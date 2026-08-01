قرار غامض من مارفل.. إلغاء "وندر مان" بعد تجديده رسميا

في خطوة مفاجئة، تراجعت مارفل عن إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "وندر مان" (Wonder Man)، رغم إعلانها قبل أربعة أشهر فقط تجديد العمل الذي حظي باستقبال نقدي لافت، ومنح بطله يحيى عبد المتين الثاني ترشيحا لجائزة إيمي.

وبحسب تقارير أميركية، لن يمضي الموسم الثاني من المسلسل المعروض على "ديزني+" قدما، رغم أن مارفل كانت قد أعلنت رسميًا في 23 مارس/آذار الماضي عودة يحيى عبد المتين الثاني وبن كينغسلي، إلى جانب صانعي المسلسل ديستن دانيال كريتون وأندرو غيست.

ولم تكشف مارفل أو ديزني حتى الآن عن سبب واضح للتراجع عن التجديد، ما يثير تساؤلات بشأن القرار، خصوصا أنه يأتي بعد أسابيع قليلة من حصول عبد المتين على ترشيح لجائزة إيمي عن أدائه.

من "التطوير الكامل" إلى إلغاء الموسم

تكمن المفاجأة في أن إعلان التجديد لم يكن مجرد حديث أولي عن إمكانية استمرار المسلسل. ففي مارس/آذار، نشرت مارفل بنفسها خبر عودة "وندر مان" لموسم ثانٍ، مؤكدة استمرار عبد المتين في دور سايمون ويليامز، وبن كينغسلي في دور تريفور سلاتري.

وقال رئيس تلفزيون مارفل براد ويندرباوم آنذاك إن الموسم الجديد أصبح في مرحلة "التطوير الكامل"، مشيرا إلى حماس فريق العمل لمواصلة قصة سايمون وتريفور.

وكان من المقرر أن يعود أندرو غيست بصفته مديرا للعمل ومنتجا تنفيذيا، بينما يعود ديستن دانيال كريتون مخرجا ومنتجا تنفييًا.

لكن الصورة تغيرت خلال الأشهر التالية. فوفقًا للمعلومات التي ظهرت مع الكشف عن وقف المشروع، لم تُفتح غرفة كتّاب للموسم الثاني، وتم السماح للكتّاب بالانتقال إلى مشاريع أخرى، ما يشير إلى أن تطوير الموسم لم يصل فعليا إلى مرحلة متقدمة من الكتابة أو الإنتاج.

وجاء الخبر أكثر إثارة للدهشة لأن كريتون كان قد تحدث قبل أيام فقط عن إمكانية بدء تصوير الموسم الجديد خلال 2026. وعندما سُئل في مقابلة مع "كوليدر" عما إذا كان التصوير سيبدأ هذا العام، أجاب بأنه يأمل في ذلك، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

إشادة نقدية

بدأ عرض الحلقات الثماني من "وندر مان" دفعة واحدة على "ديزني+" في 27 يناير/كانون الثاني 2026، وقدم معالجة مختلفة نسبيا عن معظم إنتاجات عالم مارفل السينمائي، إذ ركز بدرجة أكبر على هوليوود وعالم التمثيل والصداقة بين شخصيتيه الرئيسيتين، بدلا من الاعتماد التقليدي على معارك الأبطال الخارقين.

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وحظي المسلسل باستقبال نقدي قوي؛ إذ أشارت مارفل عند إعلان الموسم الثاني إلى حصوله على تقييم بلغ 91% على موقع "روتن توميتوز".

لكن الإشادة النقدية لم تكن المؤشر الوحيد على نجاحه. ففي يوليو/تموز، حصل يحيى عبد المتين الثاني على ترشيح لجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن أدائه لشخصية سايمون ويليامز.

ويحمل الترشيح أهمية خاصة بالنسبة إلى مارفل، إذ وصفته شركة ديزني بأنه أول ترشيح لممثل من أعمال مارفل في فئة أداء كوميدي ضمن جوائز إيمي.

ومع ذلك، يبدو أن إشادة النقاد والاعتراف من جوائز إيمي لم يكونا كافيين لضمان استمرار المسلسل.

أما على مستوى المشاهدة، فلم يتحول "وندر مان" إلى واحد من أكبر مسلسلات البث الجماهيرية على المدى الطويل، وهو عامل قد يدخل ضمن الحسابات التجارية المتعلقة بمستقبل أي مسلسل، لكن لم تعلن ديزني أو مارفل أن نسب المشاهدة كانت سبب وقف الموسم الثاني. لذلك لا يمكن الجزم حتى الآن بأن ضعف المشاهدة هو العامل الحاسم وراء القرار.

قرار لافت في تاريخ مسلسلات مارفل

كان تجديد "وندر مان" لافتا من البداية، لأن عددا كبيرا من مسلسلات مارفل الحية التي انطلقت على "ديزني+" صُمم أو انتهى بعد موسم واحد، ومن بينها "واندا فيجن" (WandaVision)، و"ذا فالكون أند ذا وينتر سولجر" (The Falcon and the Winter Soldier)، و"هوك آي" (Hawkeye)، و"مون نايت" (Moon Knight).

وكان استمرار "وندر مان" سيضعه ضمن مجموعة محدودة من أعمال مارفل التلفزيونية التي حصلت على أكثر من موسم، إلى جانب أعمال مثل "لوكي" (Loki) و"ديرديفل: بورن أغين" (Daredevil: Born Again).

ويأتي التراجع عن الموسم الثاني في وقت أعادت فيه مارفل خلال السنوات الأخيرة النظر في استراتيجيتها التلفزيونية، بعد مرحلة شهدت إطلاق عدد كبير من المسلسلات المرتبطة بالكون السينمائي خلال فترات زمنية متقاربة.

لذلك يمكن قراءة القرار في سياق توجه أوسع نحو تقليص حجم الإنتاج التلفزيوني والتركيز على عدد أقل من المشروعات، لكن لا توجد حتى الآن معلومات رسمية تؤكد أن هذا التحول الاستراتيجي هو السبب المباشر وراء وقف "وندر مان".

قصة مختلفة عن أبطال مارفل التقليديين

تدور أحداث المسلسل حول سايمون ويليامز، وهو ممثل طموح في هوليوود يكافح للحصول على فرصته الكبيرة. وخلال لقاء عابر يتعرف إلى الممثل تريفور سلاتري، الذي يؤديه بن كينغسلي، ويكتشف الاثنان أن المخرج الشهير فون كوفاك، الذي يجسده زلاتكو بوريتش، يستعد لإعادة إنتاج فيلم الأبطال الخارقين "وندر مان"، أحد الأفلام المفضلة لدى سايمون منذ طفولته.

ويبدأ الممثلان، رغم وجودهما في مرحلتين مختلفتين تماما من مسيرتيهما، رحلة للحصول على أدوار في الفيلم، بينما يستخدم المسلسل قصتهما للكشف عن جوانب من صناعة الترفيه وهوس الشهرة واختبارات الأداء والعلاقة بين الفنانين والاستوديوهات.

وشارك في بطولة الموسم الأول أيضا إكس مايو، وديميتريوس غروس، وأريان مؤيد، وأوليفيا ثيرلبي.

يحيى عبد المتين يودع المسلسل

بعد انتشار خبر توقف المسلسل، نشر يحيى عبد المتين الثاني رسالة إلى الجمهور عبر حسابه على إنستغرام، أعرب فيها عن امتنانه للدعم الذي تلقاه العمل، وقال إن ردود فعل المشاهدين أكدت له أن المسلسل ترك أثرا لدى كثيرين.

وأبدى الممثل فخره بما حققه العمل وبالاستقبال النقدي الذي حصل عليه، واختتم رسالته بنبرة متفائلة في إشارة إلى ترشيحه لجائزة إيمي، قائلاً: "أراكم في الإيمي".

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ورغم توقف المسلسل، قد لا يعني القرار نهاية سايمون ويليامز وتريفور سلاتري داخل عالم مارفل السينمائي؛ إذ أفادت تقارير أن الشخصيات التي ظهرت في "وندر مان" يمكن أن تعود مستقبلا في مشروعات أخرى.

حتى الآن، لم تقدم مارفل أو ديزني تفسيرا تفصيليا للقرار، ما يجعل أي ربط مباشر بين الإلغاء ونسب المشاهدة أو الميزانية أو إعادة هيكلة استراتيجية مارفل التلفزيونية مجرد تفسير محتمل، وليس سببا مؤكدا.