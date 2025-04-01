موسيقى وغناء

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تامر حسني يوضح حقيقة مشاركته في مؤتمر طبي بعد سقوط حامل إضاءة وإصابة الحضور

تعرّض حفل النجم تامر حسني -الذي كان من المقرر انطلاقه مساء السبت في قصر البارون بحي مصر الجديدة بالقاهرة- لحادث مروع أدى إلى إلغائه، وذلك عقب سقوط حامل حديدي ضخم خاص بالإضاءة، مما أسفر عن وقوع إصابات.

Published On 27/4/2025
الفنان تامر حسني مواقع التواصل.

محمد رمضان يواجه انتقادات بعد ظهوره بملابس "غير لائقة" بمهرجان أميركي

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعا وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون بولاية كاليفورنيا، حيث رفع علم مصر وهو يرتدي ملابس اعتُبرت “غير لائقة”.

Published On 14/4/2025
الفنان المصري محمد رمضان من صفحته على انستجرام

جامعة كامبردج تمنح مغني الراب البريطاني ستورمزي دكتوراه فخرية

من المنتظر أن يحصل مغني الراب البريطاني ستورمزي على شهادة فخرية من جامعة كامبردج البريطانية التي وفر فيها منحا دراسية لطلاب من أصحاب البشرة السوداء، حسبما أعلنه هذا الصرح التعليمي المرموق أمس الأربعاء

Published On 20/3/2025
LONDON, ENGLAND - MARCH 01: (EDITORIAL USE ONLY) Stormzy accepts the Hip Hop/Grime/Rap Act award at The BRIT Awards 2025 at The The O2 Arena on March 1, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

المطربة وعد تعلن ارتداء الحجاب وحذف صورها: "سأستمر في عملي من دون تصوير"​

أعلنت المطربة السعودية وعد عن ارتدائها الحجاب وحذف صورها السابقة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام، وأوضحت أن القرار كان صعبًا للغاية نظرًا لطبيعة عملها وحياتها.

Published On 25/2/2025
المطربة السعودية وعد بالحجاب حساب waedhanan هنستجرام

نجوم الغناء العربي يحتفلون بيوم التأسيس السعودي

شهدت المملكة العربية السعودية احتفالات مميزة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لعام 2025، وشارك نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي في فعاليات غنائية وموسيقية متنوعة، ضمن أجواء احتفالية امتدت إلى أمسيات خاصة

Published On 22/2/2025
محمد عبده وراشد الماجد مواقع التواصل
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