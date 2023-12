كأس أمم آسيا.. طريق "العنابي" المظفر نحو لقبه التاريخي في نسخة 2019

لمع نجم منتخب قطر لكرة القدم في مشاركته الماضية ببطولة أمم آسيا 2019، وعاد من الإمارات مظفرا باللقب القاري الأول له في تاريخه.

كان مشوار العنابي في النسخة الـ 17 من المسابقة العريقة مثيرا وحماسيا، ومليئا بالانتصارات من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وسجل الهجوم القطري 19 هدفا، منها 9 أهداف حملت توقيع المعز علي الذي توج بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في البطولة.

الأهداف: (بسام الراوي 65، والمعز علي 79)

الأهداف: المعز علي (9، 11،55، 60)، وخوخي بوعلام (43) وعبد الكريم حسن (68)

الأهداف: المعز علي (54، 80)

الأهداف: بسام الراوي (62)

الأهداف: عبد العزيز حاتم (78)

الأهداف: خوخي بوعلام (22)، المعز علي (37)، حسن الهيدوس (81)، حاد إسماعيل (90+3)

⏱ FULL-TIME | 🇶🇦 Qatar 4-0 UAE 🇦🇪@QFA are through to the #AsianCupFinal for the first time ever! History! pic.twitter.com/hanlc0onmE

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2019