في سرية تامة.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعقدان قرانهما

أعلنت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت زواجها من لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، بعد نحو عام من إعلان خطبتهما في أغسطس/آب الماضي.

ومنذ الإعلان الرسمي الصيف الماضي، تصاعدت التساؤلات عن موعد الزفاف ومكانه والطريقة التي سيختارها الثنائي للاحتفال بهذه المناسبة.

ورغم السرية التامة بشأن تفاصيل الزفاف باستثناء البيان الصادر عن مكتبها الإعلامي مساء الجمعة بعنوان "تزوجنا للتو"، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عقد القران تم في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وأثار اختيار القاعة لاستضافة الزفاف مفاجأة لدى البعض، خاصة مع توقعات بأن يتجه الثنائي إلى وجهة أكثر خصوصية أو موقع يحمل طابعا رومانسيا. إلا أن إقامة الحفل في هذا المكان وفرت قدرا من الخصوصية للثنائي.

وتأكدت إقامة الحفل في ماديسون سكوير غاردن بعد وصول العديد من النجوم في سيارات سوداء إلى القاعة في ظل إجراءات أمنية مشددة وسط موجة حر شديدة. وأقامت شرطة نيويورك سياجا أمنيا في محيط الموقع، بينما نُصبت خيمة بيضاء كبيرة عند المدخل المخصص لكبار الشخصيات لحجب الرؤية، بينما شُوهد العمال وهم يرفعون ستائر عملاقة على نوافذ القاعة للغرض ذاته، فيما احتشد متابعون خارج القاعة في محاولة لرصد النجوم الذين حضروا المناسبة وإلقاء نظرة على إطلالاتهم.

ومن بين النجوم الذين حضروا: توم هانكس وستيفن سبيلبرغ وجيسون سوديكيس وهيو غرانت وجيجي حديد وبرادلي كوبر وسيلينا غوميز وداكوتا جونسون وكاميلا كابيو وغرايسي أبرامز وميلي بوبي براون وإيلي غولدينغ.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتب النجمة، خرج حفل الزفاف عن بعض التقاليد المعتادة، إذ لم تكن هناك وصيفات للعروس، التي وقف إلى جوارها شقيقها أوستن، بينما وقف جيسون كيلسي، شقيق العريس، إلى جانبه.

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وكشفت التفاصيل المعلنة عن أن فستان الزفاف حمل توقيع جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لدار كريستيان ديور.

ولم تُنشر أي صور من حفل الزفاف حتى الآن. لكن تقارير نقلت عن أحد الضيوف لدى مغادرته الزفاف، أن الليلة شهدت لحظات امتزجت فيها الدموع بالضحك والرقص. كما سارت سويفت إلى منصة الزفاف على أنغام إحدى أغنياتها في توزيع وتري، بينما استلهمت ديكورات الحفل أجواء تجمع بين "أليس في بلاد العجائب" و"ساحر أوز".

وتُعدّ تايلور سويفت واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى الأمريكية خلال العقدين الأخيرين، إذ بدأت مسيرتها الفنية في مطلع الألفية الجديدة، ولفتت الأنظار مبكرا مع طرح أغنيتها "تيم ماكغرو"، قبل أن تطلق ألبومها الأول الذي حمل اسمها. ومنذ ذلك الحين، رسخت حضورها كواحدة من أكثر المغنيات تأثيرا وانتشارا على الساحة العالمية، عبر مسيرة جمعت بين النجاح الجماهيري والحضور القوي في قوائم المبيعات والجوائز.