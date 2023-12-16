كأس أمم آسيا.. طريق "العنابي" المظفر نحو لقبه التاريخي في نسخة 2019
لمع نجم منتخب قطر لكرة القدم في مشاركته الماضية ببطولة أمم آسيا 2019، وعاد من الإمارات مظفرا باللقب القاري الأول له في تاريخه.
كان مشوار العنابي في النسخة الـ 17 من المسابقة العريقة مثيرا وحماسيا، ومليئا بالانتصارات من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.
وسجل الهجوم القطري 19 هدفا، منها 9 أهداف حملت توقيع المعز علي الذي توج بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في البطولة.
دور المجموعات
- 9 يناير/كانون الثاني: قطر X لبنان 2-0
الأهداف: (بسام الراوي 65، والمعز علي 79)
- 13 يناير/كانون الثاني: قطر x كوريا الشمالية 6-0
الأهداف: المعز علي (9، 11،55، 60)، وخوخي بوعلام (43) وعبد الكريم حسن (68)
- 17 يناير/كانون الثاني: قطر x السعودية 2-0
الأهداف: المعز علي (54، 80)
🏅 المعز علي يستحوذ على كل الألقاب في #كأس_آسيا2019#beINAFC pic.twitter.com/YEQHTtkwl3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2019
دور الثمانية
- 22 يناير/ كانون الثاني: قطرx العراق 1-0
الأهداف: بسام الراوي (62)
ربع النهائي
- 25 يناير/كانون الثاني: قطر x كوريا الجنوبية 1-0
الأهداف: عبد العزيز حاتم (78)
نصف النهائي
- 29 يناير/كانون الثاني: قطر x الإمارات 4-0
الأهداف: خوخي بوعلام (22)، المعز علي (37)، حسن الهيدوس (81)، حاد إسماعيل (90+3)
⏱ FULL-TIME | 🇶🇦 Qatar 4-0 UAE 🇦🇪@QFA are through to the #AsianCupFinal for the first time ever! History! pic.twitter.com/hanlc0onmE
— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2019
النهائي
- الأول من فبراير/ شباط: قطر x اليابان 3-1
الأهداف: المعز علي (12)، عبد العزيز حاكم (27)، أكرم عفيف (83 من ركلة جزاء)
⏱ نهاية المباراة:
بثلاثية تاريخيه في شباك الساموراي الياباني العنابي يحصد لقب #كأس_آسيا2019 🇶🇦🏆#نهائي_كأس_آسيا #اليابان_قطر #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/1R8kc3u6ZS
— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 1, 2019
مباريات منتخب قطر في المجموعة الأولى بأمم آسيا 2023
- 12 يناير/كانون الثاني: قطر x لبنان (ملعب لوسيل)
- 17 يناير/كانون الثاني: طاجيكستان x قطر (ملعب البيت)
- 22 يناير/كانون الثاني: قطر x الصين (ملعب خليفة الدولي)