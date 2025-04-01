موسيقى وغناء

بعد مسيرته الفنية المتميزة، رحل الفنان المغربي محسن جمال عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته مع المرض لفترة طويلة. وقد ودع الشعب المغربي الفنان الراحل في جنازة حافلة حضرها عديد من الفنانين.