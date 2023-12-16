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كأس آسيا 2023|قطر

كأس أمم آسيا.. طريق "العنابي" المظفر نحو لقبه التاريخي في نسخة 2019

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 01: Players of Qatar celebrates their victory as Hasan Al Haydos lifts the trophy after the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar at Zayed Sports City Stadium on February 01, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Koki Nagahama/Getty Images)
العنابي توج بنسخة 2019 من دون خسارة (غيتي)
16/12/2023

لمع نجم منتخب قطر لكرة القدم في مشاركته الماضية ببطولة أمم آسيا 2019، وعاد من الإمارات مظفرا باللقب القاري الأول له في تاريخه.

كان مشوار العنابي في النسخة الـ 17 من المسابقة العريقة مثيرا وحماسيا، ومليئا بالانتصارات من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وسجل الهجوم القطري 19 هدفا، منها 9 أهداف حملت توقيع المعز علي الذي توج بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في البطولة.

دور المجموعات

  • 9 يناير/كانون الثاني: قطر X لبنان 2-0

الأهداف: (بسام الراوي 65، والمعز علي 79)

  • 13 يناير/كانون الثاني: قطر x كوريا الشمالية 6-0

الأهداف: المعز علي (9، 11،55، 60)، وخوخي بوعلام (43) وعبد الكريم حسن (68)

  • 17 يناير/كانون الثاني: قطر x السعودية 2-0

الأهداف: المعز علي (54، 80)

دور الثمانية

  • 22 يناير/ كانون الثاني: قطرx العراق 1-0

الأهداف: بسام الراوي (62)

ربع النهائي

  • 25 يناير/كانون الثاني: قطر x كوريا الجنوبية 1-0

الأهداف: عبد العزيز حاتم (78)

نصف النهائي

  • 29 يناير/كانون الثاني: قطر x الإمارات 4-0

الأهداف: خوخي بوعلام (22)، المعز علي (37)، حسن الهيدوس (81)، حاد إسماعيل (90+3)

النهائي

  • الأول من فبراير/ شباط: قطر x اليابان 3-1

الأهداف: المعز علي (12)، عبد العزيز حاكم (27)، أكرم عفيف (83 من ركلة جزاء)

 

مباريات منتخب قطر في المجموعة الأولى بأمم آسيا 2023

  • 12 يناير/كانون الثاني: قطر x لبنان (ملعب لوسيل)
  • 17 يناير/كانون الثاني: طاجيكستان x قطر (ملعب البيت)
  • 22 يناير/كانون الثاني:  قطر x الصين (ملعب خليفة الدولي)
المصدر : الجزيرة