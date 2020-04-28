من دراما التسفيه إلى دراما التزوير والتصهين

منذ انطلاق الثورات العربية، انطلقت أشياء كثيرة، كشفت عن أوراق وأقنعة التزييف الثقافي والفني الدائر في فلك النظام الرسمي العربي، استهبال العقل واستهدافه بكم هائل من برامج التسفيه والانحطاط، لم يغب عن بعض الشاشات، وعن برامج الشركات المنتجة للأعمال الفنية بعضها مجد دور العسكر في حياة المجتمعات العربية، وأهمية الثورات المضادة والبعض الآخر خدم رواية العسكر بمحاربته "للإرهاب" وبعض الأعمال الفنية لم تخف ممارسة الاسفاف تحت بند "الترفيه" في لبوس أمنية وعسكرية تضخم الحاكم، كما درجت العادة في المواسم الرمضانية السابقة، أن تقدم بعض الشركات الخليجية المنتجة للأعمال "الفنية" في أبو ظبي والرياض ودمشق والقاهرة، تقديم فنون مختلفة باذخة الترف "صادقة " في الهدف القارئ لمستقبل التعويل على ما يهذي به البعض على أنها باتت مسلمات في الواقع العربي المتطور في موسمه الحالي من دراما التسفيه الى دراما التصهين للتطبيع مع المحتل والمستبد في آن واحد.

لا نريد إكمال ثلاثين يوم من الشهر الفضيل، لإكمال مشاهدة بعض الأعمال الدرامية لنتعرف القصد منها، من أم هارون إلى مخرج 7، تكفي بعض المشاهد وفصاحة التعبير للمقصد والمعنى، وهذا لا علاقة له لا بالنقد ولا بتقييم الأعمال الذي لا يدخل في صلب الاختصاص، إلا لمحاولة تزوير وتسخيف وتشويه حقائق تاريخية وثابتة للنيل من عقل المشاهد العربي أن للصهيوني حق في متأصل بغير ما ينادي به أصحاب الأرض الأصليين الذي يُحملون مسؤولية إزعاج محتليهم ومسؤولية دفاعهم عن مقدسات العرب والمسلمين وعن أرضهم، ولوكان هناك ذرة من كرامة لاعتبرنا التزييف المرعب بصفاقة لتاريخنا ومعتقداتنا هو هزيمة أخلاقية وعار جديد يتحف أصحابه.



"العدو هو الي ما يقدر وقفتك معاه ويسبك أكثر من إسرائيل، شو قصدك يعني: قصدي دخلنا حروب مع إسرائيل عشان فلسطين، قطعنا النفط عشان فلسطين، ويوم صارت عندهم سلطة دفعنا لهم رواتب"، هذا الحوار من عمل "فني" اسمه مخرج 7، لم نشهد أي حرب سعودية من أجل فلسطين الطائرات والدبابات والمدفعية موجودة على الحد الجنوبي تحت اسم "التحالف العربي" والنفط وكل ميزانياته يذهب لأمريكا ولتمويل ما قدمنا له من ثقافة الانحدار إلى مقاومة الثورات وتمويل العصابات في سوريا واليمن وليبيا، وتريليونات الدولارات شفطها ترامب وإيفانكا وكوشنير ودفع ثمن لوحة مزيفة ويخت وقصر، تبديد القدرات والمقدرات بذريعة القضية الفلسطينية يعرفه الشارع العربي، والذرائع التي حملها معسكر الطغيان والاستبداد عن "فلسطين" بالأمن والاقتصاد والسياسة والمجتمع.

في مقلب الممانعة لا يختلف الأمر كثيرا حتى في تقديم أعمال درامية تاريخية تهرب للفنتازية التاريخية لتقول أن المساعدات التي جمعت من أجل فلسطين أيام الانتداب الفرنسي تبرر لأنظمة اليوم المضي قدما في سحق مجتمعاتها وقتلهم وتهجيرهم بذريعة الدفاع عن "طريق فلسطين" دون الحديث عن فرع فلسطين ودراما المسالخ البشرية، وتقطيع الجثث في الزنازين والقنصليات الدبلوماسية.

فلسطين صحيح عبء على النظام الرسمي العربي المستعجل حدوث تطبيع وتصهين كامل يضمن له مستقبل توريث الوظيفة، لكنها لم تكن عبء على شارع عربي لم يترك مناسبة دون التعبير عن انتماءه لقضيته التي لا يراها تخص الفلسطيني وحده كما أرادت وتريد ثقافة النظم السائدة والبائدة، ففي عصر وثقافة أنظمة الطغيان والاستبداد والانقلابات العسكرية التي تعكس ثقافة تمجيد الحاكم والذات للنيل من مستوى التعاطف الأخلاقي والإنساني والقيمي وتاريخي ليس مع قضية فلسطين، بل مع كل القضايا ليصبح التنمر والاستئساد على الذات والشقيق هو المسيطر في دراما التسفيه والتصهين. الوجه الفني في الأنظمة القمعية الممثل لوجه نظر النظام القائم، إهانة لحضارة وثقافة مجتمعات عربية وإسلامية، وتشويه متعمد ومقصود لقيم ثقافة يمارس عليها استبذال كل ما هو خير ونبيل وقيم في تاريخنا وتراثنا، تسليط ثقافة التصهين والتطبيع وتحكيم حفنة سخيفة من دراما تافهة في التشويه والمعنى ولا تمثل قيم في أثمن ما نملك ويملك الشارع العربي.

ليس في تبشيع وتشويه صورة فلسطين والفلسطينيين وتجهيز دراما تطبيع وتصهين تقبل بالمحتل والطاغية، أية فائدة سوى تقعر اصحاب الصورة والصوت والكلمة في قاع العار والانحطاط، وأنا شخصيا لست من الذين يفصلون الفن عن السياسة ولا الفنان عن مواقفه الأخلاقية والقيمية، لا يهمني الأدب ومؤلفاته الضخمة، ولا المثقف وكاتب السيناريو الهارب من متاريس الجثث ماسحاً ومادحاً سكين وبرميل ومنشار ومشنقة الحاكم، ولا الفنان بأوسكاره إذا كان سينتهي عند أقدام طاغية وسفاح، وينتشي بعنصرية ونرجسية تخدم التصهين والتطبيع مع عدو الإنسان في الشارع لا على الشاشة، لأن مهمة الفنان والأديب والمثقف والسياسي ليست مقتصرة على ما ينتجه في حقله هو مطالب أن يكون صاحب مستوى يليق بما يدعي، والحقيقة في مواسم الطغاة والقتلة والمحتلين، هناك ما يليق بالتعبير عن سذاجة الأشياء كلها.