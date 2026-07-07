مهرجان فينيسيا يمنح جورج كلوني الأسد الذهبي تكريما لمسيرة "استثنائية"

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي منح النجم الأمريكي جورج كلوني جائزة الأسد الذهبي عن مجمل الإنجاز الفني، في تكريم يحتفي بمسيرة فنية طويلة ومتنوعة جمع خلالها بين التمثيل والإخراج والإنتاج، ورسخ حضوره كواحد من أبرز الأسماء في السينما الأمريكية والعالمية على مدار عقود ممتدة.

وأشاد منظمو المهرجان بكلوني، واصفين إياه بأنه "فنان متكامل وصاحب حضور آسر"، مؤكدين أن مسيرته ممثلا ومخرجا ومنتجا تركت بصمة واضحة في السينما المعاصرة".

ومن المقرر أن يتسلم كلوني الجائزة خلال فعاليات المهرجان، الذي تستضيفه منطقة "الليدو" في البندقية من 2 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2026.

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وعبّر جورج كلوني عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: "عشت لحظات استثنائية كثيرة في البندقية، وهذا المهرجان يظل بلا شك الأقرب إلى قلبي، لذلك فإن نيل جائزة الأسد الذهبي يمثل بالنسبة إلي شرفا كبيرا". وأضاف مازحا: "وربما يعني ذلك أيضا أنني أصبحت كبيرا في السن، لكنني لا أمانع".

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا في بيان إن جورج كلوني يعد -بصفته ممثلا ومخرجا ومنتجا- نموذجا لفنان متكامل وصاحب حضور لافت، استطاع أن يحول شغفه بالسينما إلى واحدة من أبرز المسيرات في السينما المعاصرة. وأضاف أن كلوني يجمع بين بريق نجوم الزمن الكلاسيكي والاحترافية العالية والحساسية الحديثة، وهو ما انعكس على قدرته على التنقل بين أنواع سينمائية مختلفة بمرونة نادرة.

وأشار باربيرا إلى أن كلوني شق طريقه في التمثيل بأدوار صغيرة في المسلسلات التلفزيونية وأفلام الدرجة الثانية، قبل أن يحقق انطلاقته الكبرى من خلال مسلسل "غرفة الطوارئ" (Emergency Room / E.R.)، وهي التجربة التي أسهمت، بحسب البيان، في صقل ممثل قادر على فرض حضوره على الشاشة بعفوية واضحة.

وأضاف أن كلوني يمتلك موهبة تجعل شخصياته تبدو مقنعة ومحببة في آن واحد، واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سحر كلوني لا يقوم فقط على صورته كنجم، بل يرتبط في الأساس بمصداقيته، إذ إن جاذبيته لا تعتمد فقط على الشكل والحضور الخارجي.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة بينالي البندقية، المشرفة على تنظيم المهرجان، أن كلوني يجمع بين بريق نجوم الزمن الجميل والاحترافية الكبيرة، لافتا إلى أنه تنقل بين أنواع سينمائية متعددة بمرونة نادرة من أفلام الحروب، مثل "ثلاثة ملوك" و"سيريانا"، إلى أفلام الإثارة مثل "مايكل كلايتون"، والكوميديا الراقية مثل "أوشن 11" و"يا أخي، أين أنت؟"، والخيال العلمي مثل "الجاذبية" و"سولاريس"، وصولا إلى الأعمال الكوميدية ذات الطابع الإنساني مثل "الأحفاد" و"جاي كيلي".

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وأضاف البيان أن كلوني نجح في كل واحد من هذه الأفلام في تطويع أدائه بما يتلاءم مع طبيعة كل عمل، من دون أن يفقد ملامحه الخاصة كممثل يجمع بين السخرية والحزن، والجاذبية والتأمل، والذكاء والقدرة على الوصول إلى عمق غير متوقع.

إلى جانب أن كلوني فعل الأمر نفسه في الأفلام التسعة التي أخرجها بعد انتقاله إلى خلف الكاميرا، وهي أعمال تعكس تصورا صارما وكريما للسينما بحسب البيان. وأشار إلى أفلام من إخراجه مثل "اعترافات عقل خطير" و"15 مارس" و"سوبوربيكون"، تعتبر أفلاما طموحة، خرجت عن القواعد والتقاليد السائدة في سينما هوليوود.

وأشار البيان إلى أن تكريم كلوني في البندقية لا يرتبط فقط بأعماله السينمائية، بل يشمل أيضا صورته العامة ومسيرته الإنسانية، إذ تعكس الأفلام التي أخرجها، إلى جانب حضوره في المجال العام، جانبا آخر من شخصيته يتمثل في انشغاله بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، وهو ما جعله واحدا من أبرز الأسماء في عالم الترفيه اليوم.

ويُعد النجم الأمريكي من الوجوه المرتبطة بمهرجان البندقية على مدى سنوات، إذ شهد المهرجان عرض عدد من أعماله، من بينها "بعيدا عن الأنظار" عام 1998 و"ليلة سعيدة وحظ سعيد" عام 2005. كما عاد كلوني إلى البندقية في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، فشهدت دورته الماضية العرض الأول لفيلمه "جاي كيلي"، بينما ظهر في دورة عام 2024 على السجادة الحمراء إلى جانب براد بيت خلال العرض العالمي الأول لفيلمهما "الذئاب" (Wolfs). كذلك ارتبط اسم كلوني بالمهرجان في مناسبات أخرى، من بينها حضوره برفقة زوجته أمل كلوني، ما جعله من الأسماء المعتادة في البندقية وعلى الساحة الدولية للمهرجانات السينمائية.

ويحتفي المهرجان بكلوني، البالغ من العمر 65 عاما، بوصفه واحدا من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ جوائز الأوسكار رُشحوا في ست فئات مختلفة على مدار مسيرتهم، هي أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل سيناريو مقتبس.

كما نال خلال مسيرته جائزتي أوسكار، الأولى عن أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "سيريانا" عام 2005، والثانية كمنتج مشارك إلى جانب بن أفليك وغرانت هيسلوف في فيلم "آرغو" (Argo)، الذي حصد جائزة أفضل فيلم عام 2013.

وفي أحدث محطاته الفنية، حصد كلوني في عام 2025 ترشيحا لجائزة "توني" عن ظهوره الأول على مسرح برودواي، من خلال النسخة المسرحية من فيلم "تصبحون على خير وحظ سعيد" (Good Night, and Good Luck)، التي قدم فيها شخصية إدوارد آر. مورو.

وتُعد جائزة الأسد الذهبي أرفع تكريم يقدمه مهرجان البندقية، وعادة ما تُمنح لصناع الأفلام والممثلين الذين تركت أعمالهم أثرا ثقافيا وفنيا بارزا. ومن المقرر أن تُقام الدورة 83 من المهرجان في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يُعلن البرنامج الرسمي للأفلام المشاركة في 23 يوليو/تموز الجاري.