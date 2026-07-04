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في سرية تامة.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعقدان قرانهما

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المغنية تايلور سويفت taylor swift وترافيس كيلسي Travis Kelce New York Knicks v Cleveland Cavaliers - Game Three CLEVELAND, OHIO - MAY 23: (L-R) Singer Taylor Swift and Travis Kelce of the Kansas City Chiefs attend Game Three between the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers in the NBA Eastern Conference Finals at Rocket Arena on May 23, 2026 in Cleveland, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
ثارت تكهنات كثيرة عن موقع زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي منذ الصيف الماضي (غيتي إيميجز)
إيمان كمال
Published On 4/7/2026

أعلنت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت زواجها من لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، بعد نحو عام من إعلان خطبتهما في أغسطس/آب الماضي.

ومنذ الإعلان الرسمي الصيف الماضي، تصاعدت التساؤلات عن موعد الزفاف ومكانه والطريقة التي سيختارها الثنائي للاحتفال بهذه المناسبة.

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ورغم السرية التامة بشأن تفاصيل الزفاف باستثناء البيان الصادر عن مكتبها الإعلامي مساء الجمعة بعنوان "تزوجنا للتو"، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عقد القران تم في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

Multiple tented entrances are seen outside Madison Square Garden, the reported venue for the wedding celebrations of pop singer Taylor Swift and pro-athlete Travis Kelce, in New York City on July 3, 2026. Swift and Kelce's official wedding plans are tightly under wraps, but New York is bracing to host the celebrity marriage of the year this week at Madison Square Garden. The wedding will reportedly take place Friday with a star-studded guest list of around 1,000, including models Gigi Hadid and Cara Delevingne, singer Selena Gomez, and actress Zoe Kravitz -- all known to be close Swift pals -- and Kelce's Kansas City Chiefs teammates. (Photo by kena betancur / AFP)
أقيمت خيمة كبيرة عند المدخل المخصص لكبار الشخصيات لحجب رؤية النجوم (الفرنسية)

وأثار اختيار القاعة لاستضافة الزفاف مفاجأة لدى البعض، خاصة مع توقعات بأن يتجه الثنائي إلى وجهة أكثر خصوصية أو موقع يحمل طابعا رومانسيا. إلا أن إقامة الحفل في هذا المكان وفرت قدرا من الخصوصية للثنائي.

وتأكدت إقامة الحفل في ماديسون سكوير غاردن بعد وصول العديد من النجوم في سيارات سوداء إلى القاعة في ظل إجراءات أمنية مشددة وسط موجة حر شديدة. وأقامت شرطة نيويورك سياجا أمنيا في محيط الموقع، بينما نُصبت خيمة بيضاء كبيرة عند المدخل المخصص لكبار الشخصيات لحجب الرؤية، بينما شُوهد العمال وهم يرفعون ستائر عملاقة على نوافذ القاعة للغرض ذاته، فيما احتشد متابعون خارج القاعة في محاولة لرصد النجوم الذين حضروا المناسبة وإلقاء نظرة على إطلالاتهم.

ومن بين النجوم الذين حضروا: توم هانكس وستيفن سبيلبرغ وجيسون سوديكيس وهيو غرانت وجيجي حديد وبرادلي كوبر وسيلينا غوميز وداكوتا جونسون وكاميلا كابيو وغرايسي أبرامز وميلي بوبي براون وإيلي غولدينغ.

Tom Hanks and Paul McCartney depart Madison Square Garden, the venue for the wedding celebrations of singer Taylor Swift and National Football League (NFL) player Travis Kelce, in New York, U.S., July 4, 2026. REUTERS/Bing Guan
توم هانكس (أقصى اليسار) يغادر بعد حضور حفل الزفاف (رويترز)

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتب النجمة، خرج حفل الزفاف عن بعض التقاليد المعتادة، إذ لم تكن هناك وصيفات للعروس، التي وقف إلى جوارها شقيقها أوستن، بينما وقف جيسون كيلسي، شقيق العريس، إلى جانبه.

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وكشفت التفاصيل المعلنة عن أن فستان الزفاف حمل توقيع جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لدار كريستيان ديور.

ولم تُنشر أي صور من حفل الزفاف حتى الآن. لكن تقارير نقلت عن أحد الضيوف لدى مغادرته الزفاف، أن الليلة شهدت لحظات امتزجت فيها الدموع بالضحك والرقص. كما سارت سويفت إلى منصة الزفاف على أنغام إحدى أغنياتها في توزيع وتري، بينما استلهمت ديكورات الحفل أجواء تجمع بين "أليس في بلاد العجائب" و"ساحر أوز".

NEW YORK, NEW YORK - JULY 3: General view outside Madison Square Garden on July 3, 2026 in New York City. According to reports, several permits have been filed with New York City around the venue. There have been unconfirmed reports that Taylor Swift and Travis Kelce will be celebrating their wedding in the area. Roy Rochlin/Getty Images/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
متابعون من الجمهور ومصورون انتشروا حول القاعة لتصوير النجوم التي حضرت حفل الزفاف (الفرنسية)

وتُعدّ تايلور سويفت واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى الأمريكية خلال العقدين الأخيرين، إذ بدأت مسيرتها الفنية في مطلع الألفية الجديدة، ولفتت الأنظار مبكرا مع طرح أغنيتها "تيم ماكغرو"، قبل أن تطلق ألبومها الأول الذي حمل اسمها. ومنذ ذلك الحين، رسخت حضورها كواحدة من أكثر المغنيات تأثيرا وانتشارا على الساحة العالمية، عبر مسيرة جمعت بين النجاح الجماهيري والحضور القوي في قوائم المبيعات والجوائز.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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