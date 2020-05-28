أمهات تسربن من ذاكرة أبنائهن!

إلى السيّدة التي ما أدركتُها إلّا بين الكلمات، آسَف على ورقتي كلّما قررت أن تحتضنكِ في الوقت الذي أبعدتِني بهِ عن حضنكِ بقسوة جارحة وحرارة الدمعِ ذاتُها لأنّي لا أزال طِفلًا لم يتعلّم الطريقَ إليكِ، لكنّي تعلّمتُ مُبكرًا أن الشمس لا تُبدّل أسنانَ الأطفال إن لم تُشارِكهم أمامهاتُهم في أغنيتها، وأنّ الألمَ تمتصُّه دعواتِهن، فقدتُ أسناني كلّها واستوطن الألم، لم يستغرقِ الأمر أكثر من قراركِ بالرحيل.

أمّي، وفي كلّ حرفٍ هجأتُه بينما أكتبها بكيت، أنا أشعر بالغرابة عند بابك، تمنّيتُ لو أنّي رأيتُ لونُ النورِ في ليلٍ هرَع فيه كلّ الأطفالِ يطرقون أبواب غُرَف الأمّهات فأمِنوا من وحش السرير، وقد هرعت لكن بابكِ كان موصدًا والتهمني الخوف حتى شابَت قدماي وما استطعتُ الوقوف. كنتُ طفلًا بينما تحدّث الأقرانُ حولي عن كعكاتِ أمهاتهم وتباهَوا بحرصهنّ عليهم، انسحبتُ رويدًا من الحديث وتكوّرتُ على قطعة الحلوى التي اشتريتها في طريق المدرسة، حاولتُ أن أكون طفلًا كالباقين، لكنّكِ لم تصنعي من نفسكِ أمًّا جيّدة لأكون مثلهم.

سابَقتُ الطفولة على عجلٍ غلّفتها ببقايا شريطٍ ملوّن أُداري بِه نزف الشعور. خرجتُ إلى مراهقتي أبحثُ عن أيّ شعورٍ يُجرّدني منكِ، حاولنا الرِفاق فخذلوا، أخلصنا الأحبة فغابوا دون لقاء، لم أَلُم أحدًا قطعًا، فأنا أتذكّر جيّدًا أنّكِ كنتِ الغيابَ الأول والخيبة الأولى، أنكِ كنتِ أُمي التي لا تعرف طعامي المفضّل، أُدمِيتُ بينما كنتِ تختارين لون حذاءٍ يناسبُ شالتك. مررتُ بأوقاتٍ عصيبة، أحداثٌ أفهم كم كانَ عليكِ أن تُشاركيني بها وأن تهوّني عن ألمي، أن تكوني أمًّا حقيقيّة يمكنها أن تضع الغطاء على جسدي لأنها تشعر ببرودتي قبل أن أشعر أنا، يُمكنها أن تسلبَ منّي غصّة المرارة دون أن أختنق، كان بردًا قارِصًا، كان حديثًا طويلًا هدّه الموتُ ألف مرًة.

أنا طفلٌ لم يكبر بعد، لا زلت أنتظرُكِ لتسأليني عن واجبي، ولتقرأي على جرحي قرآن عينيكِ، ولتذكريني بصلاة الفجر، أنا طفلٌ لم يكبر بعد، لا زلت أنتظر صوتك، دعوتك، لا زلتُ أنتظر أن أكبر معكِ لتكوني ليَ كلّ الرِفاق، لكن قدِمَ الرِفاق وتبدلوا وعادوا، ولا زلتُ أنتظرُكِ. أنا أصغر أطفالِك، أنا الذي حاولتُ عبثًا تناسيكِ، أنا الذي تركتني للعالم يفترسني، أنا الذي لا أحفظ ملامحك وأنا ابنكِ، أنا كنتُ خياركِ الذي تخلّيتِ عنه.

أمّي، اشتقتُ لكِ، احتجتُ وجودكِ الذي أعرف أنّه لن يعود، ليس لشخصكِ الذي لا أعرفه لكن لأنّكِ اخترتِ قبلنا أن تكوني أمًا، والأمهاتُ هم وحدهم من نحتاجهم حين يستوطننا اليأس، هم وحدهم من يعرفون مواطن قوتنا ويلمسونها فتسطع، لكنّكِ لم تفعلي، لقد رحلتِ وحسب، احتجتُ أن أشعر بالشيء الذي يشعره شخصٌ يملكُكِ حين ينطقها، احتجتُ أن أفهم ما الذي يعنيه أن تحتضنيني قبل أن أمضي، رحلتِ أسرع مما كان لي أن أعرفكِ.

ليت لو أنّي لم أعرف أن بضع حياة الإنسان أُمّه، لما عانيت منكِ كلّ هذا الفراغ. لقد صار عُمري عقدان إلّا سنتان، أرأيتِ تعلّمتُ الحساب جيّدًا، لكن للأسف أصابع يدي لا تزال عشرًا وأصابُعكِ غابت قبلَ أن أُكمِلَ عدّ أعماري عليها، فاستقرّ بيَ العمر عند آخر يدي، ولم أكبُر، شاخت جدائِل شعري ولم تُنقّلي أنامِلكِ بينها فتحيا، ليتكِ لم تجعلي منّي ابنًا إذا ما كنتِ لا تستطيعين القيام بدوركِ كأمّ، أو على الأقلّ لو علّمتيني كيف يعيشُ الأبناءُ دون أمهات.

الأمهات أعمار لا تُعاشُ إلّا مرّة واحدة، وحين يرحلن ستقع شمعةُ الميلاد على أطراف الحياة فتشبّ فيها نارٌ تحرقها وتشوّه محيّاها ولن يبقى لنا نفَسًا نُطفئُ بهِ شُعَل الأعوام الآتية، سنكبُر دون أعيادٍ أو أغنياتُ، وسيكبُر الحريق حتّى يُصيب أركانَ الفؤادِ فنُهزمُ في ليلةُ يوصد في ظلامِها باب الغرفة الذي كانُ يصِلُ إلى أحصانِهنّ، إلى ملاجِئِ مواجِعنا، نكبُر والطفلُ لازال مُنتظرًا أن تذكّريه أنّه نسي معطفه وأنّ حبل حِذائِه مُنفلت، وقعتُ في جَمعٍ هائِل أصابتني خشونة الأرض. سِرتُ في طريق مليءٍ بالأولادِ الذين تشبتوا بأيدي أمهاتهم واختاروا معهنّ أشكالَ ألعابهم، كانت تقودُهم الضحكات، التوطّنُ والبلادُ مُغتربة، الكلمات التي استرقت الاستماعَ إليها مُتعمّدًا.

سِرتُ بحقيبة مُثقلة بالواجِبات التي سأجهلُ معظمها ولن أسألك، بزيّ المدرسةِ الذي لم أتمكّن من كيّه بطريقة جيّدة، بشَعري الذي ما استطعتُ تمشيطهُ فتركتُه منتفلًا على كتفي حتّى جدّلته معلّمتي، سرتُ وأصبحتُ شابةً أشادَ الجميعُ بِها تاركين الدعاء لوالديها على أعتاب السماء، لكنّ طيف الدعاء الذي يخصُّكِ بقي معلّقًا في السُحب ولم يصِل، أصبحتُ في أمثال النساء دونكِ حتّى حدّثتني امرأة لها ابنتان : " إنتِ فتاة رائعة، بتمنّى تكوني بنتي" شكرتُها وهمستُ في نفسي ليتَ أُمّي تعلمَ أن ابنتها أمنيةُ أمٍّ أخرى، ليتها تدري أنّي سأجعلُ من نفسي فخرًا لها، لكنّكِ كنت بعجلةٍ ولم تنتظري.

ستكبرين أنتِ أيضًا لكنّكِ لن تكوني جدّة وإن امتلأ البيت بالأحفاد، ستُخفقين في ذلك كما فشلتِ كأمّ، ستحتاجين إلى عكّاز وإلى أسماءٍ تنادينها لتخفف عنكِ أثقال الشيخوخة، سيخنقكِ هدوء الزمن، وستهترئ كلّ الجماداتِ التي فضّلتها عنّا، لن تُشارككِ أيّ يدٍ مائدة الطعام ولن تُنسجَ تحتَ سقفكِ قصصًا نرويها لأطفالنا إن كانوا، لم تتخلَي عن أربعة أطفال، لقد كانوا أربعة أجيال.

كان أكثر ما اكتسبته منكِ هو خوفي من أن أكونَ أمًّا، تُرعبُني فكرة أن أُشبِهك ألا أتمكّن من البقاء والثباتِ أمام اختياري بأن أُنجِب وأُربّي، أخاف أن أترك أطفالًا يُعايشون هذه القسوة كلّها، كان عصيًّا عليّ تجاوز هذا ولم أستطع بعد، على الرغم من كلّ القوّة التي أُلهمتُها لا أزالُ لا أقوى، فتخيّلي لو كان الطفل الذي سأتركه أقلّ قوّة، ماذا يُمكنُ أن يفعل؟