وهي بالضرورة مفضية إلى حسابه إذا لم يكن الحليف كفؤا له وندا".

حدود سياسة محالفة الشيطان

كذا وصلت الوثيقة إلى الإيحاء بأن سياسة مصر في علاقتها مع الاتحاد السوفيتي كانت أقرب إلى محالفة الشيطان (مستعيرة هذا الوصف من مقدمات العالمية حين تحالفت بريطانيا مع الاتحاد السوفيتي)، ومشيرة في الوقت نفسه (بقدر كبير من الحياء) إلى أن هذا التحالف انتهى لمصلحة الشيطان لا لمصلحة مصر. وقد لمزت الوثيقة بكل وضوح تشكيل وزارة عزيز صدقي الذي لم يكن معظم موقعي الوثيقة يرتاحون إلى شخصية، ولا إلى علاقته برجال الثورة، مستعينة على هذا الابتعاد الواضح بما أعلنته مظاهرات الطلبة في ذلك الوقت:

“السيد الرئيس..

لقد عبرت حركة الطلاب الأخيرة عن مشاعر القلق تنتاب مصر على مصيرها، قلقا فجره التشكيل الوزاري الأخير. إن الشعب قد ازداد شكا في قدرة الأوضاع الراهنة على تحرير مصر.

" إن الموقعين على هذا الخطاب يقدرون ما تبذلون من جهد صادق مخلص من أجل الوطن. على أن تبعات مصر اليوم تبعات كبرى.

" التبعات الكبرى لا يقوى على حملها إلا العصبة أولو القوة والاقتدار والشجاعة من أشرف الرجال.

" إن كل الشخصيات الوطنية التي عرفت بولائها لمصر ولثورة 23 يوليو، بشجاعة الرأي والاقتدار ينبغي أن تدعى لمناقشة شئون الوطن العامة، واقتراح جبهة وطنية تتولى تخطيط سياسة النضال الوطني من أجل التحرير.