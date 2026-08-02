بعد اتهامات بـ"السرقة الفنية".. خلاف تووليت ولطيفة ينتهي بشكل ودي

أنهى الفنان المصري محمد خفاجي الشهير بـ "تووليت" الخلاف الذي أثير مؤخرا بينه وبين الفنانة لطيفة، على خلفية اتهامه بسرقة لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، بعدما جمعهما اتصال ودي تبادلا خلاله التهنئة بأحدث أعمالهما، في إشارة إلى انتهاء الأزمة.

ونشر المغني المصري مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي على "إنستغرام" يوثق مكالمة فيديو جمعته بالفنانة لطيفة، هنأها خلالها بمناسبة طرح ألبومها الجديد، فيما هنأته هي على أحدث أعماله، مؤكدة أنها تكن له محبة منذ سنوات، قبل أن تمازحه بسؤاله عما إذا كان سيكشف عن هويته وينزع القناع الذي يحرص على الظهور به.

اتهامات بالسرقة الفنية تشعل الخلاف

وجاء ظهور تووليت مع لطيفة بعد أيام من الأزمة التي أحاطت بأغنيته "في الكام يوم اللي فاتوا"، إذ واجه اتهامات بالاستيلاء على لحن الأغنية، وسط تحركات قانونية من الجهة المالكة لحقوق أعمال الفنانة التونسية التي أعلنت مباشرتها إجراءات قانونية ضد تووليت بحسب المواقع المحلية.

وكانت الأزمة قد بدأت قبل أيام، عقب طرح المغني المصري تراكا دعائيا لإحدى شركات الاتصالات، اتهمه على إثره الملحن وليد سعد باستخدام لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها لطيفة، دون الحصول على موافقته.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وليد سعد إن تراك تووليت الجديد "مصر" استند إلى لحن الأغنية التي قام بتلحينها، معتبرا أن ما حدث يمثل تعديا على حقوقه، ومؤكدا أن تكرار مثل هذه الوقائع لم يعد مقبولا.

وفي تصريحات صحفية، أوضح سعد أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه الفكرية والفنية، مطالبا بوقف استخدام اللحن محل النزاع، ومشددا على رفضه استغلال أعماله دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وجاءت القضية في وقت يتجدد فيه النقاش داخل الوسط الفني في مصر حول حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تزايد مطالب عدد من الفنانين والملحنين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ما يعتبرونه تعديا على أعمالهم.

مشاريع فنية جديدة

وتزامنت الأزمة مع بدء الفنانة لطيفة طرح أغنيات ألبومها الجديد "شبهي بالميللي"، الذي يتضمن أغنية "ياللي مروح".

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أما تووليت فكشف مؤخرا عن الملامح الأولى لأغنيته الجديدة "صديق البرنامج"، بنشر مقطع تشويقي من الفيديو كليب الذي يشارك فيه الإعلامي أسامة منير، وذلك تمهيدا لإطلاق الأغنية خلال الفترة المقبلة.

وأرفق تووليت المقطع، الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، بتعليق جاء فيه: "صديق البرنامج.. قريبا بالأسواق".

كما يستعد لإحياء حفل ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل" يوم 14 أغسطس/آب.

وبرز تووليت، المعروف فنيا باسم (TUL8TE)، خلال السنوات الأخيرة كأحد الأسماء الصاعدة على الساحة الغنائية، واشتهر بالظهور مرتديا قناعا يخفي ملامحه، معتمدا على مزيج موسيقي يجمع بين البوب العربي والطابع المستوحى من أغنيات التسعينيات.

وأثار إخفاء هويته حالة من الجدل منذ ظهوره، إذ تداول متابعون على مدى عامين تكهنات بشأن شخصيته، وربط البعض اسمه بعدد من الفنانين، قبل أن تكشف نقابة المهن الموسيقية في مصر أن اسمه الحقيقي محمد خفاجي، وأنه مغن وموسيقي بدأ مشواره الفني عازفا على آلة الغيتار.