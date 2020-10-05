5 أسباب تجعل صلاح أفضل لاعب في البريميرليغ

شهد مستوى محمد صلاح تطوراً عظيماً في السنوات القليلة الماضية، وشاهدناه يأتي من دكة تشيلسي وتذبذب المستوى إلى أحد أفضل لاعبي العالم في فترة ليست بالكافية من أجل الصعود بهذا الشكل المبهر، ليفربول هذا الموسم يسعى للحفاظ على لقبه في ظل تقلب في مستوى منافسه المباشر مانشستر سيتي، الريدز حقق الموسم الماضي لقب الدوري بعد انتظار 30 عاماً ولن تقبل الجماهير بالابتعاد عن اللقب مرة أخرى. في كل موسم نرى صلاح آخر عن صلاح الموسم الذي قبله، نرى صلاح يتحسن في جوانب لم يكن يجيدها، نراه يطور مهاراته أكثر فأكثر، ومع بداية هذا الموسم صلاح يقدم مستوى جيد كبداية ويؤثر في المباراة حتى بدون تسجيل الأهداف.

لماذا صلاح هو أهم لاعب في إنجلترا؟

حامل اللقب

كما ذكرنا فطموح ليفربول هذا الموسم وعلى رغم أن النادي الإنجليزي لم يقم بتعاقدات كبيرة (باستثناء ألكانتارا) يسعى للحفاظ على لقب الدوري ولما لا حصد لقب دوري الأبطال مرة أخرى، تشكيلة ليفربول قوية ومتوازنة وثابتة منذ فترة، وعندما نرشح ليفربول للألقاب ونتحدث على مكانته وقوته في أوروبا وإنجلترا فيجب أن نذكر دور محمد صلاح وأهميته للدوري الإنجليزي، فإن الأضواء مسلطة عليه وعلى ما سيقدمه هذا الموسم، وهل سيظل صلاح بنفس المستوى ويعود للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

لاعب عربي

ما يميز محمد صلاح عن باقي اللاعبين أنه لاعب عربي مصري وليس لاعباً من أوروبا، وعلى الرغم من وجود عدة لاعبين من خارج أوروبا ولكن صلاح دائما ما يقارن بباقي اللاعبين من أوروبا، فلا نجد الصحافة الإنجليزية تهاجم صلاح بشكل دائم كما يحدث في صحافة إسبانيا وغيرها من الصحف ضد اللاعبين القادمين من خارج البلاد. تألق عدد من اللاعبين عرب في أوروبا وإنجلترا، ولكن أرقام صلاح وثبات مستواه وقيمته بين اللاعبين الآخرين يضعه في مكان آخر وتجعله لاعباً مميزاً ومهماً لإنجلترا وللدوري الإنجليزي.

تأثيره داخل الملعب

خسر ليفربول خسارة مذلة أمام أستون فيلا بسبعة أهداف ولكن رأينا صلاح يسجل هدفين ويحاول حمل الريدز مرة أخرى في المباراة والعودة بهم، ولكن كانت مباراة غريبة لا أحد يستطيع توقعها وانتهت بنتيجة ثقيلة على رغم من محاولات صلاح، تأثير صلاح في المباريات الأربع الأولى في الدوري وتحسنه في بناء اللعب والحفاظ على الكرة واللعب في المساحات الضيقة، هذه المهارات لم تكن موجودة في صلاح قبل ثلاث موسم، وأصبحنا نرى كيف يكون صلاح اللاعب الأكثر مراقبة في المباريات ولم يعد دور صلاح مقتصراً على التسجيل.

الجماهيرية الكبيرة

لدى صلاح جماهيرية كبيرة على مستوى العالم وليس فقط في الوطن العربي أو إنجلترا، فنرى صلاح عندما يذهب إلى أمريكا من أجل لعب الجولة التحضيرية نجد جماهيرية كبيرة تنتظره، وعندما ذهب إلى قطر في بطولة كأس العالم للأندية واستقبال اللاعب من المطار بشكل خاص من جماهير مصرية وغير مصرية، عندما وصل إلى تركيا ولعب كأس السوبر الموسم الماضي وجدنا دعم كبير من الجالية العربية في تركيا ومن الجماهير التركية حتى فحب الجماهير لصلاح ليس مربوط بأصله ولا جنسيته ففي كل مكان يوجد جماهير تحب صلاح وتدعمه وهذا ما يجعله أحد أشهر اللاعبين في العالم.

الاستمرارية

عندما ننظر إلى لاعبي كرة القدم عبر التاريخ دائما ما يتميز اللاعب الذي يقدم مستوى ثابت عن اللاعبين الآخرين، وهذا ما يجعل صلاح بين الأفضل في الجيل الحالي حتى أن بعض النجوم لم يوضعوا بين الأساطير بسبب الإصابات المتكررة وعدم ثبات المستوى. ومن أهم أسباب وضع ميسي ورونالدو في خانة الأفضل في التاريخ هو المستوى الثابت فمن بداية ظهور النجمين إلى الآن لم نجد لاعب يوضع أمامهم في أي مقارنة وهذا هو الإعجاز الذي من الصعب رؤيته يتكرر مرة أخرى.

نيمار جونيور ما يبعده عن المنصات هو عدم الاستمرارية والالتزام، جريزمان بعد أن كان على وشك التتويج بأفضل لاعب في العالم قدم اداء غريب أبعده عن المنافسة وغيرهم من اللاعبين. ونجد صلاح لديه استمرارية والتزام مختلفين عن باقي اللاعبين وهو ما ضمن له الاداء الكبير بالإضافة للموهبة الكبيرة، ومازالت الجماهير تنتظر الكثير من صلاح وتنتظر عودته إلى المنافسة على الحذاء الذهبي أصبح لابد منها.