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رياضة|قطر

كأس آسيا.. الأردن يبلغ نصف النهائي لأول مرة في تاريخه

النعيمات وعلوان يحتفلان بتأهل الأردن التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا (غيتي)
2/2/2024-|آخر تحديث: 2/2/202406:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حقق الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما تغلب 1-صفر على منتخب طاجيسكتان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف لاعب طاجيكستان لتتجه إلى داخل شباكه.

ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع أستراليا وكوريا الجنوبية، والتي تقام في وقت لاحق اليوم.

جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم آسيا

المصدر : رويترز