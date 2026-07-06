كيب فير.. حين يعود الرعب الكلاسيكي بلغة معاصرة

يعود عالم "كيب فير" (Cape Fear) إلى الشاشة من جديد، لكن هذه المرة في صيغة مسلسل تلفزيوني ليقدم واحدة من أشهر قصص الإثارة النفسية. يستند العمل إلى رواية "الجلادون" (The Executioners) للكاتب جون دي. ماكدونالد، التي سبق تقديمها في فيلم عام 1962، ثم في النسخة الأشهر التي أخرجها مارتن سكورسيزي عام 1991.

المسلسل الجديد من ابتكار نيك أنتوسكا، ويضم في إنتاجه التنفيذي مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرغ، في خطوة تؤكد ارتباطه بالإرث السينمائي للعمل، ويقود البطولة خافيير بارديم إلى جانب إيمي آدامز وباتريك ويلسون، بينما تشهد النسخة الجديدة عودة جوليت لويس، إحدى بطلات فيلم عام 1991، لكن من خلال شخصية مختلفة تماما.

يقدم المسلسل عالم "كيب فير" بلغة بصرية وسردية جديدة، مع الاحتفاظ بعدد من العناصر التي صنعت هوية النسخ السابقة، وهو ما جعله واحدا من أكثر الأعمال المنتظرة لعشاق الإثارة النفسية، ويتكون من 10 حلقات تُعرض على منصة "آبل تي في بلس" (Apple TV+).

بين الوفاء للأصل والتجديد

منذ صدور رواية "الجلادون"، ظلت حكاية "كيب فير" تحتفظ بذات القدر من الإثارة بالنسبة لصناع السينما أو التلفزيون. تدور الأحداث الأساسية حول محامٍ يعيش حياة مستقرة مع زوجته وابنته، قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب بظهور رجل خرج من السجن ويحمل بداخله رغبة قديمة في الانتقام، ومع تصاعد المواجهة يتسلل التهديد تدريجيا إلى داخل الأسرة، ويكشف أسرارا وخلافات وتوترات.

تتغير الحبكة في المسلسل الجديد، فالعداوة بين ماكس كادي (خافيير بارديم) ليست موجهة فقط إلى الزوج والمحامي ورب الأسرة، توم بودين (باتريك ويلسون)، بل تمتد كذلك إلى الزوجة آنا (إيمي آدامز)، التي كانت محامية ماكس في قضية قتله لزوجته السابقة، وقد نصحته بالاعتراف بذنبه، ما تسبب في قضائه 17 عاما في السجن، يرى هو أنها غير مستحقة، فيخرج وهو يتصرف بخليط ملتوٍ من العدائية واللطف، يربك الأسرة المستقرة، خصوصًا مع توالي المصائب عليها.

إعلان

ورغم التوجه الجديد، يحرص المسلسل على مد جسور واضحة مع النسختين السينمائيتين السابقتين، فالموسيقى الشهيرة التي ارتبطت بعالم "كيب فير" تعود من جديد لتصبح من أهم الروابط بين الأعمال الثلاثة، كما أن تصميم شخصية ماكس كادي يحمل إشارات بصرية متعمدة إلى التجسيدين السابقين، إذ يستحضر القبعة الشهيرة التي ارتبطت بروبرت ميتشوم في الفيلم الأول، ويحتفظ في الوقت نفسه بالوشوم التي أصبحت إحدى العلامات المميزة لشخصية روبرت دي نيرو في نسخة عام 1991.

ويمتد هذا التواصل بين المسلسل والفيلمين إلى اختيار الممثلين أيضًا، إذ تشهد النسخة الجديدة عودة جوليت لويس، التي قدمت شخصية دانييل بودين في فيلم عام 1991، لكنها تظهر هذه المرة في دور مختلف.

كذلك يحافظ المسلسل على القضية الأساسية التي ميزت جميع النسخ، وهي التساؤل حول حدود العدالة، وما إذا كان القانون قادرا دائما على تحقيقها، لكنه يطرحها هذه المرة من خلال رؤية أكثر معاصرة، تركز على العلاقات العائلية، والأزمات النفسية، والتصدعات التي قد يخفيها المنزل الهادئ خلف أبوابه المغلقة.

رعب يبدأ من داخل المنزل

على مدار النسخ السابقة من "كيب فير"، ظل ماكس كادي هو الوجه الوحيد للشر، بينما تموضعت العائلة في دور الضحية، لكن المسلسل الجديد يطرح فكرة مختلفة، فالرعب الحقيقي ليس فقط في وجود قاتل في الجوار أو رجل يسعى للانتقام، إنما في هشاشة الأسرة التي يقتحمها هذا الرجل. لا يصنع ماكس الشروخ داخل العائلة، بل يدخل إلى مساحة تعاني بالفعل من انعدام الثقة والأسرار والخلافات، ويحول هذه التصدعات إلى سلاح ضد أفرادها.

هذا التحول ينعكس بوضوح على بناء الشخصيات، إذ يمنح المسلسل الزوجة مساحة درامية غير مسبوقة مقارنة بالفيلمين السابقين، فلا تعود مجرد فرد داخل عائلة مهددة، بل تتحول إلى شريك أساسي في الصراع، حيث تصبح أزماتها وخياراتها ذات تأثير في مجرى الأحداث. كما يوسع العمل شبكة العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، بحيث يصبح لكل شخصية دور في صناعة التوتر، بدلا من الاكتفاء بالمواجهة التقليدية بين ماكس كادي ورب الأسرة.

وفي الوقت نفسه، يحافظ المسلسل على أحد أكثر العناصر إزعاجًا في عالم "كيب فير"، وهو استخدام العنف الجنسي والتهديد به كوسيلة للرعب النفسي. فمنذ الفيلم الأصلي، لم يكن الخوف نابعًا فقط من احتمالية وقوع جريمة قتل، بل أيضًا من الإحساس بانتهاك الخصوصية، واستهداف النساء والفتيات، وتحويل أجسادهن إلى وسيلة لترهيب الأسرة بأكملها. ورغم أن فيلم الستينيات خضع لرقابة صارمة، فإنه تناول هذه الفكرة بجرأة، بينما وسعت نسخة عام 1991 من ثقلها النفسي، ويواصل المسلسل الجديد التعامل معها كجزء أساسي من شخصية ماكس كادي، لكن في إطار أكثر وعيا بحساسية هذه القضايا لدى الجمهور المعاصر، ما فرض على المسلسل تصنيفه للبالغين فقط.

يوظف المسلسل هذا التهديد للكشف عن طبيعة السلطة التي يسعى كادي إلى فرضها، كشرير لا يهدف إلى الانتقام من شخص بعينه، وإنما إلى تفكيك الأسرة من الداخل، وإشعار كل فرد فيها بأن منزله لم يعد آمنًا، وأن الخوف حالة مستمرة تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية.

إيقاع بطيء ولغة بصرية خانقة.. كيف يصنع "كيب فير" توتره؟

لا ينتمي "كيب فير" إلى مسلسلات الإثارة التي تعتمد على المطاردات المتلاحقة أو المفاجآت المتتالية، حيث يختار المسلسل إيقاعًا بطيئًا يمنح الشخصيات والعلاقات مساحة أكبر للنمو، ويترك التوتر يتراكم تدريجيا قبل أن ينفجر. ويعد هذا الاختيار أحد أكثر عناصر العمل مخاطرة، فبينما يخدم هذا البطء الطبيعة النفسية للقصة، ويمنحها عمقًا لا يمكن تحقيقه في فيلم سينمائي، فإنه قد يصبح في بعض الأوقات ثقيلًا على المتفرج الذي يمضي الساعة تلو الأخرى دون تحرك حقيقي في الأحداث، لكنه يقدم تجربة مختلفة لمن يفضلون الأعمال التي تبني الرعب من خلال الأجواء والشخصيات.

إعلان

ويدعم هذا الإيقاع استخدام لغة بصرية دقيقة، كاللون الأخضر الذي يرتبط عادة بالطبيعة والسكينة، ويتحول هنا في المسلسل إلى عنصر يثير القلق. فالأشجار الكثيفة التي تحيط بالمنزل، على سبيل المثال، لا تمنح الشعور بالأمان، بل تبدو وكأنها تخفي تهديدًا دائمًا، فيما تتكرر درجات اللون الأخضر داخل المنزل نفسه، سواء في الديكورات أو الرسوم النباتية على الجدران، لتمنح المتفرج إحساسًا بأن الخطر لم يعد محصورًا في الخارج. وبهذه الطريقة يقلب المسلسل الدلالات التقليدية للطبيعة.

وتكتمل هذه الهوية المتفردة للعمل من خلال إعادة بناء شخصية ماكس كادي، التي يقدمها خافيير بارديم دون محاولة تقليد الأداءين الشهيرين اللذين سبقاه. فبدلًا من استنساخ روبرت ميتشوم أو روبرت دي نيرو، يصنع بارديم شخصية أكثر هدوءًا وثباتًا، لكنها لا تقل تهديدًا، وهو ما يجعل حضوره يفرض حالة من التوتر حتى في المشاهد التي لا يحدث فيها شيء عنيف.

هكذا تتكامل عناصر الإيقاع، والصورة، والأداء التمثيلي لتكوين تجربة تقوم على التوتر المستمر أكثر من الصدمة المباشرة. فالمسلسل لا يحاول إخافة المشاهد عبر مشاهد العنف وحدها، وإنما يدفعه إلى الشعور بأن الخطر حاضر في كل تفصيلة؛ في لون الأشجار، وفي صمت المنزل، وفي حضور ماكس كادي الذي يبدو هادئًا إلى درجة تثير الريبة، وهو ما يمنح "كيب فير" هويته الخاصة بعيدًا عن مجرد كونه إعادة إنتاج لعمل كلاسيكي.

التقييم