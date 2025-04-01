موسيقى وغناء

أكثر من 1200 موسيقي ألماني يسجلون رقما قياسيا لأكبر فرقة روك
سجل أكثر من 1200 موسيقي رقما قياسيا عالميا في غربي ألمانيا أمس السبت بمشاركتهم في عرض حي لأكبر فرقة روك.
سجل أكثر من 1200 موسيقي رقما قياسيا عالميا في غربي ألمانيا أمس السبت بمشاركتهم في عرض حي لأكبر فرقة روك.
تعرّض حفل النجم تامر حسني -الذي كان من المقرر انطلاقه مساء السبت في قصر البارون بحي مصر الجديدة بالقاهرة- لحادث مروع أدى إلى إلغائه، وذلك عقب سقوط حامل حديدي ضخم خاص بالإضاءة، مما أسفر عن وقوع إصابات.
بعد مسيرته الفنية المتميزة، رحل الفنان المغربي محسن جمال عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته مع المرض لفترة طويلة. وقد ودع الشعب المغربي الفنان الراحل في جنازة حافلة حضرها عديد من الفنانين.
أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعا وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون بولاية كاليفورنيا، حيث رفع علم مصر وهو يرتدي ملابس اعتُبرت “غير لائقة”.
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ترتبط النجمة الكولومبية شاكيرا بقصة حب مع الجمهور المكسيكي، ويتجلى ذلك في الإقبال الهائل على حفلاتها السبع المقررة هذا الشهر في العاصمة مكسيكو، مما يسهم في تعزيز اقتصاد المدينة.
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شهدت المملكة العربية السعودية احتفالات مميزة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لعام 2025، وشارك نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي في فعاليات غنائية وموسيقية متنوعة، ضمن أجواء احتفالية امتدت إلى أمسيات خاصة
أصيب المغني السعودي عبد المجيد عبد الله بوعكة صحية مفاجئة استدعت إلغاء جميع التزاماته خلال الفترة المقبلة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتعافيه وعودته إلى الساحة الغنائية.