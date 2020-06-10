مواطنون من الدرجة الثانية.. كيف كشفت المظاهرات زيف المواطنة في أميركا؟

يبدو أن المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي بدأت كثورات عفوية للغضب بعد وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس قبل أيام قليلة، قد تماسكت في حركة وطنية احتجاجًا على العنصرية النظامية. وقد سار الآلاف في المدن الكبرى مثل نيويورك وسياتل، وجماعات أكثر إحكاماً في المدن الصغيرة، منددين بنظام إنفاذ القانون المعطل الذي اتسم بالظلم العنصري.

وجاء تدفق النشاط في وقت أكد فيه وباء الفيروس التاجي على العديد من التفاوتات العميقة في المجتمع، كما أزال المنافسة على اهتمام الجمهور من خلال تعطيل العمل والمدرسة والترفيه، موجة الاحتجاجات في المدن الأمريكية بعد وفاة جورج فلويد لا ينبغي أن تكون مفاجأة. على الرغم من رئاسة باراك أوباما ذات الفترتين، لا تزال الولايات المتحدة تتشكل بالعنصرية، كما يقول ميودراغ سوريك.

قبل أكثر من نصف قرن، شرح زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور سبب خروج السود إلى الشوارع في الولايات المتحدة، إنه لأمر مرعب أن نرى كيف تغير القليل منذ ذلك الحين، مرة أخرى، يتظاهر الآلاف ضد العنصرية ووحشية الشرطة. ومرة أخرى، لا أمل لديهم في أن يتغير أي شيء، على الرغم من الاحتجاجات، سيستمر معظم السود في تفويت حصتهم من الرخاء في الولايات المتحدة، وسيستمرون في كسب أقل من البيض. سيظل الكثيرون يفتقرون إلى فرصة تحسين أنفسهم، وسيظلون مجبرين على إرسال أطفالهم إلى مدارس غير ملائمة. سيظلون أقل عرضة للتغطية بالتأمين الصحي، ولديهم متوسط ​​العمر المتوقع أقل، ومن المرجح أن ينتهي بهم المطاف في السجن، ولعقوبات أطول. كل هذا ببساطة لأنهم ليسوا بيضاً.

فالسود لا يحتجون في عشرات المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لأنهم يشعرون بأنهم يعاملون باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما زعم أحد المعلقين. إنهم يحتجون لأنهم بالفعل مواطنون من الدرجة الثانية، على الورق، كل مواطن أمريكي متساو أمام القانون. لكن في الواقع، توقف الشرطة الأمريكية الناس في الشارع لمجرد ظهورهم، حتى عندما لا يُنظر إليهم كمشتبه بهم. وإذا ارتكبوا خطأ وحشيًا أثناء هذا الاعتقال، كما هو الحال في جورج فلويد، فإنهم غالبًا ما ينكرونه. ومما يزيد الطين بلة أن مكتب المدعي العام المحلي كثيرا ً ما يكون متواطئاً في مثل هذه المحاولات للتستر

الاحتجاجات لا تكفي

في الولايات المتحدة، لا يتم مراقبة السلطات المحلية من قبل هيئة عاملة مستقلة. هناك الكثير من المخالفين للقانون يجلسون في سيارات الشرطة يتظاهرون بأنهم حماة القانون، والعديد من الناس البيض الذين يتحملون ببساطة الأفعال البغيضة التي يرتكبها هؤلاء الضباط، ولكن لا يكفي الاحتجاج على الشر فقط. يجب إيقافه. حاول أول رئيس أمريكي أسود، باراك أوباما، القيام بذلك لكنه فشل في النهاية.

خلال فترة ولايته في المنصب، قتل شرطي في فيرجسون بولاية ميسوري مايكل براون، رجل أسود غير مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا، بثماني طلقات، مما أثار احتجاجات على الصعيد الوطني، وخلال رئاسة أوباما أيضًا، أجبر النيويوركي الأسود إريك غارنر على إخراج عبارة "لا أستطيع التنفس" قبل وفاته. قبل أيام، لهث جورج فلويد بنفس الكلمات الأخيرة عندما ضغط ضابط رقبته على الأرض بركبته لتسع دقائق تقريبًا

العجز في مواجهة العنصرية اليومية

قد يقود رؤساء الولايات المتحدة أكبر جيش في العالم، لكنهم لا يزالون عاجزين في مواجهة العنصرية اليومية التي يديمها مواطنوهم. بالطبع، على الأقل يجب أن يكونوا قادرين على إدانة هذه الظلم وإظهار التعاطف لضحايا وحشية الشرطة، إذا كان فقط لتجنب تأجيج المزيد من الغضب والعاطفة، ولكن، كما كان متوقعًا، فشل الرئيس دونالد ترامب فشلاً ذريعاً حتى في هذا الصدد، حيث أظهر قدرًا من التعاطف مثل سقوط نيزك في حقل من الزهور. يراقب ترامب فقط إعادة انتخابه، ويعتقد أنه قادر على كسب ود الناخبين البيض ببلاغته العسكرية. هذه الاستراتيجية قد تؤتي ثمارها بالفعل في نوفمبر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الولايات المتحدة.

ما حدث لجورج فلويد للأسف ليس حالة معزولة. كانت هناك آلاف الحوادث المماثلة. ولا يؤوي التحيز ضد السود من قبل ضباط الشرطة ومحامي المقاطعات والقضاة فحسب، بل من قبل المدرسين وأرباب العمل أيضا. هذه الاحتجاجات موجهة ضد هذه العنصرية اليومية، ولكن لأنه جزء كبير من الحياة اليومية في الولايات المتحدة، فإنه لا يزال من الصعب مكافحة. لسنوات، كان نشطاء حقوق الإنسان يطالبون بتحسين التدريب لضباط الشرطة الأمريكية.

على مدى عقود، كانوا يدعون إلى مراقبة مستقلة للعمل الذي تقوم به الشرطة ومحامو المناطق، ولقوانين الأسلحة الأكثر صرامة. ولكن حتى الآن، لم يحدث سوى القليل، ومع ذلك، بقدر ما قد يتعاطف المرء مع قضية المتظاهرين، لا يزال يجب القول أن العنف لا يؤدي إلى شيء. لا يمكن الدفاع عنها، ناهيك عن التبرير. وأعمال العنف لا تعطي سوى المزيد من المعلومات عن التحيزات التي يحملها العديد من البيض. إذن ما تبقى؟ وكما قال مارتن لوثر كينغ جونيور: "يجب أن نقبل خيبة الأمل المحدودة، ولكن لا نفقد الأمل اللامحدود". من المسلم به أن ذلك لن يكون له سوى القليل من الراحة لعائلة جورج فلويد.