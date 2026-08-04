"سبايدرمان: يوم جديد تماما" يهزم "إندغيم" في شباك التذاكر الأمريكي

حقق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد تماما" (Spider-Man: Brand New Day) إنجازاً تاريخياً في شباك التذاكر بنهاية أسبوعه الأول، بعدما سجل أضخم انطلاقة في تاريخ السينما بأمريكا الشمالية بإيرادات بلغت 360 مليون دولار، متجاوزا فيلم "أفنجرز: إندغيم" (Avengers: Endgame)، الذي حقق 357 مليون دولار عند عرضه الأول عام 2019.

ووفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية، فقد امتد الإقبال الجماهيري الاستثنائي على الفيلم، الذي تنتجه شركة "سوني بيكتشرز"، إلى الصالات العالمية، حيث جمع 572 مليون دولار من أكثر من 73 ألف شاشة عرض حول العالم، أسهمت الصين وحدها بمبلغ 121 مليون دولار منها. وبهذا يبلغ إجمالي الافتتاح العالمي للفيلم 927 مليون دولار، ليحتل المرتبة الأولى تاريخياً على مستوى العالم، ثم يليه فيلم "إندغيم" أيضا.

توم هولاند بين "سبايدرمان" و"الأوديسة"

تواصل مسيرة الممثل توم هولاند في تجسيد شخصية الرجل العنكبوت إبهار المتابعين في هوليوود، ولا سيما أن الجزء السابق "سبايدرمان: لا طريق إلى الديار" تجاوزت إيراداته الإجمالية 1.9 مليار دولار عالمياً، وكان أول فيلم يكسر حاجز المليار دولار عقب جائحة كورونا.

وتزامن النجاح المدوي للفيلم الجديد مع العرض المستمر لفيلم "الأوديسة" للمخرج كريستوفر نولان، والذي يشارك في بطولته هولاند إلى جانب زندايا، حيث حل ثانيا في شباك التذاكر بإيرادات بلغت 51 مليون دولار، ليدفع الفيلمان معاً إجمالي إيرادات السينما الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 430 مليون دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ شباك التذاكر الشمال أمريكي لعطلة نهاية أسبوع واحدة.

وشهد اليوم الأول لعرض الفيلم في الولايات المتحدة وكندا انطلاقة قياسية بتسجيل 168 مليون دولار، متجاوزا افتتاحية يوم الجمعة لفيلم "إندغيم". ورغم التكلفة الإنتاجية الضخمة للعمل والتي بلغت 225 مليون دولار من دون احتساب ميزانية التسويق، فقد كانت هناك مخاوف من عدم قدرته على حشد الزخم ذاته للجزء السابق الذي جمع توبي ماغواير وأندرو غارفيلد معا، إلا أن المخرج ديستين دانيال كريتون نجح في تقديم رؤية نالت استحساناً نقدياً وجماهيرياً واسعاً، إذ حصد الفيلم نسبة تقييم بلغت 90% على موقع "روتن توميتوز" ودرجة ممتازة في استطلاعات الجمهور.

"سبايدرمان" يطارد "إندغيم"

يقدم فيلم "سبايدرمان: يوم جديد تماماً" (Spider-Man: Brand New Day) مغامرة جديدة للرجل العنكبوت، ويفتتح مرحلة مختلفة في مسيرة بيتر باركر داخل عالم مارفل السينمائي، بعد النهاية الدرامية لفيلم "لا طريق إلى الديار" (Spider-Man: No Way Home) عام 2021، عندما محا السحر هوية بيتر من ذاكرة الجميع، بمن فيهم أقرب أصدقائه.

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وبعد مرور أربعة أعوام على تلك الأحداث، يعيش بيتر حياة مزدوجة أكثر عزلة، متفرغاً بالكامل لمطاردة الجريمة وحماية نيويورك، في وقت يواصل فيه أصدقاؤه السابقون حياتهم من دونه، الأمر الذي يضعه أمام أزمة شخصية ونفسية غير مسبوقة.

ووفق الملخص الرسمي الصادر عن شركة سوني بيكتشرز، فإن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها، إلى جانب تصاعد توقعات المدينة من سبايدرمان، تقوده إلى تحولات قد لا يملك السيطرة عليها، بينما يواجه تهديداً غامضاً يتمثل في خصم جديد يوصف بأنه "لا يمكن رؤيته"، مما يدفعه إلى خوض واحدة من أكثر معاركه صعوبة على المستويين الإنساني والجسدي.

ويقدم الفيلم، الذي أخرجه ديستين دانيال كريتون ويشارك في بطولته توم هولاند وزندايا وجايكوب باتالون ومارك روفالو، معالجة أكثر نضجاً للشخصية، إذ تبتعد الأحداث عن فكرة الأكوان المتعددة التي هيمنت على الجزء السابق، لتعيد التركيز على بيتر باركر نفسه كشاب يحاول التوفيق بين حياته الشخصية ومسؤوليته كبطل خارق.

وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن الفيلم يضع في قلب قصته موضوعات الوحدة والهوية والحاجة الإنسانية إلى التواصل، وهو ما اعتبره نقاد أحد أبرز أسباب تفاعل الجمهور، وخاصة من فئة الشباب، مع العمل، بالإضافة إلى عودته إلى تقديم سبايدرمان باعتباره بطلاً محلياً يدافع عن مدينته أكثر من كونه جزءا من صراعات كونية واسعة.

هوس شبابي

وكشفت بيانات استطلاعات آراء المشاهدين عن هيمنة الفئات الشبابية على جمهور الفيلم، حيث بلغت نسبة الذكور 61%، مع تجاوز نسبة المشاهدين دون سن الخامسة والعشرين حاجز النصف. وقد أقبل أكثر من 24 مليوناً على صالات السينما لمتابعة الفيلم خلال أيامه الأولى، ليصبح بذلك أضخم افتتاح تجاري في تاريخ شركة سوني بيكتشرز.

علق رئيس مجلس إدارة سوني بيكتشرز، توم روثمان، مشيداً بالأداء الاستثنائي للممثل توم هولاند، بينما أكد رئيس "مارفل ستوديوز"، كيفن فايغي، أن هذه النتائج تعكس القوة المستمرة لشخصيات مارفل وارتباطها العميق بالجمهور عالمياً. ومن جانبها، أضافت المنتجة إيمي باسكال أن إقبال الجماهير بهذه الكثافة يثبت عطش عشاق السينما للقصص التي تجمع بين الضخامة والإنسانية في آنٍ واحد.

يساهم هذا الانتعاش، الذي يقوده جمهور الشباب، في إعادة الحيوية إلى قطاع السينما بعد موسم شهد تقلبات متعددة، حيث يرى محللون متابعون لشباك التذاكر أن الأداء القوي لفيلم سبايدرمان قد يدفع إيرادات موسم الصيف لتجاوز حاجز الأربعة مليارات دولار للمرة الأولى منذ عام 2023، مما يعزز التوقعات بإنهاء العام السينمائي بإيرادات تتجاوز حاجز العشرة مليارات دولار إجمالاً.