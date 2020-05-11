البروباغندا العالمية.. أردوغان والاقتصاد التركي

هل يعقل أن تصبح دولة منتجة في أكثر من مجال ومنها الغذاء وهوا الأهم مثل تركيا في خطر أكثر من دول العالم النامية المستهلكة نعم هذا يمكن في بعض الوسائل الإعلامية والعربية والكثير من الدول النامية وهي دول بالأساس تعيش جوائح على المستوى الإنساني والاقتصادي وغيرها وليست دولاً ناجحة من قبل جائحة كورونا وتحاول أن تغطي فشلها بالتوجه إلى مكان وزمان آخر ولكن عندما يأتي الحديث عن الاقتصاد التركي في حين أن اغلب الدول الاقتصادية الكبرى الآن تتجه إلى أزمات اقتصادية تاريخية مع ازدياد عدد سكانها والاستهلاك وتقدم مخاطر الإنتاج لكن لماذا تركيا تبقى في الواجهة؟ لماذا يغضب المنتج التركي أعداء تركيا وهم مجبرين على استخدامه حتى أن تركيا مع ألد أعدائها كانت تُمثل حل الطوارئ الذي ينقذهم في اللحظات الأخيرة ليس حبًا في منتجاتها ولكن طمعًا في جودة المنتج وقلة التكاليف والآن أستطيع أن أخص بالذكر الدول الإسلامية وتركيا لأن في أساسها أيضًا تتبع الشريعة الإسلامية على مستوى الإنتاج.

وكأن خسارة مصر لحوالي 8 مليارات دولار من احتياطاتها الأجنبية أمر جانبي ومشكلة سداد الديون وارتفاع الفوائد عليها وأن تسجل السعودية عجزًا في الميزانية بمقدار 34 مليار ريال وتراجع الايرادات 22٪ في الربع الأول وتسجيل هبوط حر للأسهم الخليجية بحسب cnbc وأن تفقد الليرة اللبنانية أكثر من 62٪ من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمر جانبي وأن نرى في أمريكا التي تعتبر من الدول مرتفعة الدخل المئات يصطفون لساعات من أجل الحصول على الغذاء طبيعي جدًا وأن تصل ديون الأسر الأمريكية أيضًا إلى نحو 14.3 تريليون دولار وأن يضطر الفدرالي للجوء إلى الفائدة السالبة وأن يقفز عجز الميزان التجاري بأكثر من 12٪ ويفقد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة بحسب منظمة العمل الدولية أيضًا أمر طبيعي أن يلغي الاتحاد الأوروبي الشروط المعتادة لاستخدام صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو وتقترح فرنسا صندوق إنقاذ أوروبي يتراوح بين 150 – 300 مليار يورو سنويًا وأن يتوقع المركزي الأوروبي ارتفاع الاقتراض في منطقة اليورو بأكثر من 1.6 تريليون يورو وأن تعلن وزيرة الاقتصاد الاسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 9.2٪ في 2020 وأن يصرح وزير المالية البريطاني بأن الناتج الإجمالي المحلي قد يهبط لأكثر من 30٪ في 2020 في ظل أزمة كورونا أيضًا أمر طبيعي!

كذلك الأمر حين تفقد الصين صاحبة اعلى احتياطي أجنبي في العالم أكثر من 47 مليار دولار وتعلن اليابان عن حزمة قرارات دعم مباشر ووضع اقتصاد البلاد في حالة طوارئ اقتصادية وتعلن تحفيزات بأكثر من 990 مليار دولار أيضًا أمر طبيعي، وتطول القائمة العالمية مع اعتبارها آثارًا جانبية طبيعية! ولكن أن تهبط قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بما يقارب 0.3٪ منذ ذروة الهبوط في 2018 ونحن في أزمة كورونا هي الكارثة الكبرى من بين الاقتصادات، لماذا هذا الصخب الإعلامي غير المفهوم؟! وما الذي يستفيده أعداء تركيا من فقدان قيمة عملتها؟ ولماذا يعملون على ذلك؟ هل هي مشاكلهم تجاه الرئيس أردوغان هي الدافع؟ أم أن نجاح تجربة الاقتصاد التركي هي ما يؤرقهم؟ أم لا غاية لهم سوى ضرب الشعب التركي؟! لم يفكروا قليلًا حتى في إدارة مصالحهم في ظل الأزمات عن طريق التحالفات الاقتصادية ولم يفكروا أن الاقتصاد شيء يخص الشعوب قبل أن يخص الحكّام وأن محاولة تدمير أي اقتصاد أو دولة سينعكس عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكم من الصعب جدًا إخفاء المعلومات مع سرعة انتقال المعلومة التي نعيشها اليوم لم يدركوا إلى أين وصلت أرقام الاقتصاد التركي في خلال 18 عام وكيف تعاملت تركيا مع أزمة كورونا اقتصاديًا اجتماعيًا وصحيًاـ نحن لا ندعي أننا نجحنا ولكننا برأيي الشخصي على الطريق الصحيح في ما يخص القطاعين الصحي والاقتصادي وعلى المستوى الدولي والأرقام تثبت ذلك وتصريحات بنك النقد الدولي بأن تركيا بعيدة جدًا عن طلب الدعم من الصندوق وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد التركي سيعاود النمو بمعدل 4.5 في 2021 ومعدلات الفائدة المنخفضة التي وصلت إلى 9.75٪ وأيضًا بما تملكه تركيا من احتياطات النقد مع الذهب والتي تُقدر بنحو 118 مليار ما بين نقد أجنبي وذهب، وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري في نهاية 2019 حيث وصل إلى نحو 30 مليار دولار مقابل 54 مليار دولار في 2018 وارتفعت قيمة الصادرات على أساس سنوي لأكثر من 180 مليار دولار مع انخفاض الواردات بما يقارب 9٪ على أساس سنوي وشهدت نمو في الفترة ذاتها من الناتج المحلي بأكثر 6٪ من الربع الرابع في 2019 وأهمها نمو قطاع الزراعة 2.5٪ وقطاع صناعات الألبسة بحوالي 6٪ وقطاع الخدمات ومنها البناء بأكثر من 6.2٪ وقد تحقق معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي بنسبة 1.9٪ في الربع الرابع لعام 2019 وزادت نفقات الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 6.8٪ وفي هذه الفترة ساهم الاستهلاك الخاص على النمو بنسبه 3.9 نقطة في حين ساهم الاستهلاك العام في النمو الاقتصادي 0.4 نقطة وغيرها من الصناعات والمعدات والتجهيزات العسكرية وتصدير السيارات وقطع تبديلها والمواد الكيمائية والقطاع السياحي والخدمات وارتفاع جوده المنتج وانخفاض التكاليف.

ونلاحظ أن تركيا تعتمد بمجهودها الكامل في بناء اقتصادها ولم تعتمد مثلًا على النفط أو الغاز أو غيرها من الموارد التي لا تحتاج إلى تصنيع أو مجهود في التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي حتى أصبحت تركيا مركزًا استراتيجيًا جاذبًا لبعض الوكالات العالمية لسببين وفرة وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وغيرها وتوفر الامدادات الحكومية من غطاء لوجستي وبنية تحتية تجذب المستثمرين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنوع الاقتصاد التركي وأن قيمة الليرة التركية أمام الدولار لا تعكس بالضرورة قوة الاقتصاد التركي كما أن لها ايجابياتها على المصدرين وسلبياتها على المستوردين

وفي حال استطاعت الحكومة التركية أن تنهض بالاقتصاد التركي وتمتلك خبرة كبيرة في إدارة الأزمات من الممكن جدًا أن تخرج منها اليوم باقل الأضرار خاصةً وأن أزمة الليرة التركية أزمة مفتعله من بعض المصارف الخارجية والتي خططت مع دول أخرى تسعى للإيقاع بتركيا من بعد عدة محاولات داخلية كان أخطرها محاولة الانقلاب الأخيرة وفي نهاية الأمر تركيا دولة وشعبًا تعمل على الوصول لأكبر قدر من الأصدقاء الخارجين في كافة المجالات منها الإنساني والاقتصادي والعمل على تصحيح المفاهيم مع شعوب العالم وأهمها الشعوب العربية. ‎